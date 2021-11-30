https://tr.sputniknews.com/20211130/lavrov-nato-askeri-guclerini-ve-techizatini-sinirlarimiza-yigiyor-1051294008.html
Lavrov: NATO, askeri güçlerini ve teçhizatını sınırlarımıza yığıyor
Lavrov: NATO, askeri güçlerini ve teçhizatını sınırlarımıza yığıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO ile ABD’nin, güçlerini ve askeri teçhizatını Rusya sınırlarına yığdığını söyledi. Lavrov ayrıca Batı’yı, Ukrayna’yı... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T15:30+0300
2021-11-30T15:30+0300
2021-11-30T15:42+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, başkent Moskova’da düzenlediği bir basın toplantısında, “Batı, son bir yıldır değil, uzun zamandır Ukrayna’yı -ve sadece Ukrayna’yı da değil- Rusya karşıtı eylemlere girişmesi için provoke ediyor" dedi.Lavrov şöyle devam etti: "Sınırlarımıza, Amerikan ve İngiliz güçleri dahil, NATO ülkelerinin askeri birimleri ve askeri teçhizatı transfer ediliyor. Ukrayna’nın kendisine, Donbass’taki temas hattına, sayıları her gün artan Batılı eğitmenlerin desteği altında giderek daha fazla güç ve askeri teçhizat yığılıyor.”
https://tr.sputniknews.com/20211129/belarus-savunma-bakanligi-nato-sinirlarimizin-yakininda-saldiri-potansiyelini-artiriyor-1051254853.html
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Lavrov: NATO, askeri güçlerini ve teçhizatını sınırlarımıza yığıyor
15:30 30.11.2021 (güncellendi: 15:42 30.11.2021)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO ile ABD’nin, güçlerini ve askeri teçhizatını Rusya sınırlarına yığdığını söyledi. Lavrov ayrıca Batı’yı, Ukrayna’yı Rusya karşıtı eylemlere girişmeye teşvik etmekle suçladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, başkent Moskova’da düzenlediği bir basın toplantısında, “Batı, son bir yıldır değil, uzun zamandır Ukrayna’yı -ve sadece Ukrayna’yı da değil- Rusya karşıtı eylemlere girişmesi için provoke ediyor" dedi.
"Sınırlarımıza, Amerikan ve İngiliz güçleri dahil, NATO ülkelerinin askeri birimleri ve askeri teçhizatı transfer ediliyor. Ukrayna’nın kendisine, Donbass’taki temas hattına, sayıları her gün artan Batılı eğitmenlerin desteği altında giderek daha fazla güç ve askeri teçhizat yığılıyor.”