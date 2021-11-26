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e-Devlet şifresini çalıp dublör kullandılar, arsa satmaya çalışırken yakalandılar
e-Devlet şifresini çalıp dublör kullandılar, arsa satmaya çalışırken yakalandılar
Gaziantep’te bir vatandaşın e-Devlet şifresini çalan dolandırıcılar dublör kullanarak, vatandaşın arsasını satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T14:05+0300
2021-11-26T14:09+0300
e-devlet kapısı
gaziantep
dolandırıcılık
şifre
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son yılların en ilginç operasyonu için harekete geçti.CNN Türk istihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın haberine göre dolandırıcılar, F.D. isimli vatandaşın e-Devlet şifresini ele geçirdi. F.D.’nin e-Devlet sistemini kullanmasının önlemek için sistemi kendi cep telefonlarına tanımladılar.F.D.’ye benzeyen bir dublörü de kullanarak F.D.’nin 5.5 dönüm arsasını satmaya hazırlanan 4 dolandırıcı tapu dairesinde suçüstü yakalandı. Dolandırıcıların arsa satışı için bir kişiden de 100 bin lira kaparo aldıkları öğrenildi.Gözaltına alınan 4 dolandırıcı hakkında adli işlem yapıldı.E-Devlet şifresi neden önemli?Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına tanımlanan e-Devlet sistemi üzerinde, vatandaş birçok kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili işlemlerini başlatıp takibini yapabiliyor. Bu sistem üzerinde vatandaşa ait tüm mal ve kişisel bilgiler bulunuyor. Bu anlamda, E-devlet şifresi çok önemli. Çalınması durumunda hemen 112’nin acil olarak aranıp en yakın kolluk gücüne başvurulması gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211122/avukatin-kimlik-belgeleriyle-sahte-profil-acip-dolandirdilar--1051024175.html
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e-devlet kapısı, gaziantep, dolandırıcılık, şifre

e-Devlet şifresini çalıp dublör kullandılar, arsa satmaya çalışırken yakalandılar

14:05 26.11.2021 (güncellendi: 14:09 26.11.2021)
© CNN TÜRKe-devlet şifresi çalıp arsa satan hırsız
e-devlet şifresi çalıp arsa satan hırsız - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© CNN TÜRK
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Gaziantep’te bir vatandaşın e-Devlet şifresini çalan dolandırıcılar dublör kullanarak, vatandaşın arsasını satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son yılların en ilginç operasyonu için harekete geçti.
CNN Türk istihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın haberine göre dolandırıcılar, F.D. isimli vatandaşın e-Devlet şifresini ele geçirdi. F.D.’nin e-Devlet sistemini kullanmasının önlemek için sistemi kendi cep telefonlarına tanımladılar.
F.D.’ye benzeyen bir dublörü de kullanarak F.D.’nin 5.5 dönüm arsasını satmaya hazırlanan 4 dolandırıcı tapu dairesinde suçüstü yakalandı. Dolandırıcıların arsa satışı için bir kişiden de 100 bin lira kaparo aldıkları öğrenildi.
Gözaltına alınan 4 dolandırıcı hakkında adli işlem yapıldı.

E-Devlet şifresi neden önemli?

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına tanımlanan e-Devlet sistemi üzerinde, vatandaş birçok kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili işlemlerini başlatıp takibini yapabiliyor. Bu sistem üzerinde vatandaşa ait tüm mal ve kişisel bilgiler bulunuyor. Bu anlamda, E-devlet şifresi çok önemli. Çalınması durumunda hemen 112’nin acil olarak aranıp en yakın kolluk gücüne başvurulması gerekiyor.
İzmirli avukatın kimlik belgeleriyle sahte profil açıp dolandırdılar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
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Avukatın kimlik belgeleriyle sahte profil açıp dolandırdılar
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