Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211130/avrupa-konseyinin-gundeminde-kavala-var-turkiyeye-yaptirim-masada-1051284276.html
Avrupa Konseyi'nin gündeminde Kavala var: Türkiye'ye yaptırım masada
Avrupa Konseyi'nin gündeminde Kavala var: Türkiye'ye yaptırım masada
4 yıldır cezaevindeki Kavala'yı gündemine alan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye'ye karşı ihlal prosedürü başlatılıp başlatılmayacağını görüşmek için... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T12:21+0300
2021-11-30T12:43+0300
türkiye
ab
aihm
osman kavala
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103076/31/1030763133_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3bf6fd1b0098f72ed296e7a8e9f34e77.jpg
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 4 yıldır cezaevinde olan iş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen hak ihlali kararını görüşüyor.Avrupa Konseyi'ni oluşturan 47 ülkenin temsilcileri, AİHM'in 'Kavala derhal tahliye edilmeli' kararını yerine getirmeyen Türkiye'ye ihlal sürecini başlatıp başlatmamayı oylayacak. Üçte iki çoğunluk sağlanması ve yaptırıma varabilecek bu ihlal sürecinin başlatılması halinde Türkiye, Azerbaycan'dan sonra buna tabi tutulan ikinci ülke olacak.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bugün başlayan ve 2 Aralık'a kadar sürecek olan toplantıya kadar AİHM kararı uyarınca Kavala'nın serbest bırakılmaması halinde Türkiye hakkında yasal süreç başlatacağını duyurmuştu.Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanıklı davanın 26 Kasım'daki ikinci duruşmasında, sanık Kavala’nın oy çokluğuyla tutukluğuna devam kararı verilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211123/aihmden-15-temmuz-sonrasi-400den-fazla-yargicin-gozaltina-alan-turkiye-aleyhine-karar-1051063034.html
https://tr.sputniknews.com/20211126/abd-ve-avrupa-birliginden-turkiyeye-osman-kavala-tepkisi-1051192182.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103076/31/1030763133_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7dc15a2435f3db94ff78d7c18537cbff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, ab, aihm, osman kavala, yaptırım

Avrupa Konseyi'nin gündeminde Kavala var: Türkiye'ye yaptırım masada

12:21 30.11.2021 (güncellendi: 12:43 30.11.2021)
© AAOsman Kavala
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© AA
Abone ol
4 yıldır cezaevindeki Kavala'yı gündemine alan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye'ye karşı ihlal prosedürü başlatılıp başlatılmayacağını görüşmek için toplandı. 2 Aralık'a kadar sürecek toplantıdan ihlal süreci başlatma kararı çıkarsa Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 4 yıldır cezaevinde olan iş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen hak ihlali kararını görüşüyor.
Avrupa Konseyi'ni oluşturan 47 ülkenin temsilcileri, AİHM'in 'Kavala derhal tahliye edilmeli' kararını yerine getirmeyen Türkiye'ye ihlal sürecini başlatıp başlatmamayı oylayacak.
Üçte iki çoğunluk sağlanması ve yaptırıma varabilecek bu ihlal sürecinin başlatılması halinde Türkiye, Azerbaycan'dan sonra buna tabi tutulan ikinci ülke olacak.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bugün başlayan ve 2 Aralık'a kadar sürecek olan toplantıya kadar AİHM kararı uyarınca Kavala'nın serbest bırakılmaması halinde Türkiye hakkında yasal süreç başlatacağını duyurmuştu.
AİHM - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
DÜNYA
AİHM'den 15 Temmuz sonrası 400'den fazla KHK'li yargıç ve savcı hakkında Ankara aleyhine karar
23 Kasım, 12:38
Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanıklı davanın 26 Kasım'daki ikinci duruşmasında, sanık Kavala’nın oy çokluğuyla tutukluğuna devam kararı verilmişti.
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
ABD ve Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Osman Kavala tepkisi
26 Kasım, 23:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:37Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Marilyn Manson'ın evine polis baskını
13:34Yunanistan'da 60 yaş ve üzerine koronavirüs aşısı zorunlu hale geldi
13:31Sedat Peker'in avukatı Barkın: Müvekkilimden 5 gündür haber alamıyorum
13:23BAE, Rus Sputnik Light aşısını onayladı: Takviye doz olarak kullanılacak
13:20Ukrayna, Türkiye'nin Donbass'taki olası arabuluculuğuna ilişkin kırmızı çizgisini açıkladı
13:19Van'da aracın çarptığı ayı tedaviye alındı
13:14Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam TRT ortak yayınına katılacak
13:04THY: Şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferler durduruldu
13:00Avrupa İlaç Ajansı: Omicron varyantına karşı düzenlenen yeni aşıları 3-4 ay içerisinde onaylarız
12:53Rusya: Karadeniz'deki durumdan endişe duyuyoruz
12:51Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimiz
12:51Dolar tekrar 13 TL'nin üzerinde
12:48Ankara Büyükşehir Belediyesi başıboş köpekleri özel hastanelerde kısırlaştırarak geri bırakacak
12:43iPhone, Çin'in en büyük akıllı telefon markası oldu
12:41NASA enkaz tehlikesi nedeniyle uzay yürüyüşünü erteledi
12:27Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Kurul çalışmalarını tamamladık
12:27360 derece dönebilen prefabrik ev yaptı: 'Misafirlerin dönerek çay içmek hoşlarına gidiyor'
12:25MSB: F-35'lerle ilgili ikinci toplantı 2022 yılının başında ABD'de yapılacak
12:21Avrupa Konseyi'nin gündeminde Kavala var: Türkiye'ye yaptırım masada
12:20İstanbul ve Bursa'da fuhuş çetesine 'VIP 1' operasyonu: 12 gözaltı