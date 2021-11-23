https://tr.sputniknews.com/20211123/turkiyedeki-gida-fiyati-artislari-normal-mi-1051067438.html

Türkiye’deki gıda fiyatı artışları ‘normal’ mi?

Türkiye’deki gıda fiyatı artışları ‘normal’ mi?

Tüm dünyada artan gıda fiyatları, Türkiye’de de yükselmeye devam ediyor. TÜİK’in verilerine göre, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 27.41 ile gıda ve alkolsüz... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T14:40+0300

2021-11-23T14:40+0300

2021-11-23T14:40+0300

görüş

abd

rusya

almanya

ingiltere

türkiye

enflasyon

oecd

ithalat

türkiye istatistik kurumu (tüik)

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, 2021’in Ekim’inde aylık bazda yüzde 2.39 artan TÜFE, yıllık bazda yüzde 19.89'a yükseldi. Ancak yıllık bazda en yüksek artış yüzde 27.41 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yaşandı. Türkiye’de gıda fiyatlarının yükselişi özellikle temel ihtiyaç ürünlerinden olan yağ, şeker ve son zamanlarda ise un üzerinden gündeme geliyor.ENAG’ın verileri TÜİK ile uyuşmuyorTürkiye Fırıncılar Federasyonu ekmeğin ‘4-5 lira olacağını’ yalanladı ancak ‘makul seviyelerde değerlendirilip güncelleneceğini’ de açıkladı. Zira, ülkede son 2 haftada unun çuvalı 160 lira zamlanmış durumda. Öte yandan, TÜİK’in verileri Enflasyon Araştırma Grubu’nun açıkladığı oranlarla uyuşmadı. ENAG’ın raporuna göre, enflasyon ekim ayında yüzde 6.90 artış gösterirken 12 aylık dönemdeki artış oranı ise yüzde 49.87 oldu.Rekabet Kurulu’ndan zincir marketlere para cezasıTürkiye’de geçtiğimiz yılın Ekim’inden bu yana artan enflasyon kamuoyunun çeşitli tepkilerine de neden oluyor. Ancak özellikle gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçmek isteyen hükümet, zincir marketleri soruşturma altına aldı. Rekabet Kurulu tarafından denetlenen 5 zincir market ve bir tedarikçiye toplamda 2.7 milyar lira ceza verildi. Ancak Türkiye’nin uyguladığı faiz indirme politikası ve buna bağlı olarak döviz kurlarında yaşanan yükselme, pek çok gıda ve gıdaya bağlı ürünü ithalat kalemi olan ülkede fiyatlara doğrudan yansıyor. Türk Lirasının giderek daha fazla değer kaybetmesi de alım gücünü düşürmeye devam ediyor. Türk Lirası, gelişen ülkeler arasında en fazla değer kaybeden para birimi durumunda.Dünyada durum ne?Aslında gıda fiyatları sadece Türkiye’de artmıyor. Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamaya göre, ‘küresel gıda fiyatları son 10 yılın en yüksek seviyesine’ ulaştı. Üstelik, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre, dünya tahıl stoklarının 2022'de mevsimlerin sonunda açılış seviyelerinin yüzde 0.8 altına düşerek 819 milyon tona gerileyeceği tahmin ediliyor. Eylül ayında ise OECD bölgesindeki gıda fiyatları enflasyonu Ağustos ayındaki yüzde 3.5'e kıyasla yüzde 4.5'e yükseldi.İngiltere’de yıllık enflasyon yüzde 4.2 ile 10 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, ülkenin Merkez Bankası, bu durumla başa çıkabilmek için faiz artırımı yoluna gidebileceğini belirtti. ABD'deki son veriler, TÜFE’nin Ekim’de aylık bazda yüzde 0.9 ve yıllık bazda yüzde 6.2 artarak, enflasyonun 31 yılın zirvesine çıktığını gösteriyor. Almanya'da Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) verileri, Eylül ayında yüzde 4.1 olan yıllık enflasyonun, 1993'ten bu yana ilk kez yüzde 4.5'e yükseldiğini belirtiyor.