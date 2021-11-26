https://tr.sputniknews.com/20211126/caviar-tesla-marka-arabayi-eritip-elon-musk-bustu-yapti-1051186915.html
Caviar, Tesla marka arabayı eritip Elon Musk büstü yaptı
Caviar, Tesla marka arabayı eritip Elon Musk büstü yaptı
Rus markası Caviar, 58 bin dolar değerindeki Tesla marka arabayı eriterek şirketin CEO’su Elon Musk’ın büstlerine dönüştürdü. Büstler 3 bin 220 dolardan satışa... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T19:40+0300
2021-11-26T19:40+0300
2021-11-26T19:40+0300
yaşam
elon musk
tesla
dolar
araba
büst
satış
üretim
caviar
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Lüks model akıllı telefonlar da üreten Rusya merkezli Caviar firması, Tesla Model 3 aracının metal kısımlarını eriterek Elon Musk büstüne dönüştürdü. Firma, sadece 27 adet ürettiği büstleri kendi sitesinde 3 bin 220 dolardan satışa çıkardı.Şirketin kurucusu Sergey Kitov, "Bu yeni öğeler Elon Musk'ın ruhunu somutlaştırıyor ve bu nedenle sahiplerine bu olağanüstü bireyin başarısını ve yaratıcılığını getirecek" dedi.Pazarlama Müdürü Dmitrey Stoliarov ise Insider'a verdiği demeçte, "Büstün malzemesi mavi bir Tesla Model 3'ün (Rusya'da yaklaşık 58 bin dolar başlangıç fiyatı olan) metalinden geliyor" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211117/elon-musk-sahip-oldugu-son-evi-de-satti-1050879133.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
elon musk, tesla, dolar, araba, büst, satış, üretim, caviar
Caviar, Tesla marka arabayı eritip Elon Musk büstü yaptı
Rus markası Caviar, 58 bin dolar değerindeki Tesla marka arabayı eriterek şirketin CEO’su Elon Musk’ın büstlerine dönüştürdü. Büstler 3 bin 220 dolardan satışa sunuldu.
Lüks model akıllı telefonlar da üreten Rusya merkezli Caviar firması, Tesla Model 3 aracının metal kısımlarını eriterek Elon Musk büstüne dönüştürdü.
Firma, sadece 27 adet ürettiği büstleri kendi sitesinde 3 bin 220 dolardan satışa çıkardı.
Şirketin kurucusu Sergey Kitov, "Bu yeni öğeler Elon Musk'ın ruhunu somutlaştırıyor ve bu nedenle sahiplerine bu olağanüstü bireyin başarısını ve yaratıcılığını getirecek" dedi.
Pazarlama Müdürü Dmitrey Stoliarov ise Insider'a verdiği demeçte, "Büstün malzemesi mavi bir Tesla Model 3'ün (Rusya'da yaklaşık 58 bin dolar başlangıç fiyatı olan) metalinden geliyor" ifadelerini kullandı.