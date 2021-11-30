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Prof. Dr. Kadıoğlu: Her fırtınada başa sarıyoruz
Prof. Dr. Kadıoğlu: Her fırtınada başa sarıyoruz
İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, fırtına olaylarına karşı alınmayan önlemlere dikkat... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T02:56+0300
2021-11-30T02:56+0300
türkiye
istanbul
lodos
fırtına
köprü
mikdat kadıoğlu
motosiklet
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İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Marmara Bölgesi'nde bazı yerlerde saatteki hızı 130 kilometreye kadar çıkan lodos ve fırtınaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Bugünkü fırtına şiddetinde esen lodos, yani rüzgar fırtınası ne ilk idi, ne de son olacak. Lütfen önlemleri alalım ve düzenlemeleri artık daha fazla gecikmeden yapalım" çağrısında bulunan Kadıoğlu, uzun yıllar önce kara yolları ve asma köprüleri için ilgililere verdiği örnekler ve önerilerin dikkate alınmadığını vurgulayarak, "Fırtına sonrası her şey unutuluyor ve her fırtınada başa sarıyoruz" dedi.'Köprülerde sadece motosikletler değil; tır, kamyon, otobüsler de tehlikede'Asma köprülerde sadece motosikletlerin değil; TIR, kamyon, otobüs gibi yüksek kasalı tüm araçların devrilme ve şeridinden çıkma tehlikesi olduğunu belirten Kadıoğlu, kazalara dikkat çekti.'Trafik tamamen kapatılmalıydı'Kadıoğlu, İstanbul'daki köprülerde saatte 126 kilometre ve üzeri hızdaki fırtınalar için 'rüzgarın veya rüzgar hamlesinin bu değeri gözlendiği an köprü anında ve tümüyle trafiğe kapatılması' tavsiyesi olduğunu hatırlattı.Kadıoğlu, "Ülkemizde hava yolları hariç ulaşım sektöründe hiç meteoroloji mühendisi yok. Özellikle demir ve kar yollarında meteorolojik çok eksiğimiz var" eleştirisini yaparak, "Örneğin bu gün TIR gibi yüksek kasalı araçlar rüzgarda devrildi. Allah korusun daha kötüsü olabilirdi" ifadelerini kullandı.Kadıoğlu, buna karşılık İngiltere'deki rüzgar kriterlerini örnek gösterdi ve gelişmiş ülkelerdeki asma köprülerde trafik akışının rüzgar şiddetine göre düzenlendiğini vurguladı.
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istanbul, lodos, fırtına, köprü, mikdat kadıoğlu, motosiklet

Prof. Dr. Kadıoğlu: Her fırtınada başa sarıyoruz

02:56 30.11.2021
© AALodos - fırtına
Lodos - fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© AA
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İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, fırtına olaylarına karşı alınmayan önlemlere dikkat çekerek, "Fırtına sonrası her şey unutuluyor ve her fırtınada başa sarıyoruz" dedi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Marmara Bölgesi'nde bazı yerlerde saatteki hızı 130 kilometreye kadar çıkan lodos ve fırtınaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Bugünkü fırtına şiddetinde esen lodos, yani rüzgar fırtınası ne ilk idi, ne de son olacak. Lütfen önlemleri alalım ve düzenlemeleri artık daha fazla gecikmeden yapalım" çağrısında bulunan Kadıoğlu, uzun yıllar önce kara yolları ve asma köprüleri için ilgililere verdiği örnekler ve önerilerin dikkate alınmadığını vurgulayarak, "Fırtına sonrası her şey unutuluyor ve her fırtınada başa sarıyoruz" dedi.

'Köprülerde sadece motosikletler değil; tır, kamyon, otobüsler de tehlikede'

Asma köprülerde sadece motosikletlerin değil; TIR, kamyon, otobüs gibi yüksek kasalı tüm araçların devrilme ve şeridinden çıkma tehlikesi olduğunu belirten Kadıoğlu, kazalara dikkat çekti.

'Trafik tamamen kapatılmalıydı'

Kadıoğlu, İstanbul'daki köprülerde saatte 126 kilometre ve üzeri hızdaki fırtınalar için 'rüzgarın veya rüzgar hamlesinin bu değeri gözlendiği an köprü anında ve tümüyle trafiğe kapatılması' tavsiyesi olduğunu hatırlattı.
Kadıoğlu, "Ülkemizde hava yolları hariç ulaşım sektöründe hiç meteoroloji mühendisi yok. Özellikle demir ve kar yollarında meteorolojik çok eksiğimiz var" eleştirisini yaparak, "Örneğin bu gün TIR gibi yüksek kasalı araçlar rüzgarda devrildi. Allah korusun daha kötüsü olabilirdi" ifadelerini kullandı.
Kadıoğlu, buna karşılık İngiltere'deki rüzgar kriterlerini örnek gösterdi ve gelişmiş ülkelerdeki asma köprülerde trafik akışının rüzgar şiddetine göre düzenlendiğini vurguladı.
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