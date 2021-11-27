https://tr.sputniknews.com/20211127/hiz-kadrani-150-kmde-takili-kaldi-kazada-ihh-gorevlisi-4-kisi-hayatini-kaybetti-1051203589.html

Hız kadranı 150 km’de takılı kaldı, kazada İHH görevlisi 4 kişi hayatını kaybetti

Hız kadranı 150 km’de takılı kaldı, kazada İHH görevlisi 4 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Muratcan Kaya (21) ile yanındaki 3 kişi yaşamını yitirdi. İHH İnsani Yardım Vakfı personeli olan Kaya'nın... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T14:30+0300

2021-11-27T14:30+0300

2021-11-27T14:30+0300

yaşam

kaza

haberler

türkiye

bursa

insan hak ve hürriyetleri (ihh) insani yardım vakfı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1051203645_0:6:991:563_1920x0_80_0_0_be6e2df28cf71657d8c17b956053b8c5.jpg

Kaza, saat 10.30 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınında meydana geldi.İstanbul’dan Bursa’ya bir programa katılmak için yola çıkan İHH İnsanı Yardım Vakfı personeli Muratcan Kaya yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Mustafa Haldız (41) yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı.TIR şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Kaya ile yanındaki İHH gönüllüleri Yusuf Taha Göktaş (22), Kaan Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi’nin (26) yaşamını yitirdiği belirlendi.Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada, otomobilin hız kadranının 150 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı karayolunda ulaşım araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kaza, haberler, türkiye, bursa, insan hak ve hürriyetleri (ihh) insani yardım vakfı