https://tr.sputniknews.com/20211129/adele-ile-roportaji-sirasinda-yeni-albumunu-dinlemedigini-itiraf-eden-sunucu-ozur-diledi-1051243909.html

Adele ile röportajı sırasında yeni albümünü dinlemediğini itiraf eden sunucu özür diledi

Adele ile röportajı sırasında yeni albümünü dinlemediğini itiraf eden sunucu özür diledi

Adele'in yeni albümünü şarkıcıyla röportaj yapmadan önce dinlemeyen Avustralyalı TV muhabiri, canlı yayında uzunca bir özür yayınlayarak bunun 'korkunç bir... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T11:50+0300

2021-11-29T11:50+0300

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Avustralyalı sunucu Matt Doran, İngiliz şarkıcı Adele'e karşı yaptığı hata sebebiyle yoğun tepkiye maruz kaldığını, ancak 'bu acımasız saldırıların büyük kısmını hak ettiğini' söyledi. Şarkıcıya 'hakaret ettiğini' de sözlerine ekleyen Doran, gaf nedeniyle röportajı hiç görmeyen hayranlarından da özür diledi.'Hak ediyorum'Cumartesi günü 'Seven's Weekend Sunrise' programında bir monolog sırasında konuşan Doran, "Bu hafta manşetlerde yer alan ve özür dilemek istediğim bir şeye değinmek istiyorum. Bu, dünyanın dört bir yanından bir küfür ve alay seline yol açan bir hikaye ve size karşı dürüst olmam gerekirse, bu acımasız saldırıların büyük bir kısmını hak ediyorum ve tüm sorumluluk bana ait. Bu korkunç bir hata" dedi.Doran, Adele ile röportaj yapmanın 'tarif edilemez bir ayrıcalık' olduğunu ve bunun 'kariyerinin en önemli anlarından biri' olacağını, ancak gafın yayın öncesi albümün bağlantısını içeren bir e-postayı gözden kaçırmasıyla birlikte meydana geldiğini sözlerine ekledi.'Hayatımda kaçırdığım en önemli e-posta'Doran, "Londra'ya indiğimizin ertesi günü Sony'den bir e-posta geldi, Adele'den bahsetmedi ama albümüne dair bir bağlantı içeriyordu. "Gerçek şu ki, onu kaçırdım. Saçma sapan bir farkla hayatımda kaçırdığım en önemli e-posta." ifadelerini kullandı.Şarkıcıyı 'derin', 'komik', 'dürüst' ve 'ham' olarak nitelendiren Avustralyalı sunucu, “Dünyanın en ünlü sanatçısı olmakla şöhretten nefret eden paradoksu konuştuk, saf sanat kavramını da uzun uzadıya tartıştık. Adele'in sesinin heybeti... İnsanın kendi ağzından çıkan o sesi duyması nasıl bir şey olmalı" diye ünlü şarkıcıya övgülerde bulundu.Ülkesinin Channel Seven kanalında sunuculuk ve muhabirlik yapan Doran, 4 Kasım'da Adele ile yeni albümü '30' hakkında röportaj yapmak için Sidney'den Londra'ya 10 bin millik bir yolculuk yapmış, ancak hit yapımcıya kaydı gerçekten dinlemediğini itiraf etmişti. 30 dakikalık röportajın filme alınmasına rağmen Adele'in şirketi Sony, Kanal Yedi'nin yayınlanmasına izin vermemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211122/adele-ile-konustugu-sirada-yeni-albumunu-dinlemedigini-soyleyen-sunucunun-roportaji-iptal-edildi-1051042595.html

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