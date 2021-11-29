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Ukraynalı vekilden öneri: Donbass müzakereleri Türkiye'ye taşınsın
Ukraynalı vekilden öneri: Donbass müzakereleri Türkiye'ye taşınsın
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili İrina Geraşenko, Donbass'la ilgili çözüm müzakerelerinin Belarus'tan Türkiye'ye taşınmasını önerdi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T18:28+0300
2021-11-29T18:29+0300
dünya
rusya
donbass
ukrayna
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğuna dair açıklaması sonrası Kiev'den yeni bir öneri geldi.Facebook hesabından açıklama yapan Ukraynalı vekil Geraşenko, "Rusya'nın sağduyuya çağrılmasına ve Donbass ve Kırım'daki gerilimin sonlandırılması talebiyle baskı yapılmasına yönelik partnerlerimizin tüm adımlarını elbette memnuniyetle karşılıyoruz. Aslında, Belarus'taki gayri meşru seçimlerden sonra Minsk platformunun taşınması çok daha önce konuşulmalıydı" dedi.Müzakerelerin taşınacağı muhtemel yerin Türkiye olacağını kaydeden Geraşenko, "Ancak tüm bunlar, öncelikle Normandiya formatındaki partnerlerimiz Almanya ve Fransa ile istişare edilmeli. Yakın müttefiklerimiz olan ABD ve İngiltere'yi de dinlemek isteriz" ifadelerini kullandı.Erdoğan Türkmenistan dönüşü yaptığı açıklamalar sırasında, Ukrayna’nın doğusundaki gerilime atıfla şu ifadeleri kullanmıştı: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna’nın Türkiye arabuluculuğunda bir araya gelmesinin, Ukrayna’nın doğusundaki sorunun çözümüne yardımcı olacağına inanmadığını kaydetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211129/erdoganin-arabuluculuk-teklifi-sorulan-peskov-ukraynanin-dogusundaki-krizin-tarafi-degiliz-1051257100.html
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rusya, donbass, ukrayna

Ukraynalı vekilden öneri: Donbass müzakereleri Türkiye'ye taşınsın

18:28 29.11.2021 (güncellendi: 18:29 29.11.2021)
© İHA / METİN BAŞARTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© İHA / METİN BAŞAR
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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili İrina Geraşenko, Donbass'la ilgili çözüm müzakerelerinin Belarus'tan Türkiye'ye taşınmasını önerdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğuna dair açıklaması sonrası Kiev'den yeni bir öneri geldi.

Facebook hesabından açıklama yapan Ukraynalı vekil Geraşenko, "Rusya'nın sağduyuya çağrılmasına ve Donbass ve Kırım'daki gerilimin sonlandırılması talebiyle baskı yapılmasına yönelik partnerlerimizin tüm adımlarını elbette memnuniyetle karşılıyoruz. Aslında, Belarus'taki gayri meşru seçimlerden sonra Minsk platformunun taşınması çok daha önce konuşulmalıydı" dedi.
Erdoğan, Zelenskiy, devlet nişanı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
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Erdoğan'ın arabuluculuk teklifi sorulan Peskov: Ukrayna'nın doğusundaki krizin tarafı değiliz
16:15

Müzakerelerin taşınacağı muhtemel yerin Türkiye olacağını kaydeden Geraşenko, "Ancak tüm bunlar, öncelikle Normandiya formatındaki partnerlerimiz Almanya ve Fransa ile istişare edilmeli. Yakın müttefiklerimiz olan ABD ve İngiltere'yi de dinlemek isteriz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Türkmenistan dönüşü yaptığı açıklamalar sırasında, Ukrayna’nın doğusundaki gerilime atıfla şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bununla ilgili arabuluculuk olur, kendileriyle bu konuyu görüşmek olur; gerek Ukrayna ile gerek (Rusya Devlet Başkanı) Sayın Putin ile bu görüşmeleri geliştirerek inşallah bunun çözümünde bizim de bir payımızın olmasını isteriz."
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna’nın Türkiye arabuluculuğunda bir araya gelmesinin, Ukrayna’nın doğusundaki sorunun çözümüne yardımcı olacağına inanmadığını kaydetmişti.
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