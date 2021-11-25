Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211125/yogun-bakimdan-cikan-kadir-inanir-servise-alindi-1051147590.html
Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı
Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı
Geçirdiği beyin kanamasının ardından acil ameliyat edilen usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumu hakkında sosyal medyadan açıklama yayımlayan sevgilisi... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T16:05+0300
2021-11-25T16:05+0300
yaşam
muğla
kadir inanır
hastane
film
ameliyat
açıklama
beyin kanaması
jülide kural
tedavi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051147565_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_ad191689347f648e6d65784d2741d6c3.jpg
Muğla'da sabah saatlerinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı ortaya çıkmıştı. Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, beyin kanaması sonucu ameliyat edilerek yoğun bakıma alınmıştı. Doktorların ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğu yönünde yaptığı açıklamadan sonra İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. İnanır'ın verilerinin olumlu olması sonucu yoğun bakım ünitesinden servise alındığını açıklayan Kural, “Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, bir operasyon sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam etmekteydi. 25 Kasım itibariyle tüm veriler olumlu yönde seyrettiğinden normal odaya alınmıştır.Zihin ve beden fonksiyonları bütünüyle sağlıklıdır. Doğal olarak bu zorlu sürecin yorgunluğu devam etmektedir ancak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin elbette başta doktorları olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının emeği, özeni ve sevgisiyle bu süreci büyük hızla olumluya dönüştürmektedir. Hem sürecin hassasiyeti hem de pandemi nedeniyle maalesef ki ziyaretçi kabul edilmemektedir. Bu nedenle sevenlerinin anlayışına sığınıyoruz. Bugünden bir anekdot: Kadir, doktorların Nörolog Çağdaş Erdoğan ve Psikiyatrist Osman Özdel ile sohbet ederken 'Sevgi emektir sözünün doğruluğunu bir kez daha anlıyorum' dedi. Sevgi Emektir” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211122/kadir-inanir-acil-ameliyata-alindi-1051019471.html
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051147565_144:0:1008:648_1920x0_80_0_0_c8005c80a975068c2adea8132f8377ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
muğla, kadir inanır, hastane, film, ameliyat, açıklama, beyin kanaması, jülide kural, tedavi, yeşilçam

Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı

16:05 25.11.2021
© DHAKadir İnanır
Kadir İnanır - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© DHA
Abone ol
Geçirdiği beyin kanamasının ardından acil ameliyat edilen usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumu hakkında sosyal medyadan açıklama yayımlayan sevgilisi Jülide Kural, İnanır’ın verilerinin olumlu olması sonucu yoğun bakım ünitesinden servise alındığını açıkladı.
Muğla'da sabah saatlerinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı ortaya çıkmıştı. Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, beyin kanaması sonucu ameliyat edilerek yoğun bakıma alınmıştı. Doktorların ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğu yönünde yaptığı açıklamadan sonra İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.
İnanır'ın verilerinin olumlu olması sonucu yoğun bakım ünitesinden servise alındığını açıklayan Kural, “Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, bir operasyon sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam etmekteydi. 25 Kasım itibariyle tüm veriler olumlu yönde seyrettiğinden normal odaya alınmıştır.
Zihin ve beden fonksiyonları bütünüyle sağlıklıdır. Doğal olarak bu zorlu sürecin yorgunluğu devam etmektedir ancak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin elbette başta doktorları olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının emeği, özeni ve sevgisiyle bu süreci büyük hızla olumluya dönüştürmektedir. Hem sürecin hassasiyeti hem de pandemi nedeniyle maalesef ki ziyaretçi kabul edilmemektedir. Bu nedenle sevenlerinin anlayışına sığınıyoruz. Bugünden bir anekdot: Kadir, doktorların Nörolog Çağdaş Erdoğan ve Psikiyatrist Osman Özdel ile sohbet ederken 'Sevgi emektir sözünün doğruluğunu bir kez daha anlıyorum' dedi. Sevgi Emektir” ifadelerini kullandı.
Kadir İnanır - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
TÜRKİYE
Kadir İnanır acil ameliyata alındı
22 Kasım, 09:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:47AB, seyahatlerde 9 ay içinde 3. doz Kovid-19 aşısı olma şartı getiriyor
16:44Gamaleya Araştırma Merkezi: Sputnik M koronavirüs aşısının herhangi bir yan etkisi tespit edilmedi
16:40'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçakla saldırdı
16:33Marketten aldıklarının parasını ödemek istemedi, satırla market çalışanlarına saldırdı
16:28ABD'de tekerlekli sandalyedeki adama saldırı
16:11Kadına şiddetle mücadele hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?
16:10Pegasus Genel Müdürü Nane: Bilette tavan fiyat sürdürülemez
16:07Roscosmos: Musk'ın Falcon 9 roketine ait bir parça Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yakınından geçti
16:05Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı
15:54Fransa'da maske zorunluluğu geri geldi: Destekleyici doz, kamusal alanlara giriş için zorunlu olacak
15:53Ekonomist Erbaş: Kur dinginlenmediği sürece stoklama durumuyla karşılaşılır
15:51JP Morgan: Merkez Bankası'nın daha fazla faiz indirimi için çok fazla alanı kalmadı
15:46Samsunspor’dan kadına şiddetle mücadele çıkışı
15:41Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakaret eden zanlı tutuklandı
15:38EPDK Başkanı Yılmaz: Kademeli fiyat tarifesi için Türkiye ortalamasını alacağız
15:37Araştırma: Burçlara ve astrolojiye inananlar narsist ve daha az zeki
15:35Çekya Cumhurbaşkanı Zeman 46 günün ardından taburcu edildi
15:17Kadın terliklerinden uyuşturucu çıktı
15:07Manş Denizi'nin en büyük sığınmacı faciası: İngiltere ve Fransa birbirini suçladı
15:06Kanye West, Kim Kardashian'a dönmek istiyor: Tanrı bizi bir araya getirecek