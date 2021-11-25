Koronavirüs vakaları yükselirken: Hollanda'da hastaneler kemoterapi ve organ nakillerini erteliyor

Hollanda Kritik Bakım Hastaneleri Birliği, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'den ülkedeki mevcut koronavirüs planında düzenli bakım için en az bir gece hastanede yatışı gerektiren düzenlemenin kaldırılmasını talep ettiklerini bildirdi.Ülkedeki hastaneye yatış sayıları Mayıs ayından bu yana görülen en yüksek seviyelere çıkarken, uzmanlar virüsün yayılımının önüne geçilememesi durumunda hastanelerin ortalama bir hafta gibi bir sürede tam kapasiteye ulaşabileceği konusunda uyardı.Bazı Hollandalı koronavirüs hastaları bu hafta Almanya'daki hastanelere sevk edilmişti.Yüksek koronavirüs vaka sayıları nedeniyle Hollanda hükümetinin Salgın Yönetim Ekibi çarşamba gecesi acil toplanmıştı. Toplantının ardından yarın yeni karantina önlemlerinin ilan edilmesi bekleniyor.
Günlük koronavirüs vaka sayılarında artış gözlenen Hollanda'da bazı hastaneler yoğun bakım ünitelerinde kapasitenin düşmesi nedeniyle kemoterapi tedavilerini askıya alırken, organ nakli operasyonlarını ertelemeye başladı.
Hollanda Kritik Bakım Hastaneleri Birliği, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'den ülkedeki mevcut koronavirüs planında düzenli bakım için en az bir gece hastanede yatışı gerektiren düzenlemenin kaldırılmasını talep ettiklerini bildirdi.
Ülkedeki hastaneye yatış sayıları Mayıs ayından bu yana görülen en yüksek seviyelere çıkarken, uzmanlar virüsün yayılımının önüne geçilememesi durumunda hastanelerin ortalama bir hafta gibi bir sürede tam kapasiteye ulaşabileceği konusunda uyardı.
Bazı Hollandalı koronavirüs hastaları bu hafta Almanya'daki hastanelere sevk edilmişti.
Yüksek koronavirüs vaka sayıları nedeniyle Hollanda hükümetinin Salgın Yönetim Ekibi çarşamba gecesi acil toplanmıştı.
Toplantının ardından yarın yeni karantina önlemlerinin ilan edilmesi bekleniyor.