https://tr.sputniknews.com/20211130/acik-cezaevlerindeki-hukumlulerin-kovid-19-izin-sureleri-2-ay-uzatildi-1051281783.html

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay uzatıldı

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay uzatıldı

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin süreleri, bugünden itibaren 2 ay uzatıldı. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T11:33+0300

2021-11-30T11:33+0300

2021-11-30T11:33+0300

türkiye

cezaevi

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koronavirüs

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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin uzatıldığını açıkladı. Açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, bugünden itibaren 2 ay uzatıldığı belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20211115/cezaevinden-kovid-19-izniyle-cikan-mahkumlardan-eylem-donmek-istemiyoruz-1050808050.html

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cezaevi, izin, koronavirüs