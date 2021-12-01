Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211201/abdde-merckin-kovid-19-hapina-onay-verilmesi-tavsiye-edildi-1051313698.html
ABD'de Merck'in Kovid-19 hapına onay verilmesi tavsiye edildi
ABD'de Merck'in Kovid-19 hapına onay verilmesi tavsiye edildi
ABD'de, sağlık danışmanlarından oluşan bir kurul, Federal Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) Merck ilaç şirketinin geliştirdiği, ağızdan alınan Kovid-19 ilacı... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T03:07+0300
2021-12-01T03:07+0300
koronavirüs
abd
amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)
merck
koronavirüs
kovid-19
molnupiravir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049710437_0:0:3161:1778_1920x0_80_0_0_aeb788fec69d0bfaed4b0ad74ccd6f4c.jpg
FDA'ya tavsiyede bulunan bağımsız sağlık uzmanlarından oluşan kurul, 13'e 10 oyla Merck'in Molnupiravir ilacının Kovid-19'un tedavisine faydalarının risklerinden fazla olduğuna karar verdi.Oylama sonucunda ilaç, özellikle yaşlılar ve astım ya da obezite gibi sağlık problemleri olan, hafif ve orta şiddette Kovid-19 hastalarına tavsiye edildi.Öte yandan uzmanlar, ilacın doğum problemlerine yol açma riski nedeniyle hamileler tarafından kullanılmaması gerektiğinin önemle altını çizdi ve FDA'ya, ilacın kadınlara hamilelik testinden sonra reçete edilmesi çağrısında bulundu.Uzmanların büyük bölümü, ilacın, klinik deneylerin kapsamadığı aşılı kişiler üzerinde kullanılmaması gerektiğini belirtti.Havaların soğumasıyla vaka sayılarında artış görülen ve Kovid-19'un Omicron varyantının da çıkmasının beklendiği ülkede, Molnupiravir'in virüse karşı mücadelede faydalı olabileceği ifade edildi.Merck ise yeni varyant üzerinde test edilmemiş olan Molnupiravir'in diğer varyantlar üzerindeki etkisinden yola çıkarak, Omicron üzerinde de etkili olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.Şirket, geçen hafta klinik denemelerin nihai sonuçlarına göre ilacın, yetişkinlerde hastaneye yatma ve ölüm riskini, ilk açıklamalardaki gibi yüzde 50 değil yüzde 30 düşürdüğünü açıklamıştı.ABD'li ilaç firması Pfizer de Kovid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilacın, orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için FDA'ya başvurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211011/merck-koronavirus-ilacinin-acil-kullanim-onayi-icin-fdaya-basvurdu-1049710704.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049710437_395:0:2766:1778_1920x0_80_0_0_fd10e5d41becc451b2bb77d61da12d06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), merck , koronavirüs, kovid-19, molnupiravir

ABD'de Merck'in Kovid-19 hapına onay verilmesi tavsiye edildi

03:07 01.12.2021
© AFP 2021 / HANDOUTMerck - koronavirüs ilacı - koronavirüs - Molnupiravir
Merck - koronavirüs ilacı - koronavirüs - Molnupiravir - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / HANDOUT
Abone ol
ABD'de, sağlık danışmanlarından oluşan bir kurul, Federal Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) Merck ilaç şirketinin geliştirdiği, ağızdan alınan Kovid-19 ilacı Molnupiravir'i onaylamasını tavsiye etti.
FDA'ya tavsiyede bulunan bağımsız sağlık uzmanlarından oluşan kurul, 13'e 10 oyla Merck'in Molnupiravir ilacının Kovid-19'un tedavisine faydalarının risklerinden fazla olduğuna karar verdi.
Oylama sonucunda ilaç, özellikle yaşlılar ve astım ya da obezite gibi sağlık problemleri olan, hafif ve orta şiddette Kovid-19 hastalarına tavsiye edildi.
Öte yandan uzmanlar, ilacın doğum problemlerine yol açma riski nedeniyle hamileler tarafından kullanılmaması gerektiğinin önemle altını çizdi ve FDA'ya, ilacın kadınlara hamilelik testinden sonra reçete edilmesi çağrısında bulundu.
Uzmanların büyük bölümü, ilacın, klinik deneylerin kapsamadığı aşılı kişiler üzerinde kullanılmaması gerektiğini belirtti.
Havaların soğumasıyla vaka sayılarında artış görülen ve Kovid-19'un Omicron varyantının da çıkmasının beklendiği ülkede, Molnupiravir'in virüse karşı mücadelede faydalı olabileceği ifade edildi.
Merck ise yeni varyant üzerinde test edilmemiş olan Molnupiravir'in diğer varyantlar üzerindeki etkisinden yola çıkarak, Omicron üzerinde de etkili olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.
Şirket, geçen hafta klinik denemelerin nihai sonuçlarına göre ilacın, yetişkinlerde hastaneye yatma ve ölüm riskini, ilk açıklamalardaki gibi yüzde 50 değil yüzde 30 düşürdüğünü açıklamıştı.
ABD'li ilaç firması Pfizer de Kovid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilacın, orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için FDA'ya başvurmuştu.
Merck - koronavirüs ilacı - koronavirüs - Molnupiravir - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
KORONAVİRÜS
Merck, koronavirüs ilacının acil kullanım onayı için FDA'ya başvurdu
11 Ekim, 14:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:30Yardım almaya gittiler, hesaplarına fazla yatan 41 bin 180 TL'yi iade ettiler
03:29ABD'nin Michigan eyaletinde okul saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı
03:07ABD'de Merck'in Kovid-19 hapına onay verilmesi tavsiye edildi
02:50Bakan Kurum: Pandemi sürecinin bitmesiyle enflasyon oranları aşağıya düşecek
02:26Kayseri'de eşi tarafından terk edildiği iddia edilen kişi evini yaktı
02:25Rusya Federal Tıp ve Biyoloji Ajansı: Mir-19, Omicron varyantına karşı etkili
02:11Brezilya'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi
01:54Suudi Arabistan, Kabil Büyükelçiliği'ndeki konsolosluk bölümünü açtı
01:53ABD'de ünlü yazara tecavüz etmekten 16 yıl hapis yatan siyah aklandı
01:35ABD'de bankacılık sektörünün karı yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 36 arttı
01:23İzmir'de suya yüzde 18 zam yapıldı
01:16ABD'de Şükran Günü haftasında alışveriş yapanların sayısı düştü
01:03WP: Beyaz Saray, Putin ile Biden'ın sanal görüşme yapmasına yönelik seçenekler üzerinde çalışıyor
00:48Stoltenberg: Ukrayna'nın üyeliği için tüm NATO ülkelerinin desteğine ihtiyaç var
00:47MÜSİAD: 2021 yılı genelinde çift haneli bir büyüme bizler için sürpriz olmayacaktır
00:39Almanya'dan NATO'ya 'Rusya'yla diyalog için tüm fırsatları kullanma' çağrısı
00:31Bakan Koca: Lodos nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı
00:27Rusya'nın TikTok'u Yappy hizmete girdi
00:20Papa, G. Kıbrıs-Yunanistan turunda, bölünmüşlüğe karşı birlik ve göçmenlere destek mesajı verecek
00:15Moskova, koronavirüsle mücadeleye yardımcı olan inovasyonlarda Avrupa birincisi