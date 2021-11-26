https://tr.sputniknews.com/20211126/murasko-ikinci-dozda-sputnik-light-uygulandiginda-koruma-duzeyi-yuzde-92yi-geciyor-1051180075.html

Muraşko: İkinci dozda Sputnik Light uygulandığında koruma düzeyi yüzde 92'yi geçiyor

Muraşko: İkinci dozda Sputnik Light uygulandığında koruma düzeyi yüzde 92'yi geçiyor

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V aşısından sonra ikinci dozda Sputnik Light aşısının uygulandığında koronavirüse karşı korumanın yüzde 92'nin... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T15:59+0300

2021-11-26T15:59+0300

2021-11-26T16:49+0300

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koronavirüs

sputnik m

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Moskova'da gerçekleştirilen Rusya-Macaristan Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısında konuşan Muraşko, Sputnik Light'ın ikinci doz olarak uygulanmasının oluşturduğu etkiden bahsetti.Aşılananlar üzerinde yapılan araştırmayla ilgili verileri aldığını belirten Muraşko, Sputnik V aşısından sonra ikinci dozda Sputnik Light aşısı uygulandığında daha iyi koruma sağlandığını ve koruma düzeyinin yüzde 92'inin üzerine çıktığını söyledi.Bu arada Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev'den ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan ve aşıya dirençli olduğu tahmin edilen yeni koronavirüs varyantıyla ilgili açıklama geldi.Dmitriyev, Sputnik V aşısının söz konusu varyanta hızlı şekilde adapte edilebileceğini ifade etti.Son 24 saatte 36 bin 690 vaka tespit edildiRusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 36 bin 690 yeni vaka tespit edildi.1235 kişi hayatını kaybederken virüse yenik düşenlerin toplam sayısı 270 bin 292 oldu.36 bin 145 kişi ise hastalığı yendi ve koronavirüsü atlatanların sayısı 8 milyon 200 bin 971'e yükseldi.Çocuklar için geliştirilen aşı üç hafta sonra dolaşıma sokulacak12- 17 yaş grubu için geliştirilen Sputnik M koronavirüs aşısının üç hafta sonra dolaşıma sokulacağını ifade eden Muraşko, “Kalite kontrol çalışmalarının sona ermesinin ardından aşıyı dolaşıma sokmayı planlıyoruz. Bu da yaklaşık üç hafta sürecek” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211117/rusya-disinda-100-milyondan-fazla-kisi-sputnik-v-ve-sputnik-light-ile-asilandi-1050876551.html

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rusya, macaristan, kovid-19, koronavirüs aşısı, sputnik light , sputnik m