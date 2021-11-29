https://tr.sputniknews.com/20211129/rusya-yeni-bir-hipersonik-fuze-denemesi-gerceklestirdi-1051252997.html

Rusya, yeni bir hipersonik füze denemesi gerçekleştirdi

Rusya, yeni bir hipersonik füze denemesi gerçekleştirdi

Rusya donanmasının, hipersonik Tsirkon füzesinin yeni bir denemesini gerçekleştirdiği belirtildi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T14:48+0300

2021-11-29T14:48+0300

2021-11-29T14:48+0300

tsirkon

savunma

rusya

hipersonik füze

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tsirkon füzesi denemesi Beyaz Deniz sınırları içerisinde gerçekleştirildi ve Admiral Gorşkov gemisinden fırlatılan füze ile 400 km uzaktaki bir deniz hedefi başarılı bir biçimde imha edildi.Tsirkon füzesinin son denemesi iki hafta önce gerçekleştirilmişti.Rusya donanmasının cephanesine 2022’de girmesi planlanan Tsirkon füzesinin, bin kilometreyi aşan bir menzil içerisindeki kara ve deniz hedeflerini vurabildiği biliniyor. Füze, uçuşu sırasında 9 mach ses hızına ulaşabiliyor. Tsirkon füzeleri şu an için gemilere konuşlandırılabiliyor, ancak füzenin karadan fırlatılabilecek türü üstünde de çalışılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211118/rusyadan-yeni-hipersonik-fuze-denemesi-denizdeki-hedef-basariyla-imha-edildi-1050928187.html

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tsirkon, rusya, hipersonik füze