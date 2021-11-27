https://tr.sputniknews.com/20211127/avrupa-komisyonu-rus-havayolu-sirketinin-abde-faaliyet-gostermesini-yasakladi-1051200516.html

Avrupa Komisyonu, Rus havayolu şirketinin AB'de faaliyet göstermesini yasakladı

Avrupa Komisyonu, Rus havayolu şirketinin AB'de faaliyet göstermesini yasakladı

Avrupa Komisyonu, Rus havayolu şirketi Skol'un Avrupa Birliği'nde (AB) faaliyet göstermesini yasakladı. 27.11.2021, Sputnik Türkiye

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Avrupa Komisyonu, “AB’de faaliyetleri yasaklanan havayolu şirketleri” listesine Rus şirketi Skol'u dahil etti.Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, “Uluslararası standartlara uyma yeteneğiyle ilgili endişeler nedeniyle bir Rus havayolu şirketi listeye eklendi” denildi.Açıklamada, Skol ve diğer altı şirketin "tespit edilen ciddi güvenlik sorunları" nedeniyle listeye dahil edildiği belirtildi.Farklı ülkelerden 97 şirketin yer aldığı listedeki tek Rus havayolu şirketi Skol. Listeye alınan şirketler, yasak kapsamında olmayan şirketlerden mürettebatıyla birlikte kiralanan uçakları kullanmaları halinde, ilgili güvenlik standartlarına uyma kaydıyla uçuş izni alabiliyor.

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2021

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