https://tr.sputniknews.com/20211130/azerbaycan-ordusuna-ait-askeri-helikopter-tatbikat-sirasinda-dustu-1051282077.html

Azerbaycan ordusuna ait askeri helikopter tatbikat sırasında düştü

Azerbaycan ordusuna ait askeri helikopter tatbikat sırasında düştü

Azerbaycan ordusuna ait askeri helikopter tatbikat sırasında kaza yaptı. Ölü ve yaralılar var. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T11:33+0300

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Azerbaycan Devlet Sınır Teşkilatı'na ait askeri helikopter bu sabah Khizi bölgesinde bulunan Garaheybat hava sahasında eğitim uçuşları gerçekleştirirken düştü.Devlet Sınır Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.Açıklamada, "Bugün, saat 10.40 sularında, Devlet Hudut Teşkilatı'na ait bir askeri helikopter, Khizi bölgesinde eğitim uçuşları sırasında düştü" ifadeleri yer aldı. Devlet Sınır Teşkilatı Komutanlığı ve Başsavcılık olay yerinde bulunuyor. Olayla ilgili olarak ortak soruşturma başlatılıyor.

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