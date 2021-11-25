https://tr.sputniknews.com/20211125/marketten-aldiklarinin-parasini-odemek-istemedi-satirla-market-calisanlarina-saldirdi-1051148884.html
Marketten aldıklarının parasını ödemek istemedi, satırla market çalışanlarına saldırdı
Marketten aldıklarının parasını ödemek istemedi, satırla market çalışanlarına saldırdı
İstanbul Pendik'te alışveriş yapmak için markete giden kimliği belirsiz bir kişi, aldığı ürünlerin parasını ödemeyince market çalışanlarıyla tartıştı... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T16:33+0300
2021-11-25T16:33+0300
2021-11-25T16:33+0300
türkiye
istanbul
saldırı
saldırgan
satır
market
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İstanbul'da dün akşam saatlerinde markete giden bir şüpheli, alışveriş yaptıktan sonra ürünlerin parasını ödemek istemedi.Market çalışanları şüpheliyi uyardı. O sırada ürünlerin parasını ödememekte ısrar eden saldırgan ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, elindeki satırla sağa sola saldırarak, market çalışanlarını tehdit edip rehin almak istedi. Durumu fark eden müşteriler, marketten çıkarak polis ekiplerine haber verdi.Polis, marketin içerisinde bulunan saldırganı ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından satırlı saldırgan ikna edilerek gözaltına alındı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.'Ayakkabılarını çıkarıp sigara yaktı'Görgü tanığı İhsan Okumuş, “Burada tıraş yapıyordum. Orta boylu, sakallı bir kişi marketten bir şeyler çalmış. Ürünleri markete bırakıp buradan ayrıldı. 15-20 dakika sonra elinde satırla geri geldi. Sonra dolabın önüne oturdu. Ayakkabılarını çıkarıp, sigara yaktı. Polis ekipleri geldi. Bir saat içerisinde ikna ettiler. Herhangi bir yaralama olmadı” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211125/aile-sagligi-merkezine-satirli-saldiri-1051137509.html
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istanbul, saldırı, saldırgan, satır, market
Marketten aldıklarının parasını ödemek istemedi, satırla market çalışanlarına saldırdı
İstanbul Pendik'te alışveriş yapmak için markete giden kimliği belirsiz bir kişi, aldığı ürünlerin parasını ödemeyince market çalışanlarıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, önce marketten ayrıldı. Bir süre sonra geri gelen saldırgan elindeki satırla market çalışanlarını rehin almak istedi.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde markete giden bir şüpheli, alışveriş yaptıktan sonra ürünlerin parasını ödemek istemedi.
Market çalışanları şüpheliyi uyardı. O sırada ürünlerin parasını ödememekte ısrar eden saldırgan ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, elindeki satırla sağa sola saldırarak, market çalışanlarını tehdit edip rehin almak istedi. Durumu fark eden müşteriler, marketten çıkarak polis ekiplerine haber verdi.
Polis, marketin içerisinde bulunan saldırganı ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından satırlı saldırgan ikna edilerek gözaltına alındı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
'Ayakkabılarını çıkarıp sigara yaktı'
Görgü tanığı İhsan Okumuş, “Burada tıraş yapıyordum. Orta boylu, sakallı bir kişi marketten bir şeyler çalmış. Ürünleri markete bırakıp buradan ayrıldı. 15-20 dakika sonra elinde satırla geri geldi. Sonra dolabın önüne oturdu. Ayakkabılarını çıkarıp, sigara yaktı. Polis ekipleri geldi. Bir saat içerisinde ikna ettiler. Herhangi bir yaralama olmadı” dedi.