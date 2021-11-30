https://tr.sputniknews.com/20211130/avrupa-konseyinin-gundeminde-kavala-var-turkiyeye-yaptirim-masada-1051284276.html

Avrupa Konseyi'nin gündeminde Kavala var: Türkiye'ye yaptırım masada

Avrupa Konseyi'nin gündeminde Kavala var: Türkiye'ye yaptırım masada

4 yıldır cezaevindeki Kavala'yı gündemine alan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye'ye karşı ihlal prosedürü başlatılıp başlatılmayacağını görüşmek için... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T12:21+0300

2021-11-30T12:21+0300

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türkiye

ab

aihm

osman kavala

yaptırım

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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 4 yıldır cezaevinde olan iş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen hak ihlali kararını görüşüyor.Avrupa Konseyi'ni oluşturan 47 ülkenin temsilcileri, AİHM'in 'Kavala derhal tahliye edilmeli' kararını yerine getirmeyen Türkiye'ye ihlal sürecini başlatıp başlatmamayı oylayacak. Üçte iki çoğunluk sağlanması ve yaptırıma varabilecek bu ihlal sürecinin başlatılması halinde Türkiye, Azerbaycan'dan sonra buna tabi tutulan ikinci ülke olacak.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bugün başlayan ve 2 Aralık'a kadar sürecek olan toplantıya kadar AİHM kararı uyarınca Kavala'nın serbest bırakılmaması halinde Türkiye hakkında yasal süreç başlatacağını duyurmuştu.Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanıklı davanın 26 Kasım'daki ikinci duruşmasında, sanık Kavala’nın oy çokluğuyla tutukluğuna devam kararı verilmişti.

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türkiye, ab, aihm, osman kavala, yaptırım