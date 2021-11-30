https://tr.sputniknews.com/20211130/rusya-montro-sozlesmesindeki-rejimin-zayiflamasi-avrupanin-guvenligi-icin-tehdit-olusturur-1051272074.html
Rusya: Montrö Sözleşmesi'ndeki rejimin zayıflaması, Avrupa'nın güvenliği için tehdit oluşturur
Rusya: Montrö Sözleşmesi'ndeki rejimin zayıflaması, Avrupa'nın güvenliği için tehdit oluşturur
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde belirlenen geçiş rejiminin zayıflamasının Avrupa'nın güvenliği için tehdit... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T01:16+0300
2021-11-30T01:16+0300
2021-11-30T01:16+0300
dünya
rusya
vladimir putin
ukrayna
recep tayyip erdoğan
türkiye
istanbul boğazı
montrö boğazlar sözleşmesi
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde tayin edilen geçiş rejiminin zayıflatılması yönündeki tartışmalara dair değerlendirmede bulundu.Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında konuşan Gruşko, "Türk partnerler, Montrö Sözleşmesi'ndeki rejime sıkı sıkıya bağlılığını koruyor. Rusya, bu rejimin korunacağını düşünüyor. Rejimin zayıflaması, sadece bölgesel güvenliği ve istikrarı baltalamayacak, aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği için tehdit oluşturacak" ifadelerini kullandı.'Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinin sorumlusu NATO'Gruşko, Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizinin 'barışçıl' NATO'nun eylemlerinden kaynaklandığını ve krizin sorumlusunun İttifak olduğunu vurguladı.Gruşko, "Bu göçmen akışlarının nedenlerini unutmamalıyız. Bu, her şeyden önce İttifak ülkelerinin gerek NATO dahilinde, gerekse de bağımsız olarak yürüttükleri askeri operasyonların sonucu" dedi.Montrö Sözleşmesi, nisan ayında gündeme oturmuştuNisan ayında ABD, Karadeniz'e 2 savaş gemisi göndermiş, Türkiye de Washington'un bildirimde bulunduğunu açıklamıştı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamadaysa Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca Akdeniz'den Karadeniz'e gidecek ABD savaş gemileri hakkında Moskova'ya bildirimde bulunduğu ifade edilmişti.Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yaşanan açıklama trafiği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o tarihlerdeki telefon görüşmesinde de gündeme gelmişti.Türkiye'nin Kanal İstanbul projesiyle ilgili planlarının ele aldığı bölümde Putin, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması için 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümleri uyarınca belirlenen Boğazlar rejiminin korunmasının önemini vurgulamıştı.
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rusya, vladimir putin, ukrayna, recep tayyip erdoğan, türkiye, istanbul boğazı, montrö boğazlar sözleşmesi
Rusya: Montrö Sözleşmesi'ndeki rejimin zayıflaması, Avrupa'nın güvenliği için tehdit oluşturur
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde belirlenen geçiş rejiminin zayıflamasının Avrupa'nın güvenliği için tehdit oluşturacağını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde tayin edilen geçiş rejiminin zayıflatılması yönündeki tartışmalara dair değerlendirmede bulundu.
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında konuşan Gruşko, "Türk partnerler, Montrö Sözleşmesi'ndeki rejime sıkı sıkıya bağlılığını koruyor. Rusya, bu rejimin korunacağını düşünüyor. Rejimin zayıflaması, sadece bölgesel güvenliği ve istikrarı baltalamayacak, aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği için tehdit oluşturacak" ifadelerini kullandı.
'Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinin sorumlusu NATO'
Gruşko, Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizinin
'barışçıl' NATO'nun eylemlerinden kaynaklandığını ve krizin sorumlusunun İttifak olduğunu vurguladı.
Gruşko, "Bu göçmen akışlarının nedenlerini unutmamalıyız. Bu, her şeyden önce İttifak ülkelerinin gerek NATO dahilinde, gerekse de bağımsız olarak yürüttükleri askeri operasyonların sonucu" dedi.
Montrö Sözleşmesi, nisan ayında gündeme oturmuştu
Nisan ayında ABD, Karadeniz'e 2 savaş gemisi göndermiş, Türkiye de Washington'un bildirimde bulunduğunu açıklamıştı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamadaysa Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca Akdeniz'den Karadeniz'e gidecek ABD savaş gemileri hakkında Moskova'ya bildirimde bulunduğu ifade edilmişti.
Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yaşanan açıklama trafiği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o tarihlerdeki telefon görüşmesinde de gündeme gelmişti.
Türkiye'nin Kanal İstanbul projesiyle ilgili planlarının ele aldığı bölümde Putin, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması için 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümleri uyarınca belirlenen Boğazlar rejiminin korunmasının önemini vurgulamıştı.