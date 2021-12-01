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https://tr.sputniknews.com/20211201/abd-rus-korsanlarin-caldigi-23-milyon-dolari-buldu-1051340879.html
ABD, Rus korsanların çaldığı 2.3 milyon doları buldu
ABD, Rus korsanların çaldığı 2.3 milyon doları buldu
Rusya menşeili bilgisayar korsanlarının çaldığı 2 milyon 300 bin dolar tutarındaki dijital paranın geçen ağustos ayında ABD tarafından bulunduğu belirtildi. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T17:24+0300
2021-12-01T17:24+0300
dünya
abd
fbi
hacker
siber suçlar
kripto para
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CNN’nin haberine göre, ABD’li yetkililer, REvil siber suç çetesinin üyesi olarak gösterilen St. Petersburg sakini Aleksandr Sikerin’e ait kripto cüzdanı kontrol altına aldı. FBI’nın bu kripto cüzdan sayesinde, Rus korsanların yaptığı iddia edilen fidye yazılımı saldırılarının bağlantılarını takip etmek mümkün oldu.Daha önce ABD, Ukrayna vatandaşı Yaroslav Vasinkiy ve Rusya vatandaşı Yevgeniy Polyanin’e siber dolandırıcılık suçlamasında bulunmuş, bu ikiliyi yaptırım listesine dahil etmişti. Vasinskiy, Polonya’da yakalanarak ABD’ye teslim edilmişti. Polyanin’in ise Rusya’nın Barnaul kentinde yaşıyor ve hakkında herhangi bir tutuklama kararı bulunmuyor.Her iki kişi REvil çetesi üyesi olarak gösteriliyor. Rusya vatandaşı, 13 milyon dolar ele geçirmeyi başarmıştı, ancak daha sonra 6 milyonluk kısmına el konulduğu bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211018/zaharova-abdde-demokrasiyi-rus-hackerlar-degil-vatandaslarin-guvensizligi-tehdit-ediyor-1049934382.html
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abd, fbi, hacker, siber suçlar, kripto para

ABD, Rus korsanların çaldığı 2.3 milyon doları buldu

17:24 01.12.2021
© Sputnik / Natalia Seliverstova / Fotoğraf bankasına girLines with digits on computer and laptop screens
Lines with digits on computer and laptop screens - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Rusya menşeili bilgisayar korsanlarının çaldığı 2 milyon 300 bin dolar tutarındaki dijital paranın geçen ağustos ayında ABD tarafından bulunduğu belirtildi.
CNN’nin haberine göre, ABD’li yetkililer, REvil siber suç çetesinin üyesi olarak gösterilen St. Petersburg sakini Aleksandr Sikerin’e ait kripto cüzdanı kontrol altına aldı. FBI’nın bu kripto cüzdan sayesinde, Rus korsanların yaptığı iddia edilen fidye yazılımı saldırılarının bağlantılarını takip etmek mümkün oldu.
Daha önce ABD, Ukrayna vatandaşı Yaroslav Vasinkiy ve Rusya vatandaşı Yevgeniy Polyanin’e siber dolandırıcılık suçlamasında bulunmuş, bu ikiliyi yaptırım listesine dahil etmişti. Vasinskiy, Polonya’da yakalanarak ABD’ye teslim edilmişti. Polyanin’in ise Rusya’nın Barnaul kentinde yaşıyor ve hakkında herhangi bir tutuklama kararı bulunmuyor.
Her iki kişi REvil çetesi üyesi olarak gösteriliyor. Rusya vatandaşı, 13 milyon dolar ele geçirmeyi başarmıştı, ancak daha sonra 6 milyonluk kısmına el konulduğu bildirilmişti.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
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Zaharova: ABD’de demokrasiyi Rus hackerlar değil, vatandaşların güvensizliği tehdit ediyor
18 Ekim, 16:16
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