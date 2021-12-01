https://tr.sputniknews.com/20211201/eski-brezilya-devlet-baskani-rousseff-rusyaya-yaptirim-abdnin-en-buyuk-hatasi-1051352190.html
Eski Brezilya Devlet Başkanı Rousseff: Rusya'ya yaptırım ABD'nin en büyük hatası
Eski Brezilya Devlet Başkanı Rousseff: Rusya'ya yaptırım ABD'nin en büyük hatası
Eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, Rusya'ya dönük tek taraflı yaptırımların ABD'nin en büyük hatalarından biri olduğunu kaydederek, yaptırımların... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T23:17+0300
2021-12-01T23:17+0300
2021-12-01T23:17+0300
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Eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, ABD'nin Rusya'ya yönelik saldırgan politikalarını ve tek taraflı yaptırımları değerlendirdi.Sputnik'e demeç veren Rousseff, "Amerikalıların en büyük hatalarından biri, Rusya’ya karşı yaptırım uygulamaları. Zira Çünkü Rusya, Asya’ya yönelmek ve yeni bir ekonomik alan oluşturmaya zorunda kaldı. ABD, Rus doğalgazının Almanya’ya gitmesini önlerken Rusya, doğalgaza çok ihtiyaç duyan Çin'i seçiyor" ifadelerini kullandı.Güney Amerika ülkelerinin bağımsız dış politika yürüterek Çin ve Rusya’yla ilişkileri geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Rousseff, "Rusya’nın bilim potansiyeli giderek büyüyor. Durum, Sovyetler Birliği’nden çok farklı. Ruslar yeni bir ağırlık merkezini oluşturmakta, Güney Amerika buna gözümü kapatamaz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210622/eski-brezilya-devlet-baskani-lula-da-silva-yolsuzluktan-yargilandigi-davada-beraat-etti-1044787394.html
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Eski Brezilya Devlet Başkanı Rousseff: Rusya'ya yaptırım ABD'nin en büyük hatası
Eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, Rusya'ya dönük tek taraflı yaptırımların ABD'nin en büyük hatalarından biri olduğunu kaydederek, yaptırımların Moskova'yı, uluslararası ilişkilerde Asya'ya yönelmeye ve eni bir ekonomik alan oluşturmaya ittiğini söyledi.
Eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, ABD'nin Rusya'ya yönelik saldırgan politikalarını ve tek taraflı yaptırımları değerlendirdi.
Sputnik'e demeç veren Rousseff, "Amerikalıların en büyük hatalarından biri, Rusya’ya karşı yaptırım uygulamaları. Zira Çünkü Rusya, Asya’ya yönelmek ve yeni bir ekonomik alan oluşturmaya zorunda kaldı. ABD, Rus doğalgazının Almanya’ya gitmesini önlerken Rusya, doğalgaza çok ihtiyaç duyan Çin'i seçiyor" ifadelerini kullandı.
Güney Amerika ülkelerinin bağımsız dış politika yürüterek Çin ve Rusya’yla ilişkileri geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Rousseff, "Rusya’nın bilim potansiyeli giderek büyüyor. Durum, Sovyetler Birliği’nden çok farklı. Ruslar yeni bir ağırlık merkezini oluşturmakta, Güney Amerika buna gözümü kapatamaz” dedi.