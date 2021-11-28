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Japonya'dan üç ülkeden gelen yolculara daha karantina kararı
Japonya'dan üç ülkeden gelen yolculara daha karantina kararı
Japonya’da hükümet, Kovid-19'un Omicron mutasyonu nedeniyle zorunlu karantina tedbiri uygulanacak ülkeler listesine Mozambik, Malavi ve Zambiya'yı da ekledi. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T09:56+0300
2021-11-28T09:57+0300
omicron
koronavirüs
karantina
havalimanı
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Japonya'da hükümet, Güney Afrika'da ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu düşünülen Covid-19'un Omicron mutasyonuna karşı sınır tedbirlerini artırdı.Japonya Başbakanı Fumio Kishida, daha önce Botsvana, Esvatini, Lesoto, Namibya, Güney Afrika veya Zimbabve'den dönen yolculara yönelik uygulanma kararı alınan zorunlu karantina tedbirinin üç ülkeyi daha kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.Bugün itibarıyla Mozambik, Malavi ve Zambiya'dan Japonya’ya gelen yolcuların da 10 gün süreyle hükümet tarafından belirlenen tesislerde gözetim altında tutulacağı belirtilirken, önlem kapsamında yolculara varıştan sonraki üçüncü, altıncı ve onuncu günde Kovid-19 testi uygulanacağı kaydedildi.Omicron mutasyonu alarmıDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Omicron olarak adlandırılan Kovid-19'un yeni mutasyonu B.1.1.529 dünyayı alarma geçirmiş, birçok ülke daha bulaşıcı olduğu düşünülen mutasyonun görüldüğü bölgelerden gelen yolculara yönelik tedbirleri artırma kararı almıştı. Son gelişme ile Japonya’nın Omicron varyantı nedeniyle zorunlu karantina uyguladığı ülkelerin sayısı 8'e yükselmiş oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211128/koronavirusun-omicron-varyanti-avustralyaya-da-sicradi-1051217842.html
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omicron, karantina, havalimanı

Japonya'dan üç ülkeden gelen yolculara daha karantina kararı

09:56 28.11.2021 (güncellendi: 09:57 28.11.2021)
© AP Photo / Koji SasaharaJaponya, koronavirüs, Haneda havalimanı
Japonya, koronavirüs, Haneda havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© AP Photo / Koji Sasahara
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Japonya’da hükümet, Kovid-19'un Omicron mutasyonu nedeniyle zorunlu karantina tedbiri uygulanacak ülkeler listesine Mozambik, Malavi ve Zambiya'yı da ekledi.
Japonya'da hükümet, Güney Afrika'da ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu düşünülen Covid-19'un Omicron mutasyonuna karşı sınır tedbirlerini artırdı.
Japonya Başbakanı Fumio Kishida, daha önce Botsvana, Esvatini, Lesoto, Namibya, Güney Afrika veya Zimbabve'den dönen yolculara yönelik uygulanma kararı alınan zorunlu karantina tedbirinin üç ülkeyi daha kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.
Bugün itibarıyla Mozambik, Malavi ve Zambiya'dan Japonya’ya gelen yolcuların da 10 gün süreyle hükümet tarafından belirlenen tesislerde gözetim altında tutulacağı belirtilirken, önlem kapsamında yolculara varıştan sonraki üçüncü, altıncı ve onuncu günde Kovid-19 testi uygulanacağı kaydedildi.

Omicron mutasyonu alarmı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Omicron olarak adlandırılan Kovid-19'un yeni mutasyonu B.1.1.529 dünyayı alarma geçirmiş, birçok ülke daha bulaşıcı olduğu düşünülen mutasyonun görüldüğü bölgelerden gelen yolculara yönelik tedbirleri artırma kararı almıştı.
Son gelişme ile Japonya’nın Omicron varyantı nedeniyle zorunlu karantina uyguladığı ülkelerin sayısı 8'e yükselmiş oldu.
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