https://tr.sputniknews.com/20211126/rusyada-iki-doz-vurulan-kisi-sayisi-607-milyonu-gecti-1051184501.html

Rusya’da iki doz vurulan kişi sayısı 60.7 milyonu geçti

Rusya’da iki doz vurulan kişi sayısı 60.7 milyonu geçti

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, ülkede Kovid-19 aşısının her iki dozunu yaptıran kişi sayısının 60 milyon 700 bini geçtiğini, en az 69 milyon 400 bin... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T17:41+0300

2021-11-26T17:41+0300

2021-11-26T17:41+0300

koronavirüs

aşı

korona

rusya’da koronavirüs salgını

sputnik v

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Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin açıklamasında, “26 Kasım itibariyle, 69 milyon 468 bin 166 kişiye aşının ilk dozu yapıldı, iki doz yaptıran kişilerin sayısı da 60 milyon 795 bin 702’ye ulaştı” ifadesine yer verildi.Rusya’da şu an uygulanmakta olan aşılar arasında yerli Sputnik V, EpiVakKorona, KoviVak ve Sputnik Light aşıları yer alıyor.Açıklamada, “Toplum düzeyindeki bağışıklık yüzde 51.8 oldu” dendi. Geçen hafta bu rakam yüzde 50.2’ydi.Son 24 saatte 34 bin 690 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 9 milyon 502 bin 879’a çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da gün içinde 1235 artarak 270 bin 292’ye yükseldi.İyileşenlerin sayısı da 36 bin 145 artışla 8 milyon 200 bin 971’e ulaştı.

https://tr.sputniknews.com/20211124/rusya-saglik-bakani-murasko-ulkede-gunde-500-binden-fazla-kisi-kovid-19-asisi-yaptiriyor-1051085775.html

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aşı, korona, rusya’da koronavirüs salgını, sputnik v