https://tr.sputniknews.com/20211129/getir-sirketi-firtina-nedeniyle-tum-motosikletli-teslimat-hizmetlerini-durdurdu-1051267174.html

Getir şirketi, fırtına nedeniyle tüm motosikletli teslimat hizmetlerini durdurdu

Getir şirketi, fırtına nedeniyle tüm motosikletli teslimat hizmetlerini durdurdu

İstanbul'da motosiklet sürücülerine zor anlar yaşatan fırtına nedeniyle Getir şirketi, kentteki tüm motosikletli teslimat hizmetlerini durdurduğunu açıkladı. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T21:50+0300

2021-11-29T21:50+0300

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istanbul

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motorsiklet

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Teslimat hizmeti sunan Getir şirketi, zorlu hava koşulları nedeniyle İstanbul'daki tüm motosikletli teslimat hizmetlerini durdurduğunu duyurdu.Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Fırtına nedeniyle yollar motokuryelerimiz için tehlikeli. Şu anda İstanbul'daki bütün motosikletli teslimat hizmetlerimizi durdurduk, sadece araçlarımızla sınırlı hizmet verebiliyoruz. Hava muhalefeti sebebiyle diger illerde etkilenen bölgelerde de hizmetimize ara verdik. Motokuryelerimizin güvenliği için aldığımız bu önlem dolayısıyla siparişlerinizde yaşanabilecek gecikme ve iptaller için anlayışınız' rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.Daha önce Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS), paket servis hizmeti ve siparişlerin derhal durdurulması yönünde çağrıda bulunarak "Bugün halkımızdan acil durumlar dışında paket servis için sipariş vermemelerini rica ediyoruz. Verdiğiniz her sipariş motokuryelerin hayatını riske atıyor" açıklamasında bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211129/istanbul-valiligi-uyardi-ruzgar-ve-firtina-devam-edecek-1051265271.html

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istanbul, fırtına, motorsiklet, kurye, getir