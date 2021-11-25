https://tr.sputniknews.com/20211125/hurriyet-yazari-firat-iliskilerde-yeni-bir-donem-baslatmanin-cok-daha-karli-oldugu-goruldu-1051133368.html

Hürriyet yazarı Fırat: 'İlişkilerde yeni bir dönem başlatmanın', çok daha karlı olduğu görüldü

Hürriyet yazarı Fırat: 'İlişkilerde yeni bir dönem başlatmanın', çok daha karlı olduğu görüldü

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesine ilişkin... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T11:01+0300

2021-11-25T11:01+0300

2021-11-25T11:01+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

türkiye

bae

ekonomik kriz

cumhurbaşkanı

ekonomi

abu dabi veliaht prensi muhammed bin zayed el nahyan

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Hürriyet yazarı Hande Fırat bugünkü köşe yazısında, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan görüşmesini değerlendirdi.Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin nasıl yoluna girdiğini anlatan Fırat, şu ifadeleri kullandı.İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin Türkiye için 'daha öncelikli' olduğunu öne süren Hande Fırat, "Salgın ve ekonomik sonuçları tüm bölgeyi etkiledi. Türkiye ekonomik açıdan ilişkilerini güçlendirme seçeneğinin daha öncelikli olduğunu gördü. Kısacası iki ülke açısından da maliyet hesabı yapıldığında 'ilişkilerde yeni bir dönem başlatmanın', 'nüfuz savaşını sürdürmekten' çok daha karlı olduğu görüldü. Neredeyse bir yıl önce arka kapı diplomasi ile yeniden başlayan ilişkiler Cumhurbaşkanı ile Veliaht Prens’in görüşmesiyle başka bir boyuta kavuştu. Tabii ki bir sihirli değnek yok. Ancak yeni bir sayfanın açılmış olması, sıklaşacak temaslarla ve zamanla oluşacak yeni atmosferle farklı işbirliği alanlarını beraberinde getirecektir" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211125/altundan-erdogan-bin-zayid-gorusmesine-iliskin-aciklama-ekonomik-profilimizi-guclendirecek-1051131552.html

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recep tayyip erdoğan, türkiye, bae, ekonomik kriz, cumhurbaşkanı, ekonomi, abu dabi veliaht prensi muhammed bin zayed el nahyan