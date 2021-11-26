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Rusya’da iki doz vurulan kişi sayısı 60.7 milyonu geçti
Rusya’da iki doz vurulan kişi sayısı 60.7 milyonu geçti
Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, ülkede Kovid-19 aşısının her iki dozunu yaptıran kişi sayısının 60 milyon 700 bini geçtiğini, en az 69 milyon 400 bin... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T17:41+0300
2021-11-26T17:41+0300
koronavirüs
aşı
korona
rusya’da koronavirüs salgını
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Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin açıklamasında, “26 Kasım itibariyle, 69 milyon 468 bin 166 kişiye aşının ilk dozu yapıldı, iki doz yaptıran kişilerin sayısı da 60 milyon 795 bin 702’ye ulaştı” ifadesine yer verildi.Rusya’da şu an uygulanmakta olan aşılar arasında yerli Sputnik V, EpiVakKorona, KoviVak ve Sputnik Light aşıları yer alıyor.Açıklamada, “Toplum düzeyindeki bağışıklık yüzde 51.8 oldu” dendi. Geçen hafta bu rakam yüzde 50.2’ydi.Son 24 saatte 34 bin 690 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 9 milyon 502 bin 879’a çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da gün içinde 1235 artarak 270 bin 292’ye yükseldi.İyileşenlerin sayısı da 36 bin 145 artışla 8 milyon 200 bin 971’e ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20211124/rusya-saglik-bakani-murasko-ulkede-gunde-500-binden-fazla-kisi-kovid-19-asisi-yaptiriyor-1051085775.html
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aşı, korona, rusya’da koronavirüs salgını, sputnik v

Rusya’da iki doz vurulan kişi sayısı 60.7 milyonu geçti

17:41 26.11.2021
© SputnikRusya, koronavirüs, aşı
Rusya, koronavirüs, aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
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Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, ülkede Kovid-19 aşısının her iki dozunu yaptıran kişi sayısının 60 milyon 700 bini geçtiğini, en az 69 milyon 400 bin kişiye ilk dozunun yapıldığını duyurdu. Toplum düzeyindeki bağışıklığın yüzde 51.8 olduğu belirtildi.
Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin açıklamasında, “26 Kasım itibariyle, 69 milyon 468 bin 166 kişiye aşının ilk dozu yapıldı, iki doz yaptıran kişilerin sayısı da 60 milyon 795 bin 702’ye ulaştı” ifadesine yer verildi.
Rusya’da şu an uygulanmakta olan aşılar arasında yerli Sputnik V, EpiVakKorona, KoviVak ve Sputnik Light aşıları yer alıyor.
Açıklamada, “Toplum düzeyindeki bağışıklık yüzde 51.8 oldu” dendi. Geçen hafta bu rakam yüzde 50.2’ydi.
Son 24 saatte 34 bin 690 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 9 milyon 502 bin 879’a çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da gün içinde 1235 artarak 270 bin 292’ye yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 36 bin 145 artışla 8 milyon 200 bin 971’e ulaştı.
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
KORONAVİRÜS
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Ülkede günde 500 binden fazla kişi Kovid-19 aşısı yaptırıyor
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