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Danimarka’da 18 yaş üstüne hatırlatma dozu aşısı yapılabilecek
Danimarka’da 18 yaş üstüne hatırlatma dozu aşısı yapılabilecek
Danimarka’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 18 yaş üstü herkesin virüse karşı hatırlatma dozu aşısını olabileceği duyuruldu. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T05:21+0300
2021-11-26T05:21+0300
koronavirüs
danimarka
kovid-19
koronavirüs aşısı
hatırlatma dozu
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Danimarka Sağlık Müdürlüğü Direktör Yardımcısı Helene Probst, yaptığı açıklamada, "Virüse karşı uygulanan iki dozun etkisinin azalmasıyla birlikte vaka sayılarında artış yaşanması bekleniyor" ifadelerini kullandı.Hatırlatma dozunun 18 yaş üzerindeki herkese eşit süre zarfında yapılacağını belirten Probst, ülkedeki genç kitlenin de bağışıklık sisteminin zayıfladığının altını çizdi.Öte yandan yetkililer, hastaneye yatış oranının beklenenden daha fazla olduğunu kaydetti.Birçok Avrupa ülkesi gibi Kovid-19 vakalarında artış görülen Danimarka’da, virüse karşı nüfusun yüzde 88.4’ü ilk aşısını oldu, yüzde 86.4 ise tamamen aşılandı.
https://tr.sputniknews.com/20211007/danimarka-kalp-kasi-iltihabi-riski-nedeniyle-moderna-asisinin-cocuklarda-kullanimini-askiya-aldi-1049598099.html
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danimarka, kovid-19, koronavirüs aşısı, hatırlatma dozu

Danimarka’da 18 yaş üstüne hatırlatma dozu aşısı yapılabilecek

05:21 26.11.2021
© REUTERS / Sarah Meyssonnierkoronavirüs aşısı - aşı
koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
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Danimarka’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 18 yaş üstü herkesin virüse karşı hatırlatma dozu aşısını olabileceği duyuruldu.
Danimarka Sağlık Müdürlüğü Direktör Yardımcısı Helene Probst, yaptığı açıklamada, "Virüse karşı uygulanan iki dozun etkisinin azalmasıyla birlikte vaka sayılarında artış yaşanması bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Hatırlatma dozunun 18 yaş üzerindeki herkese eşit süre zarfında yapılacağını belirten Probst, ülkedeki genç kitlenin de bağışıklık sisteminin zayıfladığının altını çizdi.
Öte yandan yetkililer, hastaneye yatış oranının beklenenden daha fazla olduğunu kaydetti.
Birçok Avrupa ülkesi gibi Kovid-19 vakalarında artış görülen Danimarka’da, virüse karşı nüfusun yüzde 88.4’ü ilk aşısını oldu, yüzde 86.4 ise tamamen aşılandı.
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