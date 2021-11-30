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Putin'den hükümete 'Omicron' talimatı: Bir hafta içinde yeni eylem planı sunulacak
Putin'den hükümete 'Omicron' talimatı: Bir hafta içinde yeni eylem planı sunulacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Omicron adı verilen yeni koronavirüs varyantının ortaya çıkması nedeniyle hükümete bir hafta içinde yeni eylem planı sunma... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T16:10+0300
2021-11-30T16:10+0300
koronavirüs
rusya
vladimir putin
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VTB Capital bankasının düzenlediği 'Rusya Çağırıyor' yatırım forumunda konuşan Putin, "Hükümetten bir hafta içinde yeni koronavirüs varyantının yayılma riskleriyle ilgili güncel bir eylem planı hazırlamasını rica ediyorum" dedi.Omicron varyantının pandemiden sonra küresel ekonominin toparlanma temposunu etkilediğini belirten Putin, "Ekonomi yavaş yavaş toparlanıyor, ancak bu toparlanmanın temposu soru işareti oluşturuyor. Bunun nedeni herkes tarafından iyi biliniyor; yeni bir koronavirüs varyantının neden olduğu yeni hastalık dalgası. Bu yüzden tüm dünyadaki hükümetler yeniden kısıtlamalara başvurmak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.Omicron varyantının sonuçlarının ne kadar ciddi olduğunun birkaç hafta içinde anlaşılacağını kaydeden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:'Rusya'da işsizlik azaldı'Konuşmasında Rusya'daki dinamiklerden bahseden Putin, işsizliğin azaldığını ve işgücü piyasasının tamamen toparlandığını vurguladı.Putin, "Eylülde işsizlik seviyesi yüzde 4.3'e düştü. Bu, pandemi öncesi seviye demek. Bugün Rusya'da işgücü piyasasının tamamen toparlandığını söyleyebiliriz. Henüz bu, dünyanın tüm önde gelen ekonomilerinde gerçekleşmedi" dedi.'En büyük ekonomiler arasında bütçe politikasını normalleştiren ilk ülkeyiz'"Stratejik görevimiz, Rusya ekonomisindeki pozitif eğilimleri desteklemek ve pekiştirmek, sürdürülebilir uzun vadeli kalkınmasını sağlamak veya uzmanların dediği gibi ekonomik büyümenin potansiyel temposunu artırmak" diye devam Putin, Rusya'nın dünyanın en büyük ekonomileri arasında pandemi koşullarında bütçe politikasını normalleştiren ilk ülke olduğunun altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20211129/rusya-omicron-varyanti-nedeniyle-aldigi-seyahat-kisitlamasi-kararlarini-yakinda-duyuracak---1051248731.html
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rusya, vladimir putin

Putin'den hükümete 'Omicron' talimatı: Bir hafta içinde yeni eylem planı sunulacak

16:10 30.11.2021
© Sputnik / SPUTNIKRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / SPUTNIK
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Omicron adı verilen yeni koronavirüs varyantının ortaya çıkması nedeniyle hükümete bir hafta içinde yeni eylem planı sunma talimatı verdi.
VTB Capital bankasının düzenlediği 'Rusya Çağırıyor' yatırım forumunda konuşan Putin, "Hükümetten bir hafta içinde yeni koronavirüs varyantının yayılma riskleriyle ilgili güncel bir eylem planı hazırlamasını rica ediyorum" dedi.
Omicron varyantının pandemiden sonra küresel ekonominin toparlanma temposunu etkilediğini belirten Putin, "Ekonomi yavaş yavaş toparlanıyor, ancak bu toparlanmanın temposu soru işareti oluşturuyor. Bunun nedeni herkes tarafından iyi biliniyor; yeni bir koronavirüs varyantının neden olduğu yeni hastalık dalgası. Bu yüzden tüm dünyadaki hükümetler yeniden kısıtlamalara başvurmak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.
Omicron varyantının sonuçlarının ne kadar ciddi olduğunun birkaç hafta içinde anlaşılacağını kaydeden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Koronavirüsteki her türlü değişikliğe hazırlıklı olmalıyız. Her şeyden önce, testlerin ve aşıların etkinliğini sürekli olarak izlememiz, enfeksiyonun yayılmasını azaltmak için net algoritmalar kullanmamız gerekir. İlaç, oksijen, yedek yatak kapasitesi ve en etkili tedavi protokolleri de dahil sağlık sisteminin en üst düzeyde hazır tutulması önem arz ediyor."

'Rusya'da işsizlik azaldı'

Konuşmasında Rusya'daki dinamiklerden bahseden Putin, işsizliğin azaldığını ve işgücü piyasasının tamamen toparlandığını vurguladı.
Putin, "Eylülde işsizlik seviyesi yüzde 4.3'e düştü. Bu, pandemi öncesi seviye demek. Bugün Rusya'da işgücü piyasasının tamamen toparlandığını söyleyebiliriz. Henüz bu, dünyanın tüm önde gelen ekonomilerinde gerçekleşmedi" dedi.

'En büyük ekonomiler arasında bütçe politikasını normalleştiren ilk ülkeyiz'

"Stratejik görevimiz, Rusya ekonomisindeki pozitif eğilimleri desteklemek ve pekiştirmek, sürdürülebilir uzun vadeli kalkınmasını sağlamak veya uzmanların dediği gibi ekonomik büyümenin potansiyel temposunu artırmak" diye devam Putin, Rusya'nın dünyanın en büyük ekonomileri arasında pandemi koşullarında bütçe politikasını normalleştiren ilk ülke olduğunun altını çizdi.
Omicron varyantı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
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