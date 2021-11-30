https://tr.sputniknews.com/20211130/azerbaycan-ordusuna-ait-askeri-helikopter-tatbikat-sirasinda-dustu-1051282077.html
Azerbaycan ordusuna ait askeri helikopter tatbikat sırasında düştü
Azerbaycan ordusuna ait askeri helikopter tatbikat sırasında düştü
Azerbaycan ordusuna ait askeri helikopter tatbikat sırasında kaza yaptı. Ölü ve yaralılar var. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T11:33+0300
2021-11-30T11:33+0300
2021-11-30T11:50+0300
dünya
azerbaycan
türkiye
tatbikat
sınır
kaza
düşüş
açıklama
helikopter
yaralı
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Azerbaycan Devlet Sınır Teşkilatı'na ait askeri helikopter bu sabah Khizi bölgesinde bulunan Garaheybat hava sahasında eğitim uçuşları gerçekleştirirken düştü.Devlet Sınır Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.Açıklamada, "Bugün, saat 10.40 sularında, Devlet Hudut Teşkilatı'na ait bir askeri helikopter, Khizi bölgesinde eğitim uçuşları sırasında düştü" ifadeleri yer aldı. Devlet Sınır Teşkilatı Komutanlığı ve Başsavcılık olay yerinde bulunuyor. Olayla ilgili olarak ortak soruşturma başlatılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211118/azerbaycan-savunma-bakanligi-ermenistan-tarafindan-dun-mevzilerimize-ates-acildi-1050918331.html
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azerbaycan, türkiye, tatbikat, sınır, kaza, düşüş, açıklama, helikopter, yaralı, ölü
Azerbaycan ordusuna ait askeri helikopter tatbikat sırasında düştü
11:33 30.11.2021 (güncellendi: 11:50 30.11.2021)
Azerbaycan ordusuna ait askeri helikopter tatbikat sırasında kaza yaptı. Ölü ve yaralılar var.
Azerbaycan Devlet Sınır Teşkilatı'na ait askeri helikopter bu sabah Khizi bölgesinde bulunan Garaheybat hava sahasında eğitim uçuşları gerçekleştirirken düştü.
Devlet Sınır Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Açıklamada, "Bugün, saat 10.40 sularında, Devlet Hudut Teşkilatı'na ait bir askeri helikopter, Khizi bölgesinde eğitim uçuşları sırasında düştü" ifadeleri yer aldı.
Devlet Sınır Teşkilatı Komutanlığı ve Başsavcılık olay yerinde bulunuyor. Olayla ilgili olarak ortak soruşturma başlatılıyor.