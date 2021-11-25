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Baraj gölünde toplu balık ölümleri meydana geldi
Baraj gölünde toplu balık ölümleri meydana geldi
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Hacı Hıdır Baraj Göleti'nde toplu balık ölümleri meydana geldi. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T14:38+0300
2021-11-25T14:38+0300
yaşam
şanlıurfa
küresel ısınma
toplu balık ölümleri
balıkçı
kuraklık
oksijen
balık
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Şanlıurfa'da bulunan Hacı Hıdır Baraj Göleti'nde su seviyesinin düşmesinin ardından tonlarca balık kıyıya vurdu. Kış mevsiminde geçimini balıkçılıkla yapan çevre mahalle sakinleri durumu fark edince, olayı İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdi, tonlarca balığın kıyıya vurduğu gölette yetkililer inceleme başlattı.50 ton balık kıyıya vurduGeçimini göletten tuttuğu balıklarla yapan Sakıp Küçükyılmaz, zararın çok büyük olduğunu ve yaklaşık 50 ton balığın öldüğüne dikkat çekti. Küçükyılmaz, ”Biz Hacı Hıdır Baraj Gölet'inde, özelikle kış mevsiminde balık tutarak geçimimizi sağlıyoruz ama maalesef yaklaşık bir hafta önce balık ölümleri gerçekleşmeye başladı ve bu bir hafta içinde en az 50 ton balık ölerek kıyaya vurdu. Bu ölümlerin su seviyesinin azalması ve balıkların oksijensiz kalmalarından kaynaklandığını tahmin ediyoruz” dedi.'Geçimimizi buradan gerçekleştiriyoruz'Balık ölümlerin gerçekleşmesiyle birlikte durumu yetkililere bildirdiklerini söyleyen Küçükyılmaz, ”Yetkililer geldi, numune falan aldı ama halen gözle görülür bir çalışma maalesef yok Tarım İlçeden bir yetkili kadın geldi, bize gölette balık avlanmamalı dedi. Biz geçimimizi buradan gerçekleştiriyoruz” dedi.20 aile bu göletten para kazanıyorGölette balık çeşidinin zamanla bittiğini ve sazan ile kefal kaldığını söyleyen Küçükyılmaz, ”Biz 20 aile yıllardır geçimimiz bu göletten balık avlayarak gerçekleştiriyoruz. Kolay bir iş değil ama başka yapacak işimiz yok. Son zamanlarda baraj göletinde su seviyesinin düşmesi ve balık ölümlerinin olması bizi korkutuyor. Lütfen yetkililer bir an önce bu soruna çözüm bulsun ve balıklarımız ölmesin” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211113/uzungolde-balik-olumlerinin-nedeni-belli-oldu-oksijen-yetersizligi-1050767476.html
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şanlıurfa, küresel ısınma, toplu balık ölümleri, balıkçı, kuraklık, oksijen, balık

Baraj gölünde toplu balık ölümleri meydana geldi

14:38 25.11.2021
© İHABaraj gölünde toplu balık ölümleri korkutuyor
Baraj gölünde toplu balık ölümleri korkutuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© İHA
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Hacı Hıdır Baraj Göleti'nde toplu balık ölümleri meydana geldi.
Şanlıurfa'da bulunan Hacı Hıdır Baraj Göleti'nde su seviyesinin düşmesinin ardından tonlarca balık kıyıya vurdu. Kış mevsiminde geçimini balıkçılıkla yapan çevre mahalle sakinleri durumu fark edince, olayı İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdi, tonlarca balığın kıyıya vurduğu gölette yetkililer inceleme başlattı.

50 ton balık kıyıya vurdu

Geçimini göletten tuttuğu balıklarla yapan Sakıp Küçükyılmaz, zararın çok büyük olduğunu ve yaklaşık 50 ton balığın öldüğüne dikkat çekti.
Küçükyılmaz, ”Biz Hacı Hıdır Baraj Gölet'inde, özelikle kış mevsiminde balık tutarak geçimimizi sağlıyoruz ama maalesef yaklaşık bir hafta önce balık ölümleri gerçekleşmeye başladı ve bu bir hafta içinde en az 50 ton balık ölerek kıyaya vurdu. Bu ölümlerin su seviyesinin azalması ve balıkların oksijensiz kalmalarından kaynaklandığını tahmin ediyoruz” dedi.

'Geçimimizi buradan gerçekleştiriyoruz'

Balık ölümlerin gerçekleşmesiyle birlikte durumu yetkililere bildirdiklerini söyleyen Küçükyılmaz, ”Yetkililer geldi, numune falan aldı ama halen gözle görülür bir çalışma maalesef yok Tarım İlçeden bir yetkili kadın geldi, bize gölette balık avlanmamalı dedi. Biz geçimimizi buradan gerçekleştiriyoruz” dedi.

20 aile bu göletten para kazanıyor

Gölette balık çeşidinin zamanla bittiğini ve sazan ile kefal kaldığını söyleyen Küçükyılmaz, ”Biz 20 aile yıllardır geçimimiz bu göletten balık avlayarak gerçekleştiriyoruz. Kolay bir iş değil ama başka yapacak işimiz yok. Son zamanlarda baraj göletinde su seviyesinin düşmesi ve balık ölümlerinin olması bizi korkutuyor. Lütfen yetkililer bir an önce bu soruna çözüm bulsun ve balıklarımız ölmesin” diye konuştu.
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