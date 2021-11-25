https://tr.sputniknews.com/20211125/hurriyet-yazari-firat-iliskilerde-yeni-bir-donem-baslatmanin-cok-daha-karli-oldugu-goruldu-1051133368.html
Hürriyet yazarı Fırat: 'İlişkilerde yeni bir dönem başlatmanın', çok daha karlı olduğu görüldü
Hürriyet yazarı Fırat: 'İlişkilerde yeni bir dönem başlatmanın', çok daha karlı olduğu görüldü
Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesine ilişkin... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T11:01+0300
2021-11-25T11:01+0300
2021-11-25T11:01+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
bae
ekonomik kriz
cumhurbaşkanı
ekonomi
abu dabi veliaht prensi muhammed bin zayed el nahyan
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Hürriyet yazarı Hande Fırat bugünkü köşe yazısında, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan görüşmesini değerlendirdi.Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin nasıl yoluna girdiğini anlatan Fırat, şu ifadeleri kullandı.İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin Türkiye için 'daha öncelikli' olduğunu öne süren Hande Fırat, "Salgın ve ekonomik sonuçları tüm bölgeyi etkiledi. Türkiye ekonomik açıdan ilişkilerini güçlendirme seçeneğinin daha öncelikli olduğunu gördü. Kısacası iki ülke açısından da maliyet hesabı yapıldığında 'ilişkilerde yeni bir dönem başlatmanın', 'nüfuz savaşını sürdürmekten' çok daha karlı olduğu görüldü. Neredeyse bir yıl önce arka kapı diplomasi ile yeniden başlayan ilişkiler Cumhurbaşkanı ile Veliaht Prens’in görüşmesiyle başka bir boyuta kavuştu. Tabii ki bir sihirli değnek yok. Ancak yeni bir sayfanın açılmış olması, sıklaşacak temaslarla ve zamanla oluşacak yeni atmosferle farklı işbirliği alanlarını beraberinde getirecektir" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211125/altundan-erdogan-bin-zayid-gorusmesine-iliskin-aciklama-ekonomik-profilimizi-guclendirecek-1051131552.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, bae, ekonomik kriz, cumhurbaşkanı, ekonomi, abu dabi veliaht prensi muhammed bin zayed el nahyan
Hürriyet yazarı Fırat: 'İlişkilerde yeni bir dönem başlatmanın', çok daha karlı olduğu görüldü
Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesine ilişkin, "'İlişkilerde yeni bir dönem başlatmanın', 'nüfuz savaşını sürdürmekten' çok daha karlı olduğu görüldü" dedi.
Hürriyet yazarı Hande Fırat bugünkü köşe yazısında
, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan
görüşmesini değerlendirdi.
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin nasıl yoluna girdiğini anlatan Fırat, şu ifadeleri kullandı.
"İki ülke en üst düzeyde masaya oturdu. Birleşik Arap Emirlikleri’nin güçlü Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, dokuz yılın ardından Ankara’ya geldi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ekonomiden bölgesel konulara birçok alanda kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Son bir yıldır iki ülke arasında köprüler yeniden kurulmaya başlandı. İlişkilerin geliştirilmesinde izlenen yöntem şöyle idi: Önce arka kapı diplomasisi devreye sokuldu. Yani iki ülkenin istihbarat örgütleri nitelikli görüşme sürecine girdi. Ardından diplomasi görüşmeleri başladı. Belli bir aşamaya geçildikten sonra iki ülke liderler seviyesinde buluştu."
İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin Türkiye için 'daha öncelikli' olduğunu öne süren Hande Fırat, "Salgın ve ekonomik sonuçları tüm bölgeyi etkiledi. Türkiye ekonomik açıdan ilişkilerini güçlendirme seçeneğinin daha öncelikli olduğunu gördü. Kısacası iki ülke açısından da maliyet hesabı yapıldığında 'ilişkilerde yeni bir dönem başlatmanın', 'nüfuz savaşını sürdürmekten' çok daha karlı olduğu görüldü. Neredeyse bir yıl önce arka kapı diplomasi ile yeniden başlayan ilişkiler Cumhurbaşkanı ile Veliaht Prens’in görüşmesiyle başka bir boyuta kavuştu. Tabii ki bir sihirli değnek yok. Ancak yeni bir sayfanın açılmış olması, sıklaşacak temaslarla ve zamanla oluşacak yeni atmosferle farklı işbirliği alanlarını beraberinde getirecektir" dedi.