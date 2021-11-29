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TEM’de 5 araçlı zincirleme trafik kazası: Wushu Şampiyonası’na gelen sporcular yaralandı
TEM’de 5 araçlı zincirleme trafik kazası: Wushu Şampiyonası’na gelen sporcular yaralandı
TEM Otoyolu Sakarya geçişinde Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu’na bağlı bir derneğin minibüsünün de aralarında bulunduğu ve toplam 5 aracın karıştığı... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T01:14+0300
2021-11-29T01:15+0300
türkiye
istanbul
kaza
wushu federasyonu
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TEM Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi mevkiinde İstanbul istikametinde seyir halinde olan Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu’na bağlı bir derneğin öğrencilerini Sivas’tan, Sakarya’ya taşıyan H.K. idaresindeki minibüse aynı istikamette seyir halinde olan otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisi ile İ.E. idaresindeki TIR, M.K. idaresindeki TIR ve A.Ş. idaresindeki otomobilin de karıştığı toplam 5 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, Sakarya’da düzenlenecek olan Wushu Şampiyonası’na katılmak için Sivas’tan yola çıkan minibüste bulunan toplam 5 sporcu yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza sebebi ile bölgede trafik bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine döndü.
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istanbul, kaza, wushu federasyonu

TEM’de 5 araçlı zincirleme trafik kazası: Wushu Şampiyonası’na gelen sporcular yaralandı

01:14 29.11.2021 (güncellendi: 01:15 29.11.2021)
© İHAWushu Şampiyonası’na gelen sporcular, kaza
Wushu Şampiyonası’na gelen sporcular, kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© İHA
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TEM Otoyolu Sakarya geçişinde Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu’na bağlı bir derneğin minibüsünün de aralarında bulunduğu ve toplam 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 sporcu yaralandı.
TEM Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi mevkiinde İstanbul istikametinde seyir halinde olan Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu’na bağlı bir derneğin öğrencilerini Sivas’tan, Sakarya’ya taşıyan H.K. idaresindeki minibüse aynı istikamette seyir halinde olan otomobil çarptı.
Çarpışmanın etkisi ile İ.E. idaresindeki TIR, M.K. idaresindeki TIR ve A.Ş. idaresindeki otomobilin de karıştığı toplam 5 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, Sakarya’da düzenlenecek olan Wushu Şampiyonası’na katılmak için Sivas’tan yola çıkan minibüste bulunan toplam 5 sporcu yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza sebebi ile bölgede trafik bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine döndü.
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