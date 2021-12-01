https://tr.sputniknews.com/20211201/eski-brezilya-devlet-baskani-rousseff-rusyaya-yaptirim-abdnin-en-buyuk-hatasi-1051352190.html

Eski Brezilya Devlet Başkanı Rousseff: Rusya'ya yaptırım ABD'nin en büyük hatası

Eski Brezilya Devlet Başkanı Rousseff: Rusya'ya yaptırım ABD'nin en büyük hatası

Eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, Rusya'ya dönük tek taraflı yaptırımların ABD'nin en büyük hatalarından biri olduğunu kaydederek, yaptırımların... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T23:17+0300

2021-12-01T23:17+0300

2021-12-01T23:17+0300

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Eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, ABD'nin Rusya'ya yönelik saldırgan politikalarını ve tek taraflı yaptırımları değerlendirdi.Sputnik'e demeç veren Rousseff, "Amerikalıların en büyük hatalarından biri, Rusya’ya karşı yaptırım uygulamaları. Zira Çünkü Rusya, Asya’ya yönelmek ve yeni bir ekonomik alan oluşturmaya zorunda kaldı. ABD, Rus doğalgazının Almanya’ya gitmesini önlerken Rusya, doğalgaza çok ihtiyaç duyan Çin'i seçiyor" ifadelerini kullandı.Güney Amerika ülkelerinin bağımsız dış politika yürüterek Çin ve Rusya’yla ilişkileri geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Rousseff, "Rusya’nın bilim potansiyeli giderek büyüyor. Durum, Sovyetler Birliği’nden çok farklı. Ruslar yeni bir ağırlık merkezini oluşturmakta, Güney Amerika buna gözümü kapatamaz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210622/eski-brezilya-devlet-baskani-lula-da-silva-yolsuzluktan-yargilandigi-davada-beraat-etti-1044787394.html

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abd, rusya, çin, brezilya, dilma rousseff, doğalgaz, yaptırım