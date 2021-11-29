Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211129/nasa-uyardi-atom-bombasindan-800-kat-daha-guclu-asteroit-dunyaya-yaklasiyor-1051253194.html
NASA uyardı: Atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya’ya yaklaşıyor
NASA uyardı: Atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya’ya yaklaşıyor
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA), Dünya'ya yaklaşan 2018 AH isimli göktaşı ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bilim insanları, asteroidin 2. Dünya... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T14:53+0300
2021-11-29T14:53+0300
yaşam
rusya
nasa
çarpışma
asteroit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101758/36/1017583676_0:50:1024:626_1920x0_80_0_0_948913c16c0b6a1b71c8ad0da8dd9d28.jpg
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA), Aralık ayında Dünya'ya doğru yaklaşmakta olan göktaşı hakkında açıklamalarda bulundu. NASA tarafından 2018 AH olarak isimlendirilen göktaşı, daha önce 2018 yılında Dünya’ya 300 bin kilometre kadar yaklaşmıştı.Sözcü'nün aktardığı haberde, NASA’nın asteroit izleyicisine göre, aralık ayı sonlarında Dünya’ya doğru yola çıkacağı belirtildi. Eğer bu asteroit, Dünya'ya çarparsa atom bombasından çok daha büyük bir yıkıma neden olacak.Araştırmacılar, gök cisminin çapının 84 ila 190 metre arasında olduğunu tahmin ederken, bu da onu 12 megatonluk bir patlamayla sonuçlandığı iddia edilen Tunguska asteroidine benzer kılıyor.En tehlikeli seviyeye alındı NASA, 2018 AH’ı, en tehlikeli seviye olan Apollo kategorisine aldı. Apollo asteroitleri, kendi gezegenimizin yörüngesiyle kesişen yörüngelere sahip olması nedeniyle ‘çarpışma tehlikesi bulunan göktaşları’ kategorisinde sınıflandırılıyor. Ancak NASA yine de 2018 AH’ın Dünya’ya çarpmasını çok olası görmediklerini açıkladı.Ancak eğer göktaşının yörüngesinde bir değişiklik olursa, çarpmanın çok ciddi sonuçları olabileceği belirtiliyor.Dünya'ya en son bir asteroid, 2013 yılında Rusya'ya ulaştı. 17 metre genişliğindeki oldukça küçük boyutlu gök cismi atmosfere girdiğinde parçalandı.Ancak, 2018 AH büyüklüğündeki i bir asteroidin son çarpması, 1908’de Rusya’daki Podkamennaya Tunguska Nehri üzerinde gerçekleşti. Göktaşı çarpması tarihe Tunguska olayı olarak geçti. Uzmanlar, 2018 AH Dünya’ya çarparsa, Tunguska olayından çok büyük sonuçlarla karşılaşabileceği konusunda da uyardı. Tunguska'ya çarpan asteroidin boyutları tam olarak bilinmese de, 2018 AH'den daha küçük olduğu düşünülmüyor. Yani o da, yaklaşık 190 metre bir genişliğe sahipti.Asteroid, Tunguska Nehri'nin birkaç kilometre yukarısında havada patladığında, 12 megatonluk büyük bir patlama meydana geldi ve binlerce kilometre genişlliğinde bir yıkıma neden oldu. Bu, onu İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından Hiroşima'ya atılan 15 kilotonluk atom bombasından 800 kat daha güçlü, Nagazaki’ye üç gün boyunca atılan 20 kilotonluk bombadan 600 kat daha güçlü yapıyor.ABD’den Endonezya’ya kadar hissedilmiştiFakat, patlamanın ardından yaklaşık 80 milyon ağacın tamamen yok olduğu bölgede hasar hala görülebiliyor ve yüzyıl geçmesine rağmen hala bölgede ağaç yetişmiyor. Ayrıca, o dönemde meydana gelen sarsıntı ve hava dalgaları ABD’den Endonezya’ya kadar birçok ülkede hissedildi.2018 AH, 2002 JE9’un 1971’de gelişinden bu yana Dünya’ya bu kadar yakın geçen bilinen en büyük asteroit olacak.
https://tr.sputniknews.com/20211109/3-futbol-sahasi-buyuklugundeki-asteroit-dunyaya-yaklasiyor-1050636400.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101758/36/1017583676_151:0:986:626_1920x0_80_0_0_e55484753adfa24b8a055fdabce6970c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, nasa, çarpışma, asteroit

NASA uyardı: Atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya’ya yaklaşıyor

14:53 29.11.2021
© NASADünya, asteroit
Dünya, asteroit - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© NASA
Abone ol
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA), Dünya'ya yaklaşan 2018 AH isimli göktaşı ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bilim insanları, asteroidin 2. Dünya Savaşı'nda Hrioşima'ya atılan atom bombasından 800 kat daha güçlü olduğunu vurguladı.
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA), Aralık ayında Dünya'ya doğru yaklaşmakta olan göktaşı hakkında açıklamalarda bulundu. NASA tarafından 2018 AH olarak isimlendirilen göktaşı, daha önce 2018 yılında Dünya’ya 300 bin kilometre kadar yaklaşmıştı.
Sözcü'nün aktardığı haberde, NASA’nın asteroit izleyicisine göre, aralık ayı sonlarında Dünya’ya doğru yola çıkacağı belirtildi. Eğer bu asteroit, Dünya'ya çarparsa atom bombasından çok daha büyük bir yıkıma neden olacak.

