https://tr.sputniknews.com/20211129/saakasvilinin-yargilandigi-mahkemenin-onunde-muhalefet-liderlerinden-biri-gozaltina-alindi-1051250272.html
Saakaşvili’nin yargılandığı mahkemenin önünde muhalefet liderlerinden biri gözaltına alındı
Saakaşvili’nin yargılandığı mahkemenin önünde muhalefet liderlerinden biri gözaltına alındı
Gürcistan devriye polisleri bugün eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’nin yargılandığı Tiflis Şehir Mahkemesi’nin önünde muhalefet liderlerinden Gigi Ugulava... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T13:59+0300
2021-11-29T13:59+0300
2021-11-29T13:59+0300
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tiflis
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Ekimde gözaltına alınması sonrasında açlık grevine giren Saakaşvili’nin destekçileri, mahkeme önünde toplandı. Ülkenin eski lideri bugün hakim karşısına çıktı.Basına göre muhalefet liderlerinden Ugulava polisin yasal taleplerine uymadığı için gözaltına alındı. Ugulava’nın yanı sıra kentteki merkez otoyolu kapatmaya çalışan bazı protestocuların da gözaltına alındığı belirtiliyor.Bununla birlikte Saakaşvili destekçilerinin protesto amacıyla Gürcistan’ın batısına giden merkezi otoyolu dönem dönem kapattıkları bildirildi.Muhalif Birleşik Ulusal Hareket partisi sözcüleri, polisin protestoculara karşı biber gazı kullanması nedeniyle otoyolu, özellikle de Mareşal Gelovani Caddesi ve Ağmaşenebeli Bulvarı’nı kapatma kararı aldıkları bilgisini verdi.Güvenlik güçleri otoyoldaki protestocuları birkaç kez boşalttı, ancak yolu kapatma girişimleri sürüyor.Saakaşvili mahkemede yaşananları ‘komedi’ olarak nitelendirdiMahkeme salonuna kabul edilen tek televizyon kanalı olan YLE’nin aktardığına göre, Saakaşvili, “Mevcut savcılığı ve adalet sistemini tanımıyorum. Sahnelediğiniz komediyi izlemek için burada değilim” ifadelerini kullandı.Saakaşvili, Ukrayna’dan ülkesine dönmesinden kısa süre sonra, 1 Ekim’de tutuklanmasını protesto etmek amacıyla açık grevine girmişti. 8 Kasım’da ailesi ve avukatlarının rızası olmadan Rustavi’deki bir hapishaneden Tiflis’teki bir hapishane hastanesine nakledilen Saakaşvili, 20 Kasım’da da Gori’deki bir askeri hastaneye sevk edilmişti.Saakaşvili, beklenmedik dönüşünden beri Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili tarafından darbe planlamakla ve hükümete komplo kurmak için muhalefet temsilcilerine saldırı planlamakla suçlanıyor.Eski Gürcistan lideri, 2013’te ülkesinden ayrılmasından sonra vatandaşlıktan çıkarılmış ve devlet başkanı olduğu dönemde görevini kötüye kullanmaktan altı sene hapis cezasına mahkum edilmişti. Hükümet yetkilileri, eski Gürcistan devlet başkanının, hapis cezasını tamamlamadan vatandaşı olduğu Ukrayna’ya iade edilmeyeceğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211125/saakasvili-milletvekillerinin-ziyaretime-gelmelerine-izin-verilmezse-tedaviyi-reddedecegim-1051159956.html
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gürcistan, mihail saakaşvili, tiflis, gözaltı, gürcistan parlamentosu
Saakaşvili’nin yargılandığı mahkemenin önünde muhalefet liderlerinden biri gözaltına alındı
Gürcistan devriye polisleri bugün eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’nin yargılandığı Tiflis Şehir Mahkemesi’nin önünde muhalefet liderlerinden Gigi Ugulava ve birkaç protestocuyu gözaltına aldı.
Ekimde gözaltına alınması sonrasında açlık grevine giren Saakaşvili’nin destekçileri, mahkeme önünde toplandı. Ülkenin eski lideri bugün hakim karşısına çıktı.
Basına göre muhalefet liderlerinden Ugulava polisin yasal taleplerine uymadığı için gözaltına alındı. Ugulava’nın yanı sıra kentteki merkez otoyolu kapatmaya çalışan bazı protestocuların da gözaltına alındığı belirtiliyor.
Bununla birlikte Saakaşvili destekçilerinin protesto amacıyla Gürcistan’ın batısına giden merkezi otoyolu dönem dönem kapattıkları bildirildi.
Muhalif Birleşik Ulusal Hareket partisi sözcüleri, polisin protestoculara karşı biber gazı kullanması nedeniyle otoyolu, özellikle de Mareşal Gelovani Caddesi ve Ağmaşenebeli Bulvarı’nı kapatma kararı aldıkları bilgisini verdi.
Güvenlik güçleri otoyoldaki protestocuları birkaç kez boşalttı, ancak yolu kapatma girişimleri sürüyor.
Saakaşvili mahkemede yaşananları ‘komedi’ olarak nitelendirdi
Mahkeme salonuna kabul edilen tek televizyon kanalı olan YLE’nin aktardığına göre, Saakaşvili, “Mevcut savcılığı ve adalet sistemini tanımıyorum. Sahnelediğiniz komediyi izlemek için burada değilim” ifadelerini kullandı.
Saakaşvili, Ukrayna’dan ülkesine dönmesinden kısa süre sonra, 1 Ekim’de tutuklanmasını protesto etmek amacıyla açık grevine girmişti. 8 Kasım’da ailesi ve avukatlarının rızası olmadan Rustavi’deki bir hapishaneden Tiflis’teki bir hapishane hastanesine nakledilen Saakaşvili, 20 Kasım’da da Gori’deki bir askeri hastaneye sevk edilmişti.
Saakaşvili, beklenmedik dönüşünden beri Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili tarafından darbe planlamakla ve hükümete komplo kurmak için muhalefet temsilcilerine saldırı planlamakla suçlanıyor.
Eski Gürcistan lideri, 2013’te ülkesinden ayrılmasından sonra vatandaşlıktan çıkarılmış ve devlet başkanı olduğu dönemde görevini kötüye kullanmaktan altı sene hapis cezasına mahkum edilmişti. Hükümet yetkilileri, eski Gürcistan devlet başkanının, hapis cezasını tamamlamadan vatandaşı olduğu Ukrayna’ya iade edilmeyeceğini belirtmişti.