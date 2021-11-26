https://tr.sputniknews.com/20211126/gida-etiketlerinde-degisiklige-gidiliyor-yaniltici-ifade-isim-ve-gorsel-kullanilmayacak-1051169843.html

Gıda etiketlerinde değişikliğe gidiliyor: Yanıltıcı ifade, isim ve görsel kullanılmayacak

Gıda etiketlerinde değişikliğe gidiliyor: Yanıltıcı ifade, isim ve görsel kullanılmayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdaların etkilerine yönelik yeni taslağı görüşe açtı. Buna göre tüketicilerin beslenme alışkanlıkları, hassasiyetleri ve tüketim... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T11:31+0300

2021-11-26T11:31+0300

2021-11-26T11:31+0300

türkiye

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etiket

market

tarım ve orman bakanlığı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Etiket Yönetmeliği'nde değişikliğe gidiyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gıda Etiketlerinde Değişiklik Öngören Taslak görüşe açıldı.Açıklamada şöyle denildi:Bir ay boyunca görüş bildirilebilecekTarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde değişiklik öngören taslak, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında (https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Duyuru/447/Mevzuat-Taslagi-Tgk-Gida-Etiketleme-Ve-Tuketicileri-Bilgilendirme-Yonetmeliginde-Degisiklik-Yapilmasina-Dair-Yonetmelik) görüşe açıldı.Yönetmelik değişikliğine ilişkin ilgili bakanlıklar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, tüketici temsilcileri, sektör vb. bütün paydaşlar görüşünü bir ay içinde bildirebilecek.Taslak, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar, üniversiteler, STK'lar ve sektörden gelen fikir ve önerilerin alınmasının ardından oluşturulan alt komisyonda değerlendirilecek ve daha sonra Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunda ele alınacak. Komisyonda son şekli verilecek olan Yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin onayının ardından Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek.Hazırlanan taslağa göre gıda etiketlerinde:

https://tr.sputniknews.com/20211123/turkiyedeki-gida-fiyati-artislari-normal-mi-1051067438.html

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denetim, fiyat, etiket, market, tarım ve orman bakanlığı