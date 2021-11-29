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ABD’nin Karadeniz’e savaş gemisi göndermesine Rusya füze tatbikatıyla cevap verdi
ABD’nin Karadeniz’e savaş gemisi göndermesine Rusya füze tatbikatıyla cevap verdi
ABD Donanmasına ait 'USS Arleigh Burke' güdümlü füze destroyerinin Karadeniz’e girişi bağlamında, Rus ordusu Karadeniz kıyılarında, gemisavar füze... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T19:15+0300
2021-11-29T19:15+0300
savunma
abd
rusya
karadeniz
tatbikat
füze
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Rusya Karadeniz Filosu, Taman Yarımadası’nda yerleşene ‘Bal’ ve ‘Bastion’ füze sistemi taburlarının, tatbikat sırasında elektronik (simüle) füze fırlatışları gerçekleştirdiğini açıkladı.Açıklamada, “Karadeniz Filosu füze ve topçu birliklerinin kıyı bazlı ‘Bal’ ve ‘Bastion’ seyyar gamisavar füze sistemleri ekipleri, Karadeniz sularında, olası saldırgana ait gemileri etkisiz hale getirmeye yönelik tatbikat gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Füze sistemlerinin, tatbikat sırasında, üslendiği yerden mevzilerin bulunduğu bölgelere gelerek deniz hedefini tespit ettiği, tanımladığı ve takibe aldığı belirtildi. Savaşa hazır duruma getirilen sistemler, olası düşmana ait gemilere füze saldırısın simülasyonunu gerçekleştirdi, ardından konumunu değiştirdi ve tekrar simüle vuruşlar yaptı.Açıklamada, “Tatbikat, Karadeniz Filosu güçlerinin muharebe eğitimi planına uygun gerçekleştirildi” diye kaydedildi.‘Bal’ ve ‘Bastion’ füze sistemleri, kıyı bölgeleri savaş gemilerine karşı koruma amacıyla geliştirildi. Bastion füzesinin menzili 500, Bal füzesinin menzili de 260 kilometreyi buluyor.Karadeniz Filosu ayrıca ‘Pavel Derjavin’ devriye gemisi ve Ka-27PL helikopterinin bir tatbikat gerçekleştirdiğini bildirdi.Tatbikatta olası düşmana ait denizaltının tespit ve takibi gerçekleştirildi.ABD 6. Filosu, 25 Kasım’da Amerikan Donanmasına ait 'USS Arleigh Burke' güdümlü füze destroyerinin Karadeniz’e giriş yaptığını duyurmuştu. Rusya, Amerikan gemisinin takibe alındığını açıklamıştı.
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abd, rusya, karadeniz, tatbikat, füze

ABD’nin Karadeniz’e savaş gemisi göndermesine Rusya füze tatbikatıyla cevap verdi

19:15 29.11.2021
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)Rusya Pasifik Filosu Günü
Rusya Pasifik Filosu Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
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ABD Donanmasına ait 'USS Arleigh Burke' güdümlü füze destroyerinin Karadeniz’e girişi bağlamında, Rus ordusu Karadeniz kıyılarında, gemisavar füze sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdi.
Rusya Karadeniz Filosu, Taman Yarımadası’nda yerleşene ‘Bal’ ve ‘Bastion’ füze sistemi taburlarının, tatbikat sırasında elektronik (simüle) füze fırlatışları gerçekleştirdiğini açıkladı.
Açıklamada, “Karadeniz Filosu füze ve topçu birliklerinin kıyı bazlı ‘Bal’ ve ‘Bastion’ seyyar gamisavar füze sistemleri ekipleri, Karadeniz sularında, olası saldırgana ait gemileri etkisiz hale getirmeye yönelik tatbikat gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
Füze sistemlerinin, tatbikat sırasında, üslendiği yerden mevzilerin bulunduğu bölgelere gelerek deniz hedefini tespit ettiği, tanımladığı ve takibe aldığı belirtildi. Savaşa hazır duruma getirilen sistemler, olası düşmana ait gemilere füze saldırısın simülasyonunu gerçekleştirdi, ardından konumunu değiştirdi ve tekrar simüle vuruşlar yaptı.
Açıklamada, “Tatbikat, Karadeniz Filosu güçlerinin muharebe eğitimi planına uygun gerçekleştirildi” diye kaydedildi.
‘Bal’ ve ‘Bastion’ füze sistemleri, kıyı bölgeleri savaş gemilerine karşı koruma amacıyla geliştirildi. Bastion füzesinin menzili 500, Bal füzesinin menzili de 260 kilometreyi buluyor.
Karadeniz Filosu ayrıca ‘Pavel Derjavin’ devriye gemisi ve Ka-27PL helikopterinin bir tatbikat gerçekleştirdiğini bildirdi.
Tatbikatta olası düşmana ait denizaltının tespit ve takibi gerçekleştirildi.
ABD 6. Filosu, 25 Kasım’da Amerikan Donanmasına ait 'USS Arleigh Burke' güdümlü füze destroyerinin Karadeniz’e giriş yaptığını duyurmuştu. Rusya, Amerikan gemisinin takibe alındığını açıklamıştı.


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