https://tr.sputniknews.com/20211129/ukraynali-vekilden-oneri-donbass-muzakereleri-turkiyeye-tasinsin-1051262455.html

Ukraynalı vekilden öneri: Donbass müzakereleri Türkiye'ye taşınsın

Ukraynalı vekilden öneri: Donbass müzakereleri Türkiye'ye taşınsın

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili İrina Geraşenko, Donbass'la ilgili çözüm müzakerelerinin Belarus'tan Türkiye'ye taşınmasını önerdi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T18:28+0300

2021-11-29T18:28+0300

2021-11-29T18:29+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğuna dair açıklaması sonrası Kiev'den yeni bir öneri geldi.Facebook hesabından açıklama yapan Ukraynalı vekil Geraşenko, "Rusya'nın sağduyuya çağrılmasına ve Donbass ve Kırım'daki gerilimin sonlandırılması talebiyle baskı yapılmasına yönelik partnerlerimizin tüm adımlarını elbette memnuniyetle karşılıyoruz. Aslında, Belarus'taki gayri meşru seçimlerden sonra Minsk platformunun taşınması çok daha önce konuşulmalıydı" dedi.Müzakerelerin taşınacağı muhtemel yerin Türkiye olacağını kaydeden Geraşenko, "Ancak tüm bunlar, öncelikle Normandiya formatındaki partnerlerimiz Almanya ve Fransa ile istişare edilmeli. Yakın müttefiklerimiz olan ABD ve İngiltere'yi de dinlemek isteriz" ifadelerini kullandı.Erdoğan Türkmenistan dönüşü yaptığı açıklamalar sırasında, Ukrayna’nın doğusundaki gerilime atıfla şu ifadeleri kullanmıştı: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna’nın Türkiye arabuluculuğunda bir araya gelmesinin, Ukrayna’nın doğusundaki sorunun çözümüne yardımcı olacağına inanmadığını kaydetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211129/erdoganin-arabuluculuk-teklifi-sorulan-peskov-ukraynanin-dogusundaki-krizin-tarafi-degiliz-1051257100.html

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