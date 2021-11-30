https://tr.sputniknews.com/20211130/rusya-karadenizdeki-durumdan-endise-duyuyoruz-1051286022.html

Rusya: Karadeniz'deki durumdan endişe duyuyoruz

Rusya: Karadeniz'deki durumdan endişe duyuyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Karadeniz bölgesindeki durumdan endişe duyduklarını, bölgedeki durumun tırmandırıldığını ifade etti. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

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Valday Tartışma Kulübü çerçevesindeki Rusya ile NATO ilişkileri konulu bir toplantıda konuşan Gruşko, “Karadeniz bölgesindeki durum bizim için gerçekten endişe verici. Durum yapay olarak tırmandırılıyor” dedi.Gruşko ayrıca, “Aynı zamanda şunu unutmamalıyız. Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerden NATO’ya üye olan tek ülke Türkiye’ydi, şimdi ise Bulgaristan ve Romanya da var. NATO ise hala bizim bölgede güçlenmemizden çok korkuyormuş gibi izlenim yaratıyor. Bu kesinlikle gerçekle bağdaşmıyor” ifadelerini kullandı.Gruşko, kıyısı olmayan ülkelerin Karadeniz bölgesinde yarı kalıcı şekilde var olmasını sağlamaya yönelik girişimlerin giderek arttığını belirtti.Gruşko, Türkiye’nin kıyısı olmayan ülkelerin bu denizde kalma süresini 21 günle sınırlayan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne sıkı şekilde uyduğunu, Rusya’nın da bu düzenin korunacağı gerçeği üzerinden hareket ettiğini söyledi.Bakan yardımcısı, aksi takdirde durumun sadece bölgesel güvenliği değil, Avrupa’nın da güvenliğini tehdit edeceğini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20211129/abdnin-karadenize-savas-gemisi-gondermesine-rusya-fuze-tatbikatiyla-cevap-verdi-1051263943.html

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