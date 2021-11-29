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https://tr.sputniknews.com/20211129/kvkk-musteri-bilgileri-calindigi-ileri-surulen-yemeksepeti-hakkinda-resen-inceleme-baslatti-1051249370.html
KVKK, müşteri bilgileri çalındığı ileri sürülen Yemeksepeti hakkında resen inceleme başlattı
KVKK, müşteri bilgileri çalındığı ileri sürülen Yemeksepeti hakkında resen inceleme başlattı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), müşteri bilgileri çalındığı ileri sürülen Yemeksepeti hakkında resen inceleme başlattı. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T13:36+0300
2021-11-29T13:36+0300
yaşam
türkiye
hacker
internet
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
yemeksepeti
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu, "müşterilere ait kişisel verilerin ele geçirildiği, bu verilerin yayımlanması tehdidiyle 'Yemeksepeti'nden fidye talep edildiği, bunun yerine getirilmediği için 20 bin kullanıcının kişisel verilerinin paylaşıldığı" yönündeki haberler üzerine harekete geçti.Gündem toplantısında iddiaları ele alan Kurul, şirketin "herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği" yönündeki açıklamasının doğruluğunun da tespiti için resen inceleme başlatılmasına karar verdi.Yemeksepeti, 16 Kasım'da sosyal medyadan, "kötü niyetli bazı kişilerin, şirket ile ilişkilendirdiği ve kaynağı belli olmayan verileri yayımlama tehdidiyle şirkete ulaşarak fidye talebinde bulunduğu, Yemeksepeti sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığının uzman ekiplerce detaylı şekilde araştırıldığı ve herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği" açıklamasını yapmıştı.Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtilen siber saldırının ardından veri ihlali gerekçesiyle Yemeksepeti hakkında 29 Mart 2021'de de inceleme başlatmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211127/hackerlar-yemeksepetine-ait-20-bin-kisinin-verisini-herkese-acik-sekilde-paylastigini-acikladi-1051208460.html
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türkiye, hacker, internet, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), yemeksepeti

KVKK, müşteri bilgileri çalındığı ileri sürülen Yemeksepeti hakkında resen inceleme başlattı

13:36 29.11.2021
© AAYemeksepeti
Yemeksepeti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© AA
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), müşteri bilgileri çalındığı ileri sürülen Yemeksepeti hakkında resen inceleme başlattı.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, "müşterilere ait kişisel verilerin ele geçirildiği, bu verilerin yayımlanması tehdidiyle 'Yemeksepeti'nden fidye talep edildiği, bunun yerine getirilmediği için 20 bin kullanıcının kişisel verilerinin paylaşıldığı" yönündeki haberler üzerine harekete geçti.
Gündem toplantısında iddiaları ele alan Kurul, şirketin "herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği" yönündeki açıklamasının doğruluğunun da tespiti için resen inceleme başlatılmasına karar verdi.
Yemeksepeti, 16 Kasım'da sosyal medyadan, "kötü niyetli bazı kişilerin, şirket ile ilişkilendirdiği ve kaynağı belli olmayan verileri yayımlama tehdidiyle şirkete ulaşarak fidye talebinde bulunduğu, Yemeksepeti sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığının uzman ekiplerce detaylı şekilde araştırıldığı ve herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği" açıklamasını yapmıştı.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtilen siber saldırının ardından veri ihlali gerekçesiyle Yemeksepeti hakkında 29 Mart 2021'de de inceleme başlatmıştı.
Yemeksepeti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
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Hackerlar, Yemeksepeti'ne ait 20 bin kişinin verisini herkese açık şekilde paylaştığını açıkladı
27 Kasım, 18:50
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