Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211201/set-calisani-cetin-kayayi-olduren-polis-memuru-tutuklandi-1051350624.html
Set çalışanı Çetin Kaya'yı öldüren polis memuru tutuklandı
Set çalışanı Çetin Kaya'yı öldüren polis memuru tutuklandı
İstanbul'da set çalışanı Çetin Kaya'yı öldüren polis memuru Selçuk E. tutuklandı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T22:33+0300
2021-12-01T22:33+0300
türkiye
haberler
tutuklama
polis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051350709_5:0:716:400_1920x0_80_0_0_25f8c7ff0129b5b0d939db83af1e2f76.jpg
İstanbul Valiliği açıklamasında, "Göztepe Mahallesi'nde uygulama yapan ekibimizin `dur´ ihtarına uymayan şüpheli, bir araç takibe alınmıştır. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde önü kesilmek suretiyle durdurulan araçta bulunanlardan E.Ç. yaya olarak firar etmiştir. Sürücü Çetin Kaya ise yakalama işlemi sırasında görevli personele mukavemette bulunmuş, o esnada polis memurunun elindeki silahın ateş alması sonucu vurularak, olay yerinde hayatını kaybetmiştir" ifadelerine yer verdi.Açıklamada, E.Ç.'nin daha sonra yakalandığı, üzerinden ise 15 paket uyuşturucu madde, araçta yapılan aramada ise 2 fişek halinde uyuşturucu madde ve telsiz ele geçirildiği ifade edildi. Konuyla ilgili savcılığın adli, valiliğin idari tahkikat başlatarak polis memuru S.E.´nin görevinden uzaklaştırıldığı vurgulandı.Olaya ilişkin gözaltına alınan polis memuru S.E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal´daki Anadolu Adalet Sarayı´na getirildi. Şüpheli S.E.´nin savcılık ifadesinde durdukları otomobildeki kişinin uyuşturucu kullandığını, yolcu koltuğundaki kişinin olay yerinden kaçtığını ve otomobili kullanan Çetin Kaya´nın ise kelepçeleneceği sırada kendilerine karşı koymaya çalıştığını iddia etti. Şüpheli S.E.´nin "Bir elini kelepçelemiştik, boşta kalan eliyle benim silahıma hamle yapmaya çalıştı. O esnada da silah patladı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, olay taksirle oldu" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.TutuklandıSavcılık, ifadesinin ardından şüpheli S.E.´yi 'Kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli S.E.'yi, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. S.E. cezaevine gönderildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051350709_94:0:627:400_1920x0_80_0_0_148e75ab55d8721dc6175386b31834e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
haberler, tutuklama, polis

Set çalışanı Çetin Kaya'yı öldüren polis memuru tutuklandı

22:33 01.12.2021
© FotoğrafÇetin Kaya
Çetin Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© Fotoğraf
Abone ol
İstanbul'da set çalışanı Çetin Kaya'yı öldüren polis memuru Selçuk E. tutuklandı.
İstanbul Valiliği açıklamasında, "Göztepe Mahallesi'nde uygulama yapan ekibimizin `dur´ ihtarına uymayan şüpheli, bir araç takibe alınmıştır. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde önü kesilmek suretiyle durdurulan araçta bulunanlardan E.Ç. yaya olarak firar etmiştir. Sürücü Çetin Kaya ise yakalama işlemi sırasında görevli personele mukavemette bulunmuş, o esnada polis memurunun elindeki silahın ateş alması sonucu vurularak, olay yerinde hayatını kaybetmiştir" ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, E.Ç.'nin daha sonra yakalandığı, üzerinden ise 15 paket uyuşturucu madde, araçta yapılan aramada ise 2 fişek halinde uyuşturucu madde ve telsiz ele geçirildiği ifade edildi. Konuyla ilgili savcılığın adli, valiliğin idari tahkikat başlatarak polis memuru S.E.´nin görevinden uzaklaştırıldığı vurgulandı.
Olaya ilişkin gözaltına alınan polis memuru S.E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal´daki Anadolu Adalet Sarayı´na getirildi.
Şüpheli S.E.´nin savcılık ifadesinde durdukları otomobildeki kişinin uyuşturucu kullandığını, yolcu koltuğundaki kişinin olay yerinden kaçtığını ve otomobili kullanan Çetin Kaya´nın ise kelepçeleneceği sırada kendilerine karşı koymaya çalıştığını iddia etti.
Şüpheli S.E.´nin "Bir elini kelepçelemiştik, boşta kalan eliyle benim silahıma hamle yapmaya çalıştı. O esnada da silah patladı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, olay taksirle oldu" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

Tutuklandı

Savcılık, ifadesinin ardından şüpheli S.E.´yi 'Kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.
Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli S.E.'yi, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. S.E. cezaevine gönderildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:20Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Arınç: Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi
23:17Eski Brezilya Devlet Başkanı Rousseff: Rusya'ya yaptırım ABD'nin en büyük hatası
23:06Balıkesir'de tüfekle vurulmuş bir yunus bulundu
22:58Bakan Özer: Eğitim sisteminin çok güçlü olması gerekiyor, başka seçeneğimiz yok
22:56Biden: Tatil sezonuna gayet iyi bir ekonomi ile giriyoruz
22:49Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler TBMM'de kabul edildi
22:48ABD ordusunda 10 binlerce asker Kovid-19 aşısı emrini dinlemiyor
22:43Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı
22:40Rusya: Birçok ülke Afganistan’daki büyükelçiliklerini yeniden açmak istiyor
22:33Set çalışanı Çetin Kaya'yı öldüren polis memuru tutuklandı
22:33Ankara'da bir kişi, tartışmaları üzerine otomobille iş yerine giren ortağını öldürdü
22:00ABD'de ilk Omicron varyantı tespit edildi
22:00Mansur Yavaş: Çok yakında yollarımız kırmızı beyaz olacak
21:56Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü
21:48Güney Afrika'dan Omicron varyantı nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulayan ülkelere tepki
21:47Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Tamam anladık, gaz yağı alamadık
21:45Melih Gökçek: Ankapark’ın maliyeti 450 milyon dolar, Ankara'nın böyle bir parka ihtiyacı vardı
21:42Saadet Partisi'nden 'Sayfa yenilemekle düzelmiyor, yeni sayfa açalım' paylaşımı
21:27Fed Başkanı Powell: Kalıcı yüksek enflasyon riski açıkça arttı
21:26Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı