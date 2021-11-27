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Mancini'den Dünya Kupası için play-off değerlendirmesi: Kendimize güveniyoruz ve pozitifiz
Mancini'den Dünya Kupası için play-off değerlendirmesi: Kendimize güveniyoruz ve pozitifiz
İtalya Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kuralarının kendileri için çok iyi olmadığını... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T02:37+0300
2021-11-27T02:37+0300
spor
italya
roberto mancini
dünya kupası
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İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) sitesinde kuralara ilişkin görüşleri yer alan Mancini, "Harika bir kura değil, biraz daha iyi bir kura olabilirdi." ifadesini kullandı.Mancini, Dünya Kupası'na gitmek için play-off turunda Portekiz, Türkiye ve Kuzey Makedonya gibi takımları geride bırakmaları gerektiğini, bunların zor maçlar olduğunu ifade etti.Deneyimli teknik adam, Kuzey Makedonya'nın iyi bir eleme turu geçirdiğini belirterek, "Onlara karşı iyi bir maç çıkarmak gerekiyor sonrasında finali nerede oynayacağımıza bakacağız." yorumunu yaptı.Mancini, "Her zaman kendimize güveniyoruz ve pozitifiz. En önemli şey tüm oyuncuların hazır olacak olması." değerlendirmesinde bulundu.İtalya, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda C ayağında yarı finalinde Kuzey Makedonya ile eşleşti. "Gök mavililer", Kuzey Makedonya'yı elemesi halinde Katar'daki Dünya Kupası’na katılabilmek için Portekiz-Türkiye maçının galibiyle finalde karşılaşacak.
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italya, roberto mancini, dünya kupası

Mancini'den Dünya Kupası için play-off değerlendirmesi: Kendimize güveniyoruz ve pozitifiz

02:37 27.11.2021
© MIKE PALAZZOTTOİtalya Milli Takımının Teknik Direktörü Roberto Mancini
İtalya Milli Takımının Teknik Direktörü Roberto Mancini - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© MIKE PALAZZOTTO
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İtalya Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kuralarının kendileri için çok iyi olmadığını bununla beraber kendilerine güvendiklerini belirtti.
İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) sitesinde kuralara ilişkin görüşleri yer alan Mancini, "Harika bir kura değil, biraz daha iyi bir kura olabilirdi." ifadesini kullandı.
Mancini, Dünya Kupası'na gitmek için play-off turunda Portekiz, Türkiye ve Kuzey Makedonya gibi takımları geride bırakmaları gerektiğini, bunların zor maçlar olduğunu ifade etti.
Deneyimli teknik adam, Kuzey Makedonya'nın iyi bir eleme turu geçirdiğini belirterek, "Onlara karşı iyi bir maç çıkarmak gerekiyor sonrasında finali nerede oynayacağımıza bakacağız." yorumunu yaptı.

Mancini, "Her zaman kendimize güveniyoruz ve pozitifiz. En önemli şey tüm oyuncuların hazır olacak olması." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda C ayağında yarı finalinde Kuzey Makedonya ile eşleşti. "Gök mavililer", Kuzey Makedonya'yı elemesi halinde Katar'daki Dünya Kupası’na katılabilmek için Portekiz-Türkiye maçının galibiyle finalde karşılaşacak.
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