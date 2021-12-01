https://tr.sputniknews.com/20211201/klopptan-ballon-dor-elestirisi-salah-kesinlikle-daha-yukarida-olmaliydi-1051333065.html

Klopp'tan Ballon d'Or eleştirisi: Salah kesinlikle daha yukarıda olmalıydı

Klopp'tan Ballon d'Or eleştirisi: Salah kesinlikle daha yukarıda olmalıydı

Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Mohamed Salah'ın Ballon d'Or oylamasında yedinci sırada yer almasını eleştirdi. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T15:23+0300

2021-12-01T15:23+0300

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spor

lionel messi

jürgen klopp

oylama

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2021 Ballon d'Or ödülünü Arjantinli süper star Lionel Messi kazandı. Messi bu ödülü yedinci kez kazanarak kendisine ait rekoru da geliştirdi.Oylamada Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ise yedinci sırayı aldı.‘Bu sizin suçunuz’Basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıkan Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Salah'ın oylamayı yedinci sırada tamamlamasıyla ilgili soruya çarpıcı bir yanıt verdi:Alman çalıştırıcı, soruyu soran gazeteciye "Eğer Salah'ın daha yukarda olması gerektiğine inanıyorsan, meslektaşlarını buna ikna etmelisin" ifadesini kullandı.Messi'nin kariyeriyle ödülü hak ettiğini de belirten Klopp, "Ballon d'Or'u kazanmak kolay değil. Ama Salah kesinlikle daha yukarıda olmalıydı" şeklinde konuştu.Mohamed Salah 2021 yılında Liverpool forması ile 32 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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lionel messi, jürgen klopp, oylama