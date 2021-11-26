https://tr.sputniknews.com/20211126/e-devlet-sifresini-calip-dublor-kullandilar-arsa-satmaya-calisirken-yakalandilar-1051175343.html

e-Devlet şifresini çalıp dublör kullandılar, arsa satmaya çalışırken yakalandılar

e-Devlet şifresini çalıp dublör kullandılar, arsa satmaya çalışırken yakalandılar

Gaziantep’te bir vatandaşın e-Devlet şifresini çalan dolandırıcılar dublör kullanarak, vatandaşın arsasını satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T14:05+0300

2021-11-26T14:05+0300

2021-11-26T14:09+0300

e-devlet kapısı

gaziantep

dolandırıcılık

şifre

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son yılların en ilginç operasyonu için harekete geçti.CNN Türk istihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın haberine göre dolandırıcılar, F.D. isimli vatandaşın e-Devlet şifresini ele geçirdi. F.D.’nin e-Devlet sistemini kullanmasının önlemek için sistemi kendi cep telefonlarına tanımladılar.F.D.’ye benzeyen bir dublörü de kullanarak F.D.’nin 5.5 dönüm arsasını satmaya hazırlanan 4 dolandırıcı tapu dairesinde suçüstü yakalandı. Dolandırıcıların arsa satışı için bir kişiden de 100 bin lira kaparo aldıkları öğrenildi.Gözaltına alınan 4 dolandırıcı hakkında adli işlem yapıldı.E-Devlet şifresi neden önemli?Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına tanımlanan e-Devlet sistemi üzerinde, vatandaş birçok kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili işlemlerini başlatıp takibini yapabiliyor. Bu sistem üzerinde vatandaşa ait tüm mal ve kişisel bilgiler bulunuyor. Bu anlamda, E-devlet şifresi çok önemli. Çalınması durumunda hemen 112’nin acil olarak aranıp en yakın kolluk gücüne başvurulması gerekiyor.

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e-devlet kapısı, gaziantep, dolandırıcılık, şifre