Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211130/rusya-karadenizdeki-durumdan-endise-duyuyoruz-1051286022.html
Rusya: Karadeniz'deki durumdan endişe duyuyoruz
Rusya: Karadeniz'deki durumdan endişe duyuyoruz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Karadeniz bölgesindeki durumdan endişe duyduklarını, bölgedeki durumun tırmandırıldığını ifade etti. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T12:53+0300
2021-11-30T13:12+0300
karadeniz
dünya
rusya
nato
aleksandr gruşko
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048122140_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e9bb1fec7ebf4cd1d3bc5914445ca94d.jpg
Valday Tartışma Kulübü çerçevesindeki Rusya ile NATO ilişkileri konulu bir toplantıda konuşan Gruşko, “Karadeniz bölgesindeki durum bizim için gerçekten endişe verici. Durum yapay olarak tırmandırılıyor” dedi.Gruşko ayrıca, “Aynı zamanda şunu unutmamalıyız. Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerden NATO’ya üye olan tek ülke Türkiye’ydi, şimdi ise Bulgaristan ve Romanya da var. NATO ise hala bizim bölgede güçlenmemizden çok korkuyormuş gibi izlenim yaratıyor. Bu kesinlikle gerçekle bağdaşmıyor” ifadelerini kullandı.Gruşko, kıyısı olmayan ülkelerin Karadeniz bölgesinde yarı kalıcı şekilde var olmasını sağlamaya yönelik girişimlerin giderek arttığını belirtti.Gruşko, Türkiye’nin kıyısı olmayan ülkelerin bu denizde kalma süresini 21 günle sınırlayan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne sıkı şekilde uyduğunu, Rusya’nın da bu düzenin korunacağı gerçeği üzerinden hareket ettiğini söyledi.Bakan yardımcısı, aksi takdirde durumun sadece bölgesel güvenliği değil, Avrupa’nın da güvenliğini tehdit edeceğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211129/abdnin-karadenize-savas-gemisi-gondermesine-rusya-fuze-tatbikatiyla-cevap-verdi-1051263943.html
karadeniz
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048122140_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_209290f0e04b116a44c6a5e5a45aa37b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karadeniz, rusya, nato, aleksandr gruşko

Rusya: Karadeniz'deki durumdan endişe duyuyoruz

12:53 30.11.2021 (güncellendi: 13:12 30.11.2021)
© İHAKaradeniz, Sinop, tomruk
Karadeniz, Sinop, tomruk - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© İHA
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Karadeniz bölgesindeki durumdan endişe duyduklarını, bölgedeki durumun tırmandırıldığını ifade etti.
Valday Tartışma Kulübü çerçevesindeki Rusya ile NATO ilişkileri konulu bir toplantıda konuşan Gruşko, “Karadeniz bölgesindeki durum bizim için gerçekten endişe verici. Durum yapay olarak tırmandırılıyor” dedi.
Gruşko ayrıca, “Aynı zamanda şunu unutmamalıyız. Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerden NATO’ya üye olan tek ülke Türkiye’ydi, şimdi ise Bulgaristan ve Romanya da var. NATO ise hala bizim bölgede güçlenmemizden çok korkuyormuş gibi izlenim yaratıyor. Bu kesinlikle gerçekle bağdaşmıyor” ifadelerini kullandı.
Gruşko, kıyısı olmayan ülkelerin Karadeniz bölgesinde yarı kalıcı şekilde var olmasını sağlamaya yönelik girişimlerin giderek arttığını belirtti.
Gruşko, Türkiye’nin kıyısı olmayan ülkelerin bu denizde kalma süresini 21 günle sınırlayan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne sıkı şekilde uyduğunu, Rusya’nın da bu düzenin korunacağı gerçeği üzerinden hareket ettiğini söyledi.
Bakan yardımcısı, aksi takdirde durumun sadece bölgesel güvenliği değil, Avrupa’nın da güvenliğini tehdit edeceğini kaydetti.
Rusya Pasifik Filosu Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
SAVUNMA
ABD’nin Karadeniz’e savaş gemisi göndermesine Rusya füze tatbikatıyla cevap verdi
Dün, 19:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:40CHP’den Bahçeli’ye yanıt: Yavaş’ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır
13:37Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Marilyn Manson'ın evine polis baskını
13:34Yunanistan'da 60 yaş ve üzerine koronavirüs aşısı zorunlu hale geldi
13:31Sedat Peker'in avukatı Barkın: Müvekkilimden 5 gündür haber alamıyorum
13:23BAE, Rus Sputnik Light aşısını onayladı: Takviye doz olarak kullanılacak
13:20Ukrayna, Türkiye'nin Donbass'taki olası arabuluculuğuna ilişkin kırmızı çizgisini açıkladı
13:19Van'da aracın çarptığı ayı tedaviye alındı
13:14Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam TRT ortak yayınına katılacak
13:04THY: Şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferler durduruldu
13:00Avrupa İlaç Ajansı: Omicron varyantına karşı düzenlenen yeni aşıları 3-4 ay içerisinde onaylarız
12:53Rusya: Karadeniz'deki durumdan endişe duyuyoruz
12:51Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimiz
12:51Dolar tekrar 13 TL'nin üzerinde
12:48Ankara Büyükşehir Belediyesi başıboş köpekleri özel hastanelerde kısırlaştırarak geri bırakacak
12:43iPhone, Çin'in en büyük akıllı telefon markası oldu
12:41NASA enkaz tehlikesi nedeniyle uzay yürüyüşünü erteledi
12:27Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Kurul çalışmalarını tamamladık
12:27360 derece dönebilen prefabrik ev yaptı: 'Misafirlerin dönerek çay içmek hoşlarına gidiyor'
12:25MSB: F-35'lerle ilgili ikinci toplantı 2022 yılının başında ABD'de yapılacak
12:21Avrupa Konseyi'nin gündeminde Kavala var: Türkiye'ye yaptırım masada