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Klopp'tan Ballon d'Or eleştirisi: Salah kesinlikle daha yukarıda olmalıydı
Klopp'tan Ballon d'Or eleştirisi: Salah kesinlikle daha yukarıda olmalıydı
Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Mohamed Salah'ın Ballon d'Or oylamasında yedinci sırada yer almasını eleştirdi. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T15:23+0300
2021-12-01T15:23+0300
2021-12-01T15:23+0300
spor
lionel messi
jürgen klopp
oylama
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2021 Ballon d'Or ödülünü Arjantinli süper star Lionel Messi kazandı. Messi bu ödülü yedinci kez kazanarak kendisine ait rekoru da geliştirdi.Oylamada Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ise yedinci sırayı aldı.‘Bu sizin suçunuz’Basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıkan Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Salah'ın oylamayı yedinci sırada tamamlamasıyla ilgili soruya çarpıcı bir yanıt verdi:Alman çalıştırıcı, soruyu soran gazeteciye "Eğer Salah'ın daha yukarda olması gerektiğine inanıyorsan, meslektaşlarını buna ikna etmelisin" ifadesini kullandı.Messi'nin kariyeriyle ödülü hak ettiğini de belirten Klopp, "Ballon d'Or'u kazanmak kolay değil. Ama Salah kesinlikle daha yukarıda olmalıydı" şeklinde konuştu.Mohamed Salah 2021 yılında Liverpool forması ile 32 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
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lionel messi, jürgen klopp, oylama
Klopp'tan Ballon d'Or eleştirisi: Salah kesinlikle daha yukarıda olmalıydı
Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Mohamed Salah'ın Ballon d'Or oylamasında yedinci sırada yer almasını eleştirdi.
2021 Ballon d'Or ödülünü
Arjantinli süper star Lionel Messi kazandı. Messi bu ödülü yedinci kez kazanarak kendisine ait rekoru da geliştirdi.
Oylamada
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ise yedinci sırayı aldı. ‘Bu sizin suçunuz’
Basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıkan Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Salah'ın oylamayı yedinci sırada tamamlamasıyla ilgili soruya çarpıcı bir yanıt verdi:
"Kararı vermek benim elimde değil. Ballon d'Or oylamasını gazeteciler yapmıyor mu? O zaman bana sormayın, bu sizin suçunuz."
Alman çalıştırıcı, soruyu soran gazeteciye "Eğer Salah'ın daha yukarda olması gerektiğine inanıyorsan, meslektaşlarını buna ikna etmelisin" ifadesini kullandı.
Messi'nin kariyeriyle ödülü hak ettiğini de belirten Klopp,
"Ballon d'Or'u kazanmak şeklinde konuştu. kolay değil. Ama Salah kesinlikle daha yukarıda olmalıydı"
Mohamed Salah 2021 yılında Liverpool forması ile 32 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.