e-Devlet şifresini çalıp dublör kullandılar, arsa satmaya çalışırken yakalandılar

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son yılların en ilginç operasyonu için harekete geçti.CNN Türk istihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın haberine göre dolandırıcılar, F.D. isimli vatandaşın e-Devlet şifresini ele geçirdi. F.D.’nin e-Devlet sistemini kullanmasının önlemek için sistemi kendi cep telefonlarına tanımladılar.F.D.’ye benzeyen bir dublörü de kullanarak F.D.’nin 5.5 dönüm arsasını satmaya hazırlanan 4 dolandırıcı tapu dairesinde suçüstü yakalandı. Dolandırıcıların arsa satışı için bir kişiden de 100 bin lira kaparo aldıkları öğrenildi.Gözaltına alınan 4 dolandırıcı hakkında adli işlem yapıldı.E-Devlet şifresi neden önemli?Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına tanımlanan e-Devlet sistemi üzerinde, vatandaş birçok kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili işlemlerini başlatıp takibini yapabiliyor. Bu sistem üzerinde vatandaşa ait tüm mal ve kişisel bilgiler bulunuyor. Bu anlamda, E-devlet şifresi çok önemli. Çalınması durumunda hemen 112’nin acil olarak aranıp en yakın kolluk gücüne başvurulması gerekiyor.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son yılların en ilginç operasyonu için harekete geçti.
CNN Türk istihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın haberine göre dolandırıcılar, F.D. isimli vatandaşın e-Devlet şifresini ele geçirdi. F.D.’nin e-Devlet sistemini kullanmasının önlemek için sistemi kendi cep telefonlarına tanımladılar.
F.D.’ye benzeyen bir dublörü de kullanarak F.D.’nin 5.5 dönüm arsasını satmaya hazırlanan 4 dolandırıcı tapu dairesinde suçüstü yakalandı. Dolandırıcıların arsa satışı için bir kişiden de 100 bin lira kaparo aldıkları öğrenildi.
Gözaltına alınan 4 dolandırıcı hakkında adli işlem yapıldı.
E-Devlet şifresi neden önemli?
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına tanımlanan e-Devlet sistemi üzerinde, vatandaş birçok kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili işlemlerini başlatıp takibini yapabiliyor. Bu sistem üzerinde vatandaşa ait tüm mal ve kişisel bilgiler bulunuyor. Bu anlamda, E-devlet şifresi çok önemli. Çalınması durumunda hemen 112’nin acil olarak aranıp en yakın kolluk gücüne başvurulması gerekiyor.