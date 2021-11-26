'Eskiden Türkiye çok ön plandaydı; şimdiyse neredeyse her taşın altından BAE çıkıyor'

“Açıkçası tek açıklama ekonomik ortamda oldu. Hangi anlaşmaların imzalandığı açıklandı. Türkiye’ye ne kadar para geleceği açıklandı. Kaldı ki o parayı da kuşkuyla karşılıyorum. Geçen sene de Katar ile 15 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalandığında da çok heyecanlanmıştık. Çok azı, onda biri bile gelmedi. Bunun akıbetinin de ne olacağı konusunda ciddi soru işaretlerim var. Bu paralar nereye gidecek? Varlık Fonu ile imzalandığını biliyoruz. Varlık Fonu’nda pek çok şirket var. Kimisi son derece stratejik şirketler. Biraz bunu da açık etmek istemedi AK Parti hükümeti, orası bile biraz kapalı kaldı. Hakikaten çok kıymetli ve stratejik öneme sahip şirketleri dahil ettiler. Şimdi bunların hangisi teminat gösterildi gelecek olan yatırım parasına karşılık, AK Parti hükümetinin bunları açıklamakta güçlük çektiğini düşünüyorum. Çünkü Ankara’da konuşulanlar, bunların arasında savunma şirketleri bile olabileceğine ilişkin. Bunlar tahminler, kesin bilgi değil. Ama ASELSAN’ın bir kısmının BAE tarafından alınacağına ilişkin duyumlar var, bunlar teyide muhtaç duyumlar. Ama böyle bir şey olursa hakikaten denge değiştirici unsurlardan biri olur. Katar’ın bir fabrikanın bir kısmına sahip olması bile ciddi iç politika tartışmasına yol açmıştı. ASELSAN gibi bir kuruluşun BAE’ye gitmesi AK Parti açısından güç bir unsur olacak. Hem de yerli ve milli savunmadan bahsettiğimiz bu günlerde... Para bitti. Bütün hazineyi 128 milyar doların nerede olduğunu ben bilmiyorum. Swaplarla bu işi götürmeye çalışıyorlar. Swap dediğimiz şey aslında para gelmiyor, bir çeşit değiş tokuş gibi. Emaneten verilmiş paralarla sanki Merkez Bankası rezervleri doldurulmuş izlenimi yaratılıyor. Ama onların emaneten verilmiş paralar olduğunu unutmamak gerekiyor. Türkiye’de en azından parasal mali bir karşılığı yok. Eğer bir gün onu geri almak isterlerse biz de o parayı çıkaramazsak başka şeyler vermek durumunda kalabiliriz.