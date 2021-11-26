https://tr.sputniknews.com/20211126/kirik-telefonla-dolandiricilik-arabalara-bilerek-carpti-telefonumu-kirdin-diyerek-para-topladi-1051180229.html
Kırık telefonla dolandırıcılık: Arabalara bilerek çarptı, 'Telefonumu kırdın' diyerek para topladı
Kırık telefonla dolandırıcılık: Arabalara bilerek çarptı, 'Telefonumu kırdın' diyerek para topladı
Mersin’de kırık cep telefonuyla birçok vatandaşı dolandırdığı iddia edilen bir kişi, yakalandı. Şüphelinin elindeki kırık telefonla bilerek kendisine otomobil... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T16:05+0300
2021-11-26T16:05+0300
2021-11-26T16:30+0300
dolandırıcılık
türkiye
cep telefonu
kaza
kırık
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Mersin'de kırık cep telefonuyla dolandırıcılık yapan bir kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği’ne müracaatta bulunan 67 yaşındaki E.S.K., özel aracıyla seyir halindeyken yol kenarındaki bir kişiye aynasının çarptığını, ardından durarak yanına gittiğini kişinin çarpmanın etkisiyle cep telefonunun yere düşüp kırıldığını ve zararının karşılanmasını istediğini belirtti.Bunun üzerine şahsa 800 lira verdiğini kaydeden müşteki, bunun bir dolandırıcılık olabileceğini düşünerek emniyete geldiğini ifade etti.Şikayet üzerine bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin daha öncede benzer suçlardan birçok suç kaydı bulunan A.M. olduğunu tespit etti.Kamera incelemesinde şüphelinin kasıtlı olarak müştekinin aracına çarptığı ve öncesinde camı kırık cep telefonunu yere atarak camının kırıldığı izlenimi verdiği, ayrıca yine aynı yöntemle Ş.K. isimli şahsı da dolandırmaya çalıştığı belirlendi.Adli kontrolle serbestBunun üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Antalya’da yaptığı operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211112/ilanda-gordugu-otomobili-kendisininmis-gibi-baskasina-satti-1050731548.html
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dolandırıcılık, cep telefonu, kaza, kırık
Kırık telefonla dolandırıcılık: Arabalara bilerek çarptı, 'Telefonumu kırdın' diyerek para topladı
16:05 26.11.2021 (güncellendi: 16:30 26.11.2021)
Mersin’de kırık cep telefonuyla birçok vatandaşı dolandırdığı iddia edilen bir kişi, yakalandı. Şüphelinin elindeki kırık telefonla bilerek kendisine otomobil çarptırdığı, ardından ‘Telefonumu kırdın’ diyerek vatandaşlardan zorla para aldığı tespit edildi.
Mersin'de kırık cep telefonuyla dolandırıcılık yapan bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği’ne müracaatta bulunan 67 yaşındaki E.S.K., özel aracıyla seyir halindeyken yol kenarındaki bir kişiye aynasının çarptığını, ardından durarak yanına gittiğini kişinin çarpmanın etkisiyle cep telefonunun yere düşüp kırıldığını ve zararının karşılanmasını istediğini belirtti.
Bunun üzerine şahsa 800 lira verdiğini kaydeden müşteki, bunun bir dolandırıcılık olabileceğini düşünerek emniyete geldiğini ifade etti.
Şikayet üzerine bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin daha öncede benzer suçlardan birçok suç kaydı bulunan A.M. olduğunu tespit etti.
Kamera incelemesinde şüphelinin kasıtlı olarak müştekinin aracına çarptığı ve öncesinde camı kırık cep telefonunu yere atarak camının kırıldığı izlenimi verdiği, ayrıca yine aynı yöntemle Ş.K. isimli şahsı da dolandırmaya çalıştığı belirlendi.
Adli kontrolle serbest
Bunun üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Antalya’da yaptığı operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.