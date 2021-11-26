https://tr.sputniknews.com/20211126/caviar-tesla-marka-arabayi-eritip-elon-musk-bustu-yapti-1051186915.html

Caviar, Tesla marka arabayı eritip Elon Musk büstü yaptı

Caviar, Tesla marka arabayı eritip Elon Musk büstü yaptı

Rus markası Caviar, 58 bin dolar değerindeki Tesla marka arabayı eriterek şirketin CEO’su Elon Musk’ın büstlerine dönüştürdü. Büstler 3 bin 220 dolardan satışa... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T19:40+0300

2021-11-26T19:40+0300

2021-11-26T19:40+0300

yaşam

elon musk

tesla

dolar

araba

büst

satış

üretim

caviar

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Lüks model akıllı telefonlar da üreten Rusya merkezli Caviar firması, Tesla Model 3 aracının metal kısımlarını eriterek Elon Musk büstüne dönüştürdü. Firma, sadece 27 adet ürettiği büstleri kendi sitesinde 3 bin 220 dolardan satışa çıkardı.Şirketin kurucusu Sergey Kitov, "Bu yeni öğeler Elon Musk'ın ruhunu somutlaştırıyor ve bu nedenle sahiplerine bu olağanüstü bireyin başarısını ve yaratıcılığını getirecek" dedi.Pazarlama Müdürü Dmitrey Stoliarov ise Insider'a verdiği demeçte, "Büstün malzemesi mavi bir Tesla Model 3'ün (Rusya'da yaklaşık 58 bin dolar başlangıç fiyatı olan) metalinden geliyor" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211117/elon-musk-sahip-oldugu-son-evi-de-satti-1050879133.html

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elon musk, tesla, dolar, araba, büst, satış, üretim, caviar