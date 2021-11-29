https://tr.sputniknews.com/20211129/temde-5-aracli-zincirleme-trafik-kazasi-wushu-sampiyonasina-gelen-sporcular-yaralandi-1051235900.html

TEM’de 5 araçlı zincirleme trafik kazası: Wushu Şampiyonası’na gelen sporcular yaralandı

TEM’de 5 araçlı zincirleme trafik kazası: Wushu Şampiyonası’na gelen sporcular yaralandı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu’na bağlı bir derneğin minibüsünün de aralarında bulunduğu ve toplam 5 aracın karıştığı... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T01:14+0300

2021-11-29T01:14+0300

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türkiye

istanbul

kaza

wushu federasyonu

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TEM Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi mevkiinde İstanbul istikametinde seyir halinde olan Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu’na bağlı bir derneğin öğrencilerini Sivas’tan, Sakarya’ya taşıyan H.K. idaresindeki minibüse aynı istikamette seyir halinde olan otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisi ile İ.E. idaresindeki TIR, M.K. idaresindeki TIR ve A.Ş. idaresindeki otomobilin de karıştığı toplam 5 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, Sakarya’da düzenlenecek olan Wushu Şampiyonası’na katılmak için Sivas’tan yola çıkan minibüste bulunan toplam 5 sporcu yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza sebebi ile bölgede trafik bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine döndü.

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istanbul, kaza, wushu federasyonu