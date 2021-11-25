https://tr.sputniknews.com/20211125/marketten-aldiklarinin-parasini-odemek-istemedi-satirla-market-calisanlarina-saldirdi-1051148884.html

Marketten aldıklarının parasını ödemek istemedi, satırla market çalışanlarına saldırdı

Marketten aldıklarının parasını ödemek istemedi, satırla market çalışanlarına saldırdı

İstanbul Pendik'te alışveriş yapmak için markete giden kimliği belirsiz bir kişi, aldığı ürünlerin parasını ödemeyince market çalışanlarıyla tartıştı... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T16:33+0300

2021-11-25T16:33+0300

2021-11-25T16:33+0300

türkiye

istanbul

saldırı

saldırgan

satır

market

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İstanbul'da dün akşam saatlerinde markete giden bir şüpheli, alışveriş yaptıktan sonra ürünlerin parasını ödemek istemedi.Market çalışanları şüpheliyi uyardı. O sırada ürünlerin parasını ödememekte ısrar eden saldırgan ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, elindeki satırla sağa sola saldırarak, market çalışanlarını tehdit edip rehin almak istedi. Durumu fark eden müşteriler, marketten çıkarak polis ekiplerine haber verdi.Polis, marketin içerisinde bulunan saldırganı ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından satırlı saldırgan ikna edilerek gözaltına alındı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.'Ayakkabılarını çıkarıp sigara yaktı'Görgü tanığı İhsan Okumuş, “Burada tıraş yapıyordum. Orta boylu, sakallı bir kişi marketten bir şeyler çalmış. Ürünleri markete bırakıp buradan ayrıldı. 15-20 dakika sonra elinde satırla geri geldi. Sonra dolabın önüne oturdu. Ayakkabılarını çıkarıp, sigara yaktı. Polis ekipleri geldi. Bir saat içerisinde ikna ettiler. Herhangi bir yaralama olmadı” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211125/aile-sagligi-merkezine-satirli-saldiri-1051137509.html

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istanbul, saldırı, saldırgan, satır, market