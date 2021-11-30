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https://tr.sputniknews.com/20211130/uyusturucudan-kurtulmak-icin-taktirdigi-cipin-sahte-oldugunu-iddia-etmisti-hayatini-kaybetti-1051293018.html
Uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte olduğunu iddia etmişti, hayatını kaybetti
Uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte olduğunu iddia etmişti, hayatını kaybetti
Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte çıktığı iddiasıyla ve yardım çağrısıyla gündeme gelen genç evinde ölü... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T15:16+0300
2021-11-30T15:24+0300
uyuşturucu
türkiye
antalya
yardım
çip
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Torunu Kerim Can Şenol’un, hareketsiz olduğunu gören babaanne durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.İhbarla eve gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 23 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Şenol’un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Şenol’un cenazesi toprağa verilmek üzere Konya’ya gönderildi. Cenazenin alınması sırasında Şenol’un bir yakını güçlükle ayakta durabildi.Sahte çip iddiasıyla gündeme gelen genç yardım istemiştiKerim Can Şenol, 2019 yılında uyuşturucudan kurtulmak için yine uyuşturucu kullanan babası ile birlikte taktırdığı çipin sahte çıktığı iddiasıyla gündeme gelmiş ve 14 yaşında arkadaş aracılığıyla uyuşturucuya başladığını, genç yaşta ölmek istemediğini söyleyip yardım istemişti.Kerim Can Şenol, 2 yıl önce verdiği bir röportajda, 14 yaşında okul arkadaşı aracılığıyla uyuşturucuya başladığını, 6 yıldır uyuşturucu kullandığını belirterek “Bir şekilde para bulup, uyuşturucu alıyorum. Kullandığım zaman rahatlıyor, kriz gelene kadar normal yaşantımı sürdürüyorum. 20 yaşında hayatımın baharındayım. Genç yaşta ölmek istemiyorum. Bu illetten kurtulup yaşamak istiyorum. Yetkililerden bana yardım etmelerini istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211130/istanbulda-genis-capli-uyusturucu-operasyonu-cok-sayida-supheli-gozaltina-aliindi-1051276228.html
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uyuşturucu, antalya, yardım, çip

Uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte olduğunu iddia etmişti, hayatını kaybetti

15:16 30.11.2021 (güncellendi: 15:24 30.11.2021)
© İHA Kerim Can Şenol ve babası
 Kerim Can Şenol ve babası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© İHA
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte çıktığı iddiasıyla ve yardım çağrısıyla gündeme gelen genç evinde ölü bulundu. Gencin cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı.
Torunu Kerim Can Şenol’un, hareketsiz olduğunu gören babaanne durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbarla eve gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 23 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Şenol’un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Şenol’un cenazesi toprağa verilmek üzere Konya’ya gönderildi. Cenazenin alınması sırasında Şenol’un bir yakını güçlükle ayakta durabildi.

Sahte çip iddiasıyla gündeme gelen genç yardım istemişti

Kerim Can Şenol, 2019 yılında uyuşturucudan kurtulmak için yine uyuşturucu kullanan babası ile birlikte taktırdığı çipin sahte çıktığı iddiasıyla gündeme gelmiş ve 14 yaşında arkadaş aracılığıyla uyuşturucuya başladığını, genç yaşta ölmek istemediğini söyleyip yardım istemişti.
Kerim Can Şenol, 2 yıl önce verdiği bir röportajda, 14 yaşında okul arkadaşı aracılığıyla uyuşturucuya başladığını, 6 yıldır uyuşturucu kullandığını belirterek “Bir şekilde para bulup, uyuşturucu alıyorum. Kullandığım zaman rahatlıyor, kriz gelene kadar normal yaşantımı sürdürüyorum. 20 yaşında hayatımın baharındayım. Genç yaşta ölmek istemiyorum. Bu illetten kurtulup yaşamak istiyorum. Yetkililerden bana yardım etmelerini istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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