'Eskiden Türkiye çok ön plandaydı; şimdiyse neredeyse her taşın altından BAE çıkıyor'

“Bir dönem Türkiye çok ön plandaydı. Ortadoğu’da ne olsa Türkiye’nin de içinde olduğunu görüyorduk. Şimdiyse hiçbir yerde Türkiye ya da AK Parti hükümeti yok. Ama buna karşılık hiç ummadığımız yerlerden, neredeyse her taşın altından BAE çıkıyor. İlginç olan şu var. Veliaht Prens, o kadar gerginlikten sonra Ankara’da görüşmeler yaparken, aynı dönemde Dubai’de de İranlı bakan ağırlandı. Bu da önemli bir unsur. İran’dan bir bakan ağırlanıp bir anlamda Ortadoğu’daki Sünni-Şii itişmesinin normalleşme yoluna girmesi için bir adım atıldı. Benim yorumum ABD ağırlığı Asya-Pasifik ve Çin’e verirken Ortadoğu’da itiş kakış istemiyor. Bunun için de en yakın müttefik olarak kendisine BAE’yi seçti. Önce İsrail ile normalleşme, arkasından İran ile en azından işin çatışmadan daha bir beraber yaşamaya evrilmesini sağlamaya çalışıyor. Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesinin yolu açıldı. Bunların hepsinde BAE’nin ya emiri ya veliaht prensi ya bakanları her yerdeler. Kuzey Suriye’de hatta Fırat’ın doğusundaki bölgede bir Amerikan üssüne bu hafta 16 Suudi ve 8 BAE subayının ziyarette bulunduğunu gördük. Orada da bir başka anlaşmazlık unsuru olan PYD/YPG’yi birazcık Araplaştırıp, Arapları daha ön plana çıkarıp güçlendirip onun üzerinden Türkiye ile orada bir uzlaşmanın önü açılmaya çalışılıyor. Ama orada da karşımıza BAE çıkıyor. Geçen hafta İstanbul’da Interpol genel kurulu yapıldı. Interpol üyesi olan ülkelerin polis şefleri katıldı. Orada yeni başkan olarak BAE’den üstelik adı işkenceyle anılan bir polis şefi seçildi. Çünkü ABD’den sonra en çok Interpol’e mali destek veren ülke BAE. Yani parayı veren bir anlamda düdüğü çalıyor ve her ortamda kendini gösteriyor.”