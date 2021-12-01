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Alman bilim insanı: Omicron, yeni yıl hediyesi olabilir
Alman bilim insanı: Omicron, yeni yıl hediyesi olabilir
Almanya'nın tanınmış bulaşıcı hastalık uzmanı ve bilim insanı Karl Lauterbach, "Omicron varyantı sayesinde salgın tahmin edilenden daha erken bitebilir. Yeni... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T19:38+0300
2021-12-01T19:38+0300
koronavirüs
afrika
almanya
karl lauterbach
koronavirüs
kovid-19
omicron
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Afrika'dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsğn (Kovid-19) Omicron varyantı ile ilgili, tanınmış Alman bulaşıcı hastalık uzmanı Karl Lauterbach'tan umut verici bir açıklama geldi.Alman bilim insanı Karl Lauterbach'a göre, koronavirüs salgınından kurtulmanın yolu Omicron varyantıyla mümkün olabilir.TRT Haber'in aktardığına göre giderek yayılan Omicron varyantı için umutlu konuşan Lauterbach, salgının tahmin edilenden daha erken bitebileceğini belirterek, "Omicron varyantı salgının bitişini hızlandıran yılbaşı hediyesi olabilir" dedi.‘Mutasyon, hastalığı daha bulaşıcı ama daha hafif bir hale dönüştürmüş olabilir’Alman bilim insanı, yeni varyantla ilgili ilk raporların olumlu olduğunu söyledi. Virüsün şimdiye kadar hastaneye yatışa veya can kaybına neden olmadığına dikkati çeken Lauterbach'a göre, Omicron varyantındaki mutasyon, hastalığı daha bulaşıcı ama daha hafif bir hale dönüştürmüş olabilir. Bu da koronavirüsün daha basit bir soğuk algınlığı gibi tedavi edilebileceği anlamına gelebilir.Tedbirlere uymanın önemine vurgu yaptıBu durumun gevşemeye sebebiyet vermemesi gerektiğini vurgulayan Lauterbach, yeni varyantın bulaşmasını azaltmak için seyahat kısıtlamalarına ve maske gibi kurallara uyulmasının önemli olduğunu aktardı.Araştırmacılar iki hafta beklenmesi gerektiğini söylediAraştırmacılar, Omicron varyantının aşılara karşı direncinin anlaşılması için en az iki hafta beklenmesi gerektiğini belirtiyor.
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afrika, almanya, karl lauterbach, koronavirüs, kovid-19, omicron

Alman bilim insanı: Omicron, yeni yıl hediyesi olabilir

19:38 01.12.2021
© REUTERS / ANNEGRET HILSEKarl Lauterbach
Karl Lauterbach - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / ANNEGRET HILSE
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Almanya'nın tanınmış bulaşıcı hastalık uzmanı ve bilim insanı Karl Lauterbach, "Omicron varyantı sayesinde salgın tahmin edilenden daha erken bitebilir. Yeni varyant, salgının bitişini hızlandıran yılbaşı hediyesi olabilir" iddiasında bulundu.
Afrika'dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsğn (Kovid-19) Omicron varyantı ile ilgili, tanınmış Alman bulaşıcı hastalık uzmanı Karl Lauterbach'tan umut verici bir açıklama geldi.
Alman bilim insanı Karl Lauterbach'a göre, koronavirüs salgınından kurtulmanın yolu Omicron varyantıyla mümkün olabilir.
TRT Haber'in aktardığına göre giderek yayılan Omicron varyantı için umutlu konuşan Lauterbach, salgının tahmin edilenden daha erken bitebileceğini belirterek, "Omicron varyantı salgının bitişini hızlandıran yılbaşı hediyesi olabilir" dedi.

‘Mutasyon, hastalığı daha bulaşıcı ama daha hafif bir hale dönüştürmüş olabilir’

Alman bilim insanı, yeni varyantla ilgili ilk raporların olumlu olduğunu söyledi.
Virüsün şimdiye kadar hastaneye yatışa veya can kaybına neden olmadığına dikkati çeken Lauterbach'a göre, Omicron varyantındaki mutasyon, hastalığı daha bulaşıcı ama daha hafif bir hale dönüştürmüş olabilir. Bu da koronavirüsün daha basit bir soğuk algınlığı gibi tedavi edilebileceği anlamına gelebilir.

Tedbirlere uymanın önemine vurgu yaptı

Bu durumun gevşemeye sebebiyet vermemesi gerektiğini vurgulayan Lauterbach, yeni varyantın bulaşmasını azaltmak için seyahat kısıtlamalarına ve maske gibi kurallara uyulmasının önemli olduğunu aktardı.

Araştırmacılar iki hafta beklenmesi gerektiğini söyledi

Araştırmacılar, Omicron varyantının aşılara karşı direncinin anlaşılması için en az iki hafta beklenmesi gerektiğini belirtiyor.
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