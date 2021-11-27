https://tr.sputniknews.com/20211127/muslumenin-anneannesi-kafamizi-kaldiracak-halimiz-kalmadi-1051206478.html

Müslüme'nin anneannesi: Kafamızı kaldıracak halimiz kalmadı

Müslüme'nin anneannesi: Kafamızı kaldıracak halimiz kalmadı

Gülpınar'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın anneannesi torununun eşi tarafından öldürülmediğini öne sürdü. 27.11.2021, Sputnik Türkiye

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müslüme yağal

türkiye

mersin

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Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili dede Hasan Yağal 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan anneanne Müslüme Yağal, olayla ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu iddia etti. Babaanne Ayşe Yağal ile Müslüme'nin önünde kaybolduğu çadırda kalan Müslüme Yağal, "Söylentiler, nedeniyle kafamızı kaldıracak halimiz kalmadı. Dünürüm Ayşe Yağal, iddia edilenleri duyduktan sonra kötü oldu. O günden bu yana hasta yatıyor" dedi.Çadırda kalan ve olay günü gözaltına alınıp serbest bırakılan anneanne Müslüme Yağal, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 3 gece süren sorgunun ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılan babaanne Ayşe Yağal ile birlikte kalan Müslüme Yağal, yaşadıkları karşısında büyük şaşkınlık içinde olduğunu belirterek, çıkan haberlerin asılsız olduğunu ileri sürdü.‘Yaşananlar Sarıkeçililer'e mal ediliyor'Sarıkeçililer, Türkmenler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Yağal da, yaşananların kabul edilemez olduğunu kaydederek, "Çok üzücü bir olay yaşadık. Hem bu olayı iki taraflı yaşadık. Birincisi Sarıkeçililer üzerinden, ikincisi ise kendi açımdan söylüyorum, aynı soy ismini taşımamızdan dolayı daha çok üzüldük. Bu acı bizim kadar, herkesin acısıdır. Büyük bir acı yaşadık, istemediğimiz bir acıyı yaşadık ama yaşananlar hep Sarıkeçililere mal ediliyor. Aslında Sarıkeçililerde bugüne kadar yaşanmış böyle bir olay yok. Adli süreç devam ediyor. Ortada net bir sonuç yok ama paylaşımlar, haberler, sosyal medya buralarda değişik haberler yayılıyor. Yargı mutlaka bir sonuca varacaktır. Yargının sonucuna göre, gereken neyse o yapılır" diye konuştu.

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müslüme yağal, mersin