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https://tr.sputniknews.com/20211201/tzob-kasimda-uretici-market-fiyat-farki-9-kata-ulasti-1051321550.html
TZOB: Kasım'da üretici-market fiyat farkı 9 kata ulaştı
TZOB: Kasım'da üretici-market fiyat farkı 9 kata ulaştı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kasımda üretici ile market arasındaki fiyat farkının 9 kata ulaştığını bildirdi. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T11:39+0300
2021-12-01T11:40+0300
ekonomi
türkiye
enflasyon
tzob
türkiye ziraat odaları birliği (tzob)
fiyat
pazar
üretim
market
fark
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Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 790,44 ile limonda yaşandığında dikkati çekti. Bayraktar, bunu yüzde 309,42 ile kuru soğan, yüzde 246,94 ile mandalina, yüzde 233,42 ile ıspanak, yüzde 224,72 ile havuç, yüzde 220,96 ile portakal, yüzde 220,82 ile elma, yüzde 217,67 ile kabak, yüzde 210, 69 ile marulun izlediğini belirtti.TZOB Başkanı, Kasım'da limonun 8,9 kat, kuru soğanın 4,1 kat, mandalinanın 3,5 kat, ıspanağın 3,3 kat, havuç, portakal, elma ve kabağın 3,2 kat, marulun ise 3,1 kat fazla fiyata tüketiciye satıldığına işaret ederek, "Üreticide 50 kuruş olan limon 4 lira 45 kuruşa, 59 kuruş olan kuru soğan 2 lira 42 kuruşa, 1 lira 82 kuruş olan mandalina 6 lira 30 kuruşa, 1 lira 89 kuruş olan ıspanak 6 lira 31 kuruşa, 2 lira olan havuç 6 lira 49 kuruşa satılmaktadır" dedi.Bloomberg'in aktardığına göre, Kasım ayında markette fiyatı değişmeyen ürün olmadığının altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:"Markette fiyat artışı en fazla yüzde 34,56 ile patlıcanda görüldü. Patlıcandaki fiyat artışını yüzde 29,09 ile kuru kayısı, yüzde 25,86 ile sivri biber, yüzde 23,36 ile mısırözü yağı, yüzde 19,74 ile havuç, 18,97 ile yumurta, yüzde 17,89 ile toz şeker, yüzde 17,06 ile fındık (iç), yüzde 16,78 ile tavuk eti, yüzde 14,57 ile kabak, yüzde 14,36 ile nohut, yüzde 12,44 ile ayçiçek yağı, yüzde 11,66 ile patates, yüzde 7,21 ile elma, yüzde 7,01 ile salatalık takip etti. Markette fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 18,05 ile limon oldu. Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 12,97 ile ıspanak, yüzde 9,92 ile marul, yüzde 6,30 ile yeşil mercimek, yüzde 5,76 ile yeşil soğan, yüzde 3,97 ile kuru soğan, yüzde 3,45 ile kuru fasulye, yüzde 2,70 ile zeytinyağı, yüzde 0,8 ise kırmızı mercimek ve yüzde 0,39 ile yeşil fasulye izledi."Kasım'da üreticide kırmızı mercimek, kuru kayısı, kuru incir ve süt fiyatında değişim görülmediğine, yüzde 60 ile fiyatı en fazla düşen ürünün limon olduğuna dikkati çeken TZOB Başkanı, "Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 18,18 ile ıspanak, yüzde 14,41 ile domates, yüzde 9,61 ile yeşil mercimek, yüzde 9,09 ile havuç, yüzde 6,02 ile kabak, yüzde 2,13 ile marul izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 63,81 ile patlıcanda görüldü. Patlıcandaki fiyat artışını yüzde 51,48 ile patates, yüzde 32,29 ile yeşil fasulye, yüzde 24,57 ile elma, yüzde 21,33 ile zeytinyağı, yüzde 21,24 ile salatalık, yüzde 21,19 ile sivri biber, yüzde 20 ile maydanoz, yüzde18,52 ile pirinç, yüzde 9,34 ile kuru fasulye, yüzde 8 ile fındık (iç), yüzde 7,69 ile yumurta, yüzde 5,83 ile kuru üzüm, yüzde 5,78 ile nohut, yüzde 5,09 ile dana eti, yüzde 3,51 ile kuru soğan, yüzde 2,01 ile kuzu eti takip etti" ifadelerini kullandı.
