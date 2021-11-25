https://tr.sputniknews.com/20211125/taliban-sozcusu-sahin-mevcut-hukumetin-kapsayici-oldugunu-dusunuyoruz-1051127351.html
Taliban Sözcüsü Şahin: Mevcut hükümetin kapsayıcı olduğunu düşünüyoruz
Taliban Sözcüsü Şahin: Mevcut hükümetin kapsayıcı olduğunu düşünüyoruz
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, Afganistan'da geçen aylarda kurdukları hükümetin, Batılı ülkelerden gelen eleştirilere rağmen kapsayıcı olduğunu düşündüklerini... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T01:57+0300
2021-11-25T01:57+0300
2021-11-25T01:57+0300
taliban kontrolünde afganistan
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taliban
kadınlar
hükümet
kapsayıcı
suheyl şahin
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ABD ve diğer NATO ülkelerinin askeri varlığını sonlandırmasının ardından Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın kurduğu geçici hükümet, gerek bünyesindeki tartışmalı isimler nedeniyle gerekse yeterince kapsayıcı olmadığı yönünde eleştiriler aldı.Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kapsayıcılıkla ilgili olarak; bizim kapsayıcılık anlayışımız, farklı etnik kökenlerden insanların hükümete katılması gerektiğidir" ifadelerini kullandı.Sputnik'e konuşan Şahin, 'farklı etnik kökenlerden kabiliyetli şahsiyetlerin' ülke yönetiminde yer alabileceklerini vurgulayarak, hükümetin yeterince kapsayıcı olduğunu düşündüklerini belirtti.Öte yandan uluslararası toplumun, kadınların eğitim hakkına erişimiyle ilgili çağrılarına yanıt veren Şahin, Afganistan'da kadınların eğitimiyle alakalı hiçbir sorunun olmadığını kaydetti.Taliban, eylül ayının başlarında, örgütün 1996 ile 2001 yılları arasındaki ilk iktidar deneyiminde dışişleri bakanı olarak görev yapan Muhammed Hasan Ahund başkanlığında, tamamı erkeklerden oluşan geçici bir hükümet kurmuştu.Ardından Kadın Bakanlığı'nı kaldıran Taliban, başkent Kabil'deki bakanlık binasını da kadınlara yönelik suistimallerden sorumlu olan ve yeniden kurulan Ahlak ve Erdem Bakanlığı'na devretmişti.Taliban'ın geçici hükümeti, uluslararası toplum tarafından henüz tanınmadı.
https://tr.sputniknews.com/20211118/bm-afganistan-ozel-temsilcisi-taliban-isidin-afganistanda-buyumesini-durduramiyor-1050912499.html
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afganistan, taliban, kadınlar, hükümet, kapsayıcı, suheyl şahin
Taliban Sözcüsü Şahin: Mevcut hükümetin kapsayıcı olduğunu düşünüyoruz
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, Afganistan'da geçen aylarda kurdukları hükümetin, Batılı ülkelerden gelen eleştirilere rağmen kapsayıcı olduğunu düşündüklerini söyledi.
ABD ve diğer NATO ülkelerinin askeri varlığını sonlandırmasının ardından Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın kurduğu geçici hükümet, gerek bünyesindeki tartışmalı isimler nedeniyle gerekse yeterince kapsayıcı olmadığı yönünde eleştiriler aldı.
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kapsayıcılıkla ilgili olarak; bizim kapsayıcılık anlayışımız, farklı etnik kökenlerden insanların hükümete katılması gerektiğidir" ifadelerini kullandı.
Sputnik'e konuşan Şahin, 'farklı etnik kökenlerden kabiliyetli şahsiyetlerin' ülke yönetiminde yer alabileceklerini vurgulayarak, hükümetin yeterince kapsayıcı olduğunu düşündüklerini belirtti.
Öte yandan uluslararası toplumun, kadınların eğitim hakkına erişimiyle ilgili çağrılarına yanıt veren Şahin, Afganistan'da kadınların eğitimiyle alakalı hiçbir sorunun olmadığını kaydetti.
Taliban, eylül ayının başlarında, örgütün 1996 ile 2001 yılları arasındaki ilk iktidar deneyiminde dışişleri bakanı olarak görev yapan Muhammed Hasan Ahund başkanlığında, tamamı erkeklerden oluşan geçici bir hükümet kurmuştu.
Ardından Kadın Bakanlığı'nı kaldıran Taliban, başkent Kabil'deki bakanlık binasını da kadınlara yönelik suistimallerden sorumlu olan ve yeniden kurulan Ahlak ve Erdem Bakanlığı'na devretmişti.
Taliban'ın geçici hükümeti, uluslararası toplum tarafından henüz tanınmadı.