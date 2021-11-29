Güney Afrika'da mahsur kalan Ruslar için 1-3 Aralık'ta tahliye uçağı gönderilecek

Rusya’nın Cape Town Başkonsolosluğu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının yayılması nedeniyle Güney Afrika ve Rusya arasındaki tüm uçuşların askıya alınması sonucu Güney Afrika’da bulunan Rusya vatandaşlarının evlerine dönemediğini duyurdu.Açıklamada, "Başkonsolosluğumuz, Batı havayolu şirketleriyle, Avrupa transitiyle ülkeye geri dönebilecek Rusya vatandaşlarının bu şirketlere ait uçaklara alınması olasılığını görüşüyor. Elimizdeki bilgiye göre Lutfthansa, yolcuları tahliye etmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Air France ve British Airways de seferlere başlayabilir. Başkonsolosluğu, Rusya’nın Güney Afrika Büyükelçiliği ile birlikte Cape Town’dan tahliye seferlerinin organizasyon olasılığı üzerinde çalışıyor. Tahmini tarih 1-3 Aralık" ifadelerine yer verildi.
Omicron varyantı nedeniyle uçuş kısıtlamaları getirilen Güney Afrika’da mahsur kalan Rusya vatandaşlarının tahliyesi için 1-3 Aralık’ta bu ülkeye tahliye seferlerinin düzenleneceği açıklandı.
Rusya’nın Cape Town Başkonsolosluğu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının yayılması nedeniyle Güney Afrika ve Rusya arasındaki tüm uçuşların askıya alınması sonucu Güney Afrika’da bulunan Rusya vatandaşlarının evlerine dönemediğini duyurdu.
Açıklamada, "Başkonsolosluğumuz, Batı havayolu şirketleriyle, Avrupa transitiyle ülkeye geri dönebilecek Rusya vatandaşlarının bu şirketlere ait uçaklara alınması olasılığını görüşüyor. Elimizdeki bilgiye göre Lutfthansa, yolcuları tahliye etmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Air France ve British Airways de seferlere başlayabilir. Başkonsolosluğu, Rusya’nın Güney Afrika Büyükelçiliği ile birlikte Cape Town’dan tahliye seferlerinin organizasyon olasılığı üzerinde çalışıyor. Tahmini tarih 1-3 Aralık" ifadelerine yer verildi.