Araştırmacılar, gök cisminin çapının 84 ila 190 metre arasında olduğunu tahmin ederken, bu da onu 12 megatonluk bir patlamayla sonuçlandığı iddia edilen Tunguska asteroidine benzer kılıyor.

En tehlikeli seviyeye alındı

NASA, 2018 AH’ı, en tehlikeli seviye olan Apollo kategorisine aldı. Apollo asteroitleri, kendi gezegenimizin yörüngesiyle kesişen yörüngelere sahip olması nedeniyle ‘çarpışma tehlikesi bulunan göktaşları’ kategorisinde sınıflandırılıyor. Ancak NASA yine de 2018 AH’ın Dünya’ya çarpmasını çok olası görmediklerini açıkladı.
Ancak eğer göktaşının yörüngesinde bir değişiklik olursa, çarpmanın çok ciddi sonuçları olabileceği belirtiliyor.
Dünya'ya en son bir asteroid, 2013 yılında Rusya'ya ulaştı. 17 metre genişliğindeki oldukça küçük boyutlu gök cismi atmosfere girdiğinde parçalandı.

Ancak, 2018 AH büyüklüğündeki i bir asteroidin son çarpması, 1908’de Rusya’daki Podkamennaya Tunguska Nehri üzerinde gerçekleşti. Göktaşı çarpması tarihe Tunguska olayı olarak geçti. Uzmanlar, 2018 AH Dünya’ya çarparsa, Tunguska olayından çok büyük sonuçlarla karşılaşabileceği konusunda da uyardı. Tunguska'ya çarpan asteroidin boyutları tam olarak bilinmese de, 2018 AH'den daha küçük olduğu düşünülmüyor. Yani o da, yaklaşık 190 metre bir genişliğe sahipti.
Asteroid, Tunguska Nehri'nin birkaç kilometre yukarısında havada patladığında, 12 megatonluk büyük bir patlama meydana geldi ve binlerce kilometre genişlliğinde bir yıkıma neden oldu. Bu, onu İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından Hiroşima'ya atılan 15 kilotonluk atom bombasından 800 kat daha güçlü, Nagazaki’ye üç gün boyunca atılan 20 kilotonluk bombadan 600 kat daha güçlü yapıyor.

ABD’den Endonezya’ya kadar hissedilmişti

Fakat, patlamanın ardından yaklaşık 80 milyon ağacın tamamen yok olduğu bölgede hasar hala görülebiliyor ve yüzyıl geçmesine rağmen hala bölgede ağaç yetişmiyor. Ayrıca, o dönemde meydana gelen sarsıntı ve hava dalgaları ABD’den Endonezya’ya kadar birçok ülkede hissedildi.
2018 AH, 2002 JE9’un 1971’de gelişinden bu yana Dünya’ya bu kadar yakın geçen bilinen en büyük asteroit olacak.
En hızlı dönen asteroit 2021 PH27 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
YAŞAM
3 futbol sahası büyüklüğündeki asteroid dünyaya yaklaşıyor
9 Kasım, 20:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:12Magdalena Andersson, İsveç parlamentosu tarafından yeniden başbakan seçildi
16:08Avda kavga eden köpeklerini ayırmak isterken kendini vurdu
16:07Ukraynalı gazeteci, Donbass'ta Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan havan topuyla ateş etti
15:59Japonya'da 6.5'lik deprem
15:50İstanbul'da lodos bilançosu: 2 ölü, 9 yaralı
15:47THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle İstanbul'dan başka havalimanlarına yönlendirildi
15:44AK Partili Kurtulmuş: Yılbaşı itibarıyla fiyat pahalılığını önleyecek birtakım adımlar atılacak
15:39İngiltere'de 61 kişi, kar nedeniyle kapanan barda 3 gündür mahsur
15:38Çatalca'da saat kulesi devrildi
15:34Hindistan'da yabancı turistler için yeni kurallar
15:34Hindistan'daki Dr. Reddy's şirketi, Sputnik V'nin ihracatı için partnerleriyle görüşüyor
15:28Belarus Savunma Bakanlığı: NATO, sınırlarımızın yakınında saldırı potansiyelini artırıyor
15:21İlk Suudi kadın pilot, F1 büyükelçisi olarak atandı
15:17Fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalan anne yaşamını yitirdi
15:10Taksinin tepe lambasından esrar çıktı
15:07İran’la yeniden başlayan nükleer anlaşma müzakereleri başarıya ulaşabilecek mi?
15:04Fütürist Vural: Distopik bir gelecek istemiyorsak teknolojiyi regüle etmemiz gerekiyor
14:57Manchester United, Ralf Rangnick'i geçici teknik direktörü olarak resmen duyurdu
14:55Avcılar'da şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen yük gemisi iskeleye çarptı
14:53NASA uyardı: Atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya’ya yaklaşıyor