Özellikle gıda fiyatlarının tüm dünyada artması pandemi sonrası enflasyonların yükselmesi olarak gösterilirken, Türkiye’deki artışın ‘normal’ mi olduğunu ve yapılması gerekenleri tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım ile konuştuk.‘Dünyada bu enflasyon düşükken, Türkiye’nin gıda enflasyonu yine yüksekti’Yıldırım’a göre, Türkiye’deki gıda fiyatlarındaki artışta dünyada olan artış önemli bir etken. Ancak dünyada gıda enflasyonunun daha düşük olduğu dönemde Türkiye’deki gıda fiyatlarının yine de yüksek olduğunu belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:‘Gıda fiyatları üreticide ucuz, tüketicide pahalı bir yapı oluştu’Gıda sektörünün tarımdan başlayarak iyi yönetilmediğini ifade eden Yıldırım “Tarladan sofraya kadar olan süreç iyi yönetilemiyor. Bu sadece üretim aşaması değil, sadece dağıtım ve markette raflardaki fiyatlar değil genel olarak iyi yönetilmediği için bir başıboşluk var. O yüzden de gıda fiyatları üreticide ucuz, tüketicide pahalı bir yapı oluştu” dedi.‘Rusya 90’larda buğday ithal ederken, dünyanın en çok buğday ihraç eden ülkesi konumuna geldi’Türkiye’nin giderek daha fazla ithalat yapmasının da bunda etken olduğunun altını çizen Yıldırım, yapılması gerekenleri sıraladı:‘Bir ithalat sarmalı oluşmuş durumda, bunun kırılması gerekli’Türkiye’de üreticinin çok yüksek girdi fiyatlarına maruz kaldığını ifade eden Yıldırım “Ürün fiyatı aynı oranda artmadığı için de üretimi sürdürmek konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor, üretim azalınca fiyatlar yükseliyor, fiyatlar yükselince de hükümet bunu ithalat yaparak bastırma yoluna gidiyor. İthalatla birlikte çiftçi zaten bununla rekabet edemediği için daha fazla üretimden kopuyor ve tekrar üretim azalıyor, tekrar fiyatlar yükseliyor ve tekrar ithalat yapılıyor. Yani bir ithalat sarmalı oluşmuş durumda. Bunu kırmamız lazım öncelikle. Türkiye’nin ithalat sarmalından kurtulmasının, bunun yerine de üretimi artıran, ürettiği ürünü de tarladan sofraya kadar olan süreçte yine pazarlama kanallarında alt yapının iyi kurulması lazım” diye konuştu.‘İthalat yerine üretim odaklı bir politikaya geçilmeli, çiftçinin para kazanıp üretimi sürdürebileceği bir yapı oluşturulmalı’Çiftçinin üretimi sürdürebileceği bir yapının oluşması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, denetlemenin öneminden de bahsetti:Türkiye’nin önündeki süreç nasıl olacak?Peki, Türkiye’nin önünde nasıl bir süreç olacak? Tarım ve gıda konusunda Türkiye’nin önündeki dönemin çok daha zor olacağını belirten Yıldırım “Şu an gübre başta olmak üzere mazot gibi birçok girdi artıyor. Çiftçi gerçekten ilk kez bu kadar kararsız ve kafası karışık. Diyor ki ‘Ben tonu 10 bin lirayı bulan gübreyi alıp, litresi 8.5 liraya yaklaşan mazotla bir üretim yapacağım ve buradan elde edeceğim ürünle para kazanabilir miyim?’. Çünkü bir yandan da ürün fiyatları da artıyor, buğday arpa gibi, bu da cazip geliyor. Diyor ki ‘ürün fiyatları artıyor ama girdi fiyatları daha fazla arttığı için bazıları bu sene gübre kullanamadı, bazıları tarlasını boş bıraktı sonbaharda ekim yapmadı belki ilkbaharda başka bir ürün bekliyor. Dolayısıyla 2022’nin daha zor geçeceğini belirtmem gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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