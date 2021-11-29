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İzmir'de fırtınanın etkisi ile beton bloklar yola düştü
İzmir'de fırtınanın etkisi ile beton bloklar yola düştü
Fırtınalı havanın etkili olduğu İzmir'de, yola bir inşaattan beton parçaları düştü. Kaldırımda duran bir kişi saniyeler ile kaçmayı başarırken, seyir halindeki... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T12:12+0300
2021-11-29T12:56+0300
türkiye
izmir
kaldırım
meteoroloji
fırtına
beton
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İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle tadilattaki bir binadan, seyir halindeki bir aracın ve kaldırımdaki yayanın üzerine beton parçası düştü.İsmet Kaptan Mahallesi 1362 Sokak'ta tadilat yapılan bir binadan, etkili olan fırtına nedeniyle gaz beton parçaları düştü.Seyir halindeki bir aracın ve kaldırımda bekleyen bir kişinin üzerine düşen beton parçaları nedeniyle yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.'Hiçbir güvenlik önlemi alınmamış'Aracın içerisinde eşi ve çocuğuyla seyir halinde olduğunu söyleyen sürücü Emre Katre, korku dolu anları anlattı. Katre, "Bir anda oldu zaten ben de nasıl olduğunu anlamadım. İnşaatta hiç bir güvenlik önlemi alınmamış, beton parçaları direk üstümüze düştü. Araç içerisinde eşim ve çocuğum da vardı. Kırılan camlar biraz gözüme geldi ama çok şükür bir şeyimiz yok. Polise haber verdik gelip tutanak tutturacağız. Allah'tan birisinin üstüne düşmedi betonlar. Aracı bu hale getirten insana neler yapmaz" diye konuştu.Bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda, sokak içerisinde ilerleyen hafif ticari aracın üzerine gaz beton parçalarının düştüğü, o esnada kaldırımda elinde telefonla bekleyen bir kişinin ise üzerine düşen beton parçalarından son anda kaçtığı görülüyor.
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izmir, kaldırım, meteoroloji, fırtına, beton

İzmir'de fırtınanın etkisi ile beton bloklar yola düştü

12:12 29.11.2021 (güncellendi: 12:56 29.11.2021)
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT - ALİ İHSAN ÇİFTÇİİzmir'de fırtınanın etkisi ile yola beton blokları yağdı
İzmir'de fırtınanın etkisi ile yola beton blokları yağdı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT - ALİ İHSAN ÇİFTÇİ
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Fırtınalı havanın etkili olduğu İzmir'de, yola bir inşaattan beton parçaları düştü. Kaldırımda duran bir kişi saniyeler ile kaçmayı başarırken, seyir halindeki bir araç beton yağmurunun altında kaldı.
İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle tadilattaki bir binadan, seyir halindeki bir aracın ve kaldırımdaki yayanın üzerine beton parçası düştü.
İsmet Kaptan Mahallesi 1362 Sokak'ta tadilat yapılan bir binadan, etkili olan fırtına nedeniyle gaz beton parçaları düştü.
fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
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AKOM'dan İstanbul'a fırtına uyarısı
10:58
Seyir halindeki bir aracın ve kaldırımda bekleyen bir kişinin üzerine düşen beton parçaları nedeniyle yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

'Hiçbir güvenlik önlemi alınmamış'

Aracın içerisinde eşi ve çocuğuyla seyir halinde olduğunu söyleyen sürücü Emre Katre, korku dolu anları anlattı. Katre, "Bir anda oldu zaten ben de nasıl olduğunu anlamadım. İnşaatta hiç bir güvenlik önlemi alınmamış, beton parçaları direk üstümüze düştü. Araç içerisinde eşim ve çocuğum da vardı. Kırılan camlar biraz gözüme geldi ama çok şükür bir şeyimiz yok. Polise haber verdik gelip tutanak tutturacağız. Allah'tan birisinin üstüne düşmedi betonlar. Aracı bu hale getirten insana neler yapmaz" diye konuştu.
Bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda, sokak içerisinde ilerleyen hafif ticari aracın üzerine gaz beton parçalarının düştüğü, o esnada kaldırımda elinde telefonla bekleyen bir kişinin ise üzerine düşen beton parçalarından son anda kaçtığı görülüyor.
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