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türkiye, enflasyon, tzob, türkiye ziraat odaları birliği (tzob), fiyat, pazar, üretim, market, fark

TZOB: Kasım'da üretici-market fiyat farkı 9 kata ulaştı

11:39 01.12.2021 (güncellendi: 11:40 01.12.2021)
© DHAAlışveriş - market
Alışveriş - market - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© DHA
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kasımda üretici ile market arasındaki fiyat farkının 9 kata ulaştığını bildirdi.
Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 790,44 ile limonda yaşandığında dikkati çekti. Bayraktar, bunu yüzde 309,42 ile kuru soğan, yüzde 246,94 ile mandalina, yüzde 233,42 ile ıspanak, yüzde 224,72 ile havuç, yüzde 220,96 ile portakal, yüzde 220,82 ile elma, yüzde 217,67 ile kabak, yüzde 210, 69 ile marulun izlediğini belirtti.
TZOB Başkanı, Kasım'da limonun 8,9 kat, kuru soğanın 4,1 kat, mandalinanın 3,5 kat, ıspanağın 3,3 kat, havuç, portakal, elma ve kabağın 3,2 kat, marulun ise 3,1 kat fazla fiyata tüketiciye satıldığına işaret ederek, "Üreticide 50 kuruş olan limon 4 lira 45 kuruşa, 59 kuruş olan kuru soğan 2 lira 42 kuruşa, 1 lira 82 kuruş olan mandalina 6 lira 30 kuruşa, 1 lira 89 kuruş olan ıspanak 6 lira 31 kuruşa, 2 lira olan havuç 6 lira 49 kuruşa satılmaktadır" dedi.
Bloomberg'in aktardığına göre, Kasım ayında markette fiyatı değişmeyen ürün olmadığının altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:
"Markette fiyat artışı en fazla yüzde 34,56 ile patlıcanda görüldü. Patlıcandaki fiyat artışını yüzde 29,09 ile kuru kayısı, yüzde 25,86 ile sivri biber, yüzde 23,36 ile mısırözü yağı, yüzde 19,74 ile havuç, 18,97 ile yumurta, yüzde 17,89 ile toz şeker, yüzde 17,06 ile fındık (iç), yüzde 16,78 ile tavuk eti, yüzde 14,57 ile kabak, yüzde 14,36 ile nohut, yüzde 12,44 ile ayçiçek yağı, yüzde 11,66 ile patates, yüzde 7,21 ile elma, yüzde 7,01 ile salatalık takip etti. Markette fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 18,05 ile limon oldu. Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 12,97 ile ıspanak, yüzde 9,92 ile marul, yüzde 6,30 ile yeşil mercimek, yüzde 5,76 ile yeşil soğan, yüzde 3,97 ile kuru soğan, yüzde 3,45 ile kuru fasulye, yüzde 2,70 ile zeytinyağı, yüzde 0,8 ise kırmızı mercimek ve yüzde 0,39 ile yeşil fasulye izledi."
Kasım'da üreticide kırmızı mercimek, kuru kayısı, kuru incir ve süt fiyatında değişim görülmediğine, yüzde 60 ile fiyatı en fazla düşen ürünün limon olduğuna dikkati çeken TZOB Başkanı, "Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 18,18 ile ıspanak, yüzde 14,41 ile domates, yüzde 9,61 ile yeşil mercimek, yüzde 9,09 ile havuç, yüzde 6,02 ile kabak, yüzde 2,13 ile marul izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 63,81 ile patlıcanda görüldü. Patlıcandaki fiyat artışını yüzde 51,48 ile patates, yüzde 32,29 ile yeşil fasulye, yüzde 24,57 ile elma, yüzde 21,33 ile zeytinyağı, yüzde 21,24 ile salatalık, yüzde 21,19 ile sivri biber, yüzde 20 ile maydanoz, yüzde18,52 ile pirinç, yüzde 9,34 ile kuru fasulye, yüzde 8 ile fındık (iç), yüzde 7,69 ile yumurta, yüzde 5,83 ile kuru üzüm, yüzde 5,78 ile nohut, yüzde 5,09 ile dana eti, yüzde 3,51 ile kuru soğan, yüzde 2,01 ile kuzu eti takip etti" ifadelerini kullandı.
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