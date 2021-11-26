https://tr.sputniknews.com/20211126/danimarkada-18-yas-ustune-hatirlatma-dozu-asisi-yapilabilecek-1051165009.html

Danimarka’da 18 yaş üstüne hatırlatma dozu aşısı yapılabilecek

Danimarka’da 18 yaş üstüne hatırlatma dozu aşısı yapılabilecek

Danimarka’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 18 yaş üstü herkesin virüse karşı hatırlatma dozu aşısını olabileceği duyuruldu. 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T05:21+0300

2021-11-26T05:21+0300

2021-11-26T05:21+0300

koronavirüs

danimarka

kovid-19

koronavirüs aşısı

hatırlatma dozu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1045081769_0:187:1800:1200_1920x0_80_0_0_18abef7d230ca39c288f94d12299b5f6.jpg

Danimarka Sağlık Müdürlüğü Direktör Yardımcısı Helene Probst, yaptığı açıklamada, "Virüse karşı uygulanan iki dozun etkisinin azalmasıyla birlikte vaka sayılarında artış yaşanması bekleniyor" ifadelerini kullandı.Hatırlatma dozunun 18 yaş üzerindeki herkese eşit süre zarfında yapılacağını belirten Probst, ülkedeki genç kitlenin de bağışıklık sisteminin zayıfladığının altını çizdi.Öte yandan yetkililer, hastaneye yatış oranının beklenenden daha fazla olduğunu kaydetti.Birçok Avrupa ülkesi gibi Kovid-19 vakalarında artış görülen Danimarka’da, virüse karşı nüfusun yüzde 88.4’ü ilk aşısını oldu, yüzde 86.4 ise tamamen aşılandı.

https://tr.sputniknews.com/20211007/danimarka-kalp-kasi-iltihabi-riski-nedeniyle-moderna-asisinin-cocuklarda-kullanimini-askiya-aldi-1049598099.html

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

danimarka, kovid-19, koronavirüs aşısı, hatırlatma dozu