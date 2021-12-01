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Barlas: HDP'yi kapatmayalım, bunun yerine CHP'yi HDP'ye katalım
Barlas: HDP'yi kapatmayalım, bunun yerine CHP'yi HDP'ye katalım
Sabah gazetesi yazarı Barlas, HDP'nin kapatma davasına ilişkin "Ben böyle bir ortamın savcısı olsam HDP'nin kapatılması değil, CHP'nin HDP'ye dahil edilmesi... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T09:55+0300
2021-12-01T09:55+0300
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas bugün kaleme aldığı yazıda, HDP'ye yönelik açılan kapatma davasını hatırlatarak, "Bana göre, keşke kapatma diye bir şey söz konusu olmasa. Bunun yerine mantıktan, ahlaktan ve geleneklerden doğan cezalandırmalar yapılsa. Mesela, ben böyle bir ortamın savcısı olsam HDP'nin kapatılması değil, CHP'nin HDP'ye dahil edilmesi için uğraşırdım" düşüncesini dile getirdi.Barlas, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20211111/hdpnin-savunmasi-yargitayda-1050690643.html
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chp, hdp, selahattin demirtaş, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, ittifak, cumhuriyet halk partisi (chp)

Barlas: HDP'yi kapatmayalım, bunun yerine CHP'yi HDP'ye katalım

09:55 01.12.2021
© Fotoğraf : DHAMehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© Fotoğraf : DHA
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Sabah gazetesi yazarı Barlas, HDP'nin kapatma davasına ilişkin "Ben böyle bir ortamın savcısı olsam HDP'nin kapatılması değil, CHP'nin HDP'ye dahil edilmesi için uğraşırdım" ifadelerini kullandı.
Sabah başyazarı Mehmet Barlas bugün kaleme aldığı yazıda, HDP'ye yönelik açılan kapatma davasını hatırlatarak, "Bana göre, keşke kapatma diye bir şey söz konusu olmasa. Bunun yerine mantıktan, ahlaktan ve geleneklerden doğan cezalandırmalar yapılsa. Mesela, ben böyle bir ortamın savcısı olsam HDP'nin kapatılması değil, CHP'nin HDP'ye dahil edilmesi için uğraşırdım" düşüncesini dile getirdi.
Barlas, şu ifadeleri kullandı:
"HDP'yi kapatmayalım, bunun yerine CHP'yi HDP'ye katalım. Mesela, Kemal Kılıçdaroğlu bu yeni yapılanmada İstanbul Belediye Başkanı HDP'li İmamoğlu'nun yanında bir memur olarak çalışsın. HDP'nin adının başına bir de C harfi koyalım, böylece birleşme tam olsun. Aslında bu söylediklerimize katılacak CHP'li sayısı az değildir. Sözünü ettiğim bu CHP'liler, bildiğimiz klasik CHP tabanından değildirler. Bunlar FETÖ'nün ürettiği CHP'nin yandaşlarıdır. Önerim, siyasetin gerçekçi bir görünüme girmesidir. Mesela Ali Babacan'ın, Abdullah Gül'ün veya Ahmet Davutoğlu'nun sanki bağımsız siyaset yapıyorlarmış gibi ortada dolaşıp düşünce açıklamaları gerçekçi değildir. Bu bakımdan bunlar da CHP'nin katılacağı yeni HDP'nin üyeleri olsalar daha tutarlı olur. Bu arada Meral Akşener de eski HDP'nin geleneklerini hatırlatıp kendisinin eşbaşkan olmasını isteyebilir."
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
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11 Kasım, 10:44
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