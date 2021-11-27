https://tr.sputniknews.com/20211127/meksikada-yolcu-otobusu-eve-carpti-19-olu-30-yarali-1051198851.html

Meksika'da yolcu otobüsü eve çarptı: 19 ölü, 30 yaralı

Meksika'da yolcu otobüsü eve çarptı: 19 ölü, 30 yaralı

Meksika’da frenleri tutmayan yolcu otobüsü eve çarptı. Kazada otobüsün şoförü ile birlikte 19 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T05:32+0300

2021-11-27T05:32+0300

2021-11-27T05:32+0300

dünya

meksika

kaza

yaralı

yolcu otobüsü

ölü

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Meksika'nın Joquicingo kentinde bugün meydana gelen kaza sonrası olay yerine eyalet acil yardım ekipleri ve Kızılhaç ekipler ulaştı.Çoğunluğu kadınlar ve çocuklardan oluşan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.Vali Yardımcısı Ricardo de la Cruz Musalem, yaptığı açıklamada, kazada onlarca kişinin yaralandığını ifade ederken bazılarının durumlarının ciddi olduğunu ve en ağır durumda olanların hava ambulansı ile hastaneye ulaştırıldığını bildirdi.Yetkililer, kazada otobüsün şoförü ile beraber 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Eyalet başsavcılığı kurbanların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini bildirdi.Kaza yapan otobüsün yolcularının Michoacn eyaletinden yola çıkarak hac ziyareti yapmak amacıyla Meksika eyaletindeki Chalma Kilisesine gittikleri belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211110/meksikada-minibus-kamyonla-carpisti-12-kisi-yanarak-oldu-1050646559.html

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