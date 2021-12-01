https://tr.sputniknews.com/20211201/yuz-tanima-yazilim-firmasina-veri-ihlali-nedeniyle-17-milyon-sterlin-ceza-1051334245.html

Yüz tanıma yazılım firması veri ihlali nedeniyle 17 milyon sterlin cezayla karşı karşıya

Yüz tanıma yazılım firması veri ihlali nedeniyle 17 milyon sterlin cezayla karşı karşıya

İngiltere'de 10 milyardan fazla yüz fotoğrafını içeren veri tabanına sahip olduğu belirtilen Avustralyalı yazılım firması, kişisel verileri ihlal ettiği... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T15:37+0300

2021-12-01T15:37+0300

2021-12-01T15:42+0300

yüz tanıma teknolojisi

dünya

ingiltere

kişisel veri

para cezası

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Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), yüz tanıma yazılımı polis tarafından kullanılan Clearview AI hakkında önemli endişeleri olduğunu bildirdi.Şirketin veri tabanının, verileri haberleri olmadan toplanmış ‘İngiltere'den önemli sayıda insanı’ içerebileceğini belirterek, Clearview'dan İngiltere'de kişisel verileri işlemeye son vermesini ve sahip olduğu her şeyi silmesini istedi.Buna uyulmaması durumunda, ilgili yasalar uyarınca 17 milyon sterline kadar para cezası verilebileceğine dikkat çekildi.‘Hayal kırıklığına uğrattı’Clearview ise iddialarının ‘hem içerik hem de yasal olarak yanlış’ olduğunu savunarak, itiraz etmeyi düşündüğünü aktardı.Şirketin CEO'su Hoan Ton-That yaptığı açıklamada, "Bilgi Komisyonu Ofisinin teknolojimi ve niyetlerimi yanlış yorumlaması beni derinden hayal kırıklığına uğrattı" dedi.İngiltere ve halkının çıkarları doğrultusunda hareket ederek işlenen suçları çözmede kolluk kuvvetlerine yardımcı olduklarını savunan Ton-That, yaptıklarının 'tüm gizlilik ve hukuk standartlarına uygun' olduğunu öne sürdü.İngiltere'de hiçbir müşterisi kalmadıAvustralya gizlilik yasasını çiğnediği tespit edilen şirketin, uyarıların ardından İngiltere'de hiçbir müşterisi kalmadı.Program, bir şüphelinin kimliğini bulmaya çalışan polis güçlerine, yüz fotoğrafı yükleyerek internet veya sosyal medya hesaplarından toplanan milyarlarca fotoğraftan oluşan bir veri tabanında arama yapmasına olanak tanıyor.Eşleşme bulunması durumunda ise link vererek ilgili siteye yönlendiriyor.

https://tr.sputniknews.com/20210910/sberbank-hayvanlar-icin-yuz-tanima-sistemi-gelistirdi-1048782731.html

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yüz tanıma teknolojisi, ingiltere, kişisel veri, para